PSG - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2025

SPORT1 Betting 03.07.2025 • 09:00 Uhr PSG - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Fünfter FCB-Sieg gegen Paris in Folge?

Unser PSG - Bayern Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 05.07.2025 lautet: Wir erwarten ein munteres Duell zweier heißer Titelanwärter, die sich bisher sehr torfreudig zeigten. Entsprechend gehen wir auch in unserem Wett Tipp heute von einigen Treffern aus.

Für nicht wenige ist es das vorgezogene Finale bei der diesjährigen FIFA Klub-WM. Auch wir kommen in unserer PSG Bayern Prognose zu dem Ergebnis, dass eines der beiden Teams am Ende das Turnier gewinnen könnte. Im direkten Viertelfinal-Duell am Samstag wird allerdings einer der beiden Titelkandidaten ausscheiden.

Einen Favoriten können wir in diesem Match nicht ausmachen. Allerdings erwarten wir ein wahres Fußballfest mit einigen Treffern und entscheiden uns deshalb für den PSG Bayern Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei PSG vs Bayern auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

PSG erzielte im bisherigen Turnierverlauf 10 Treffer.

Die Bayern schossen sogar schon 16 Tore.

Beide Klubs erzielten in ihren Achtelfinal-Begegnungen jeweils 4 Treffer.

PSG vs Bayern Quoten Analyse:

Ganz so ausgeglichen wie viele andere, inklusive uns, sehen die Sportwettenanbieter diese Begegnung nicht. Für sie sind die Pariser die Favoriten. Das wird anhand der PSG Bayern Quoten bei den Siegwetten deutlich. Für einen Tipp auf die Franzosen erhält man Wettquoten knapp über der Marke von 2,00.

Für Wetten auf einen Sieg des FCB winken dagegen Quoten bis 3,20. Interessant sind deshalb auch die PSG Bayern Wettquoten für einen Tipp auf ein Weiterkommen des deutschen Rekordmeisters. Hier lassen sich Werte bis 2,10 erzielen. Auch die “Doppelte Chance X2” für das Ergebnis nach 90 Minuten ist mit Quoten bis 1,68 nicht zu verachten.

PSG vs Bayern Prognose: Chancen hüben wie drüben

Mit einem eindrucksvollen 4:0-Erfolg gegen Inter Miami hat sich Paris St. Germain für das Viertelfinale der FIFA Klub-WM 2025 qualifiziert. Dabei hatte das spätere Endergebnis in der Partie gegen Superstar und Ex-PSG-Schützling Lionel Messi schon zur Halbzeit Bestand. Die Franzosen waren in allen Belangen besser und gewannen auch in der Höhe verdient.

Für sie war es der dritte Sieg im vierten Spiel des laufenden Turniers. Lediglich am zweiten Spieltag gab es eine überraschende 0:1-Pleite gegen Botafogo aus Brasilien, die aber auch nichts daran ändern sollte, dass die Pariser am Ende mit zwei Siegen und insgesamt 6:1 Toren Gruppenerster werden sollten.

Die Niederlage gegen Fogo war für den amtierenden Champions-League-Sieger die einzige in dessen vergangenen neun Pflichtspielen. Die anderen acht Partien haben die Pariser alle gewonnen und bei jedem dieser Siege mindestens zweimal getroffen. Bei sechs dieser acht Erfolge gelangen ihnen sogar mindestens drei Treffer.

Entsprechend erwarten wir auch im Rahmen der PSG Bayern Prognose mindestens ein Tor des aktuellen Henkelpott-Gewinners. Weiter zurückblickend gelang den Franzosen in nur einem ihrer vergangenen 22 Pflichtspiele kein Treffer - bei der bereits mehrfach erwähnten 0:1-Schlappe gegen Botafogo.

PSG - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:0 Inter Miami (N), 2:0 Seattle Sounders (N), 0:1 Botafogo (N), 4:0 Atletico Madrid (N), 5:0 Inter Mailand (N)

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 Flamengo (N), 0:1 Benfica Lissabon (N), 2:1 Boca Juniors (N), 10:0 Auckland City (N), 4:0 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs. Bayern: 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (H), 3:2 (A)

Auch die Münchner haben im bisherigen Turnierverlauf eine Begegnung verloren und wie beim Gegner hieß es am Ende 0:1. Am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase unterlag der FCB mit diesem Ergebnis Benfica Lissabon und musste den Portugiesen dann auch den 1. Platz in der Gruppe überlassen.

Im Achtelfinale bekam es der deutsche Rekordmeister mit Flamengo aus Brasilien zu tun und gewann eine muntere Partie am Ende verdient mit 4:2, wobei er einige Drangphasen des Gegners überstehen musste. Mit Expected Goals von 1,37:0,91 pro Flamengo gewannen die Münchner auch dank ihrer optimalen Chancenverwertung.

Von den insgesamt nur acht Torabschlüssen gingen vier auf den gegnerischen Kasten und die wiederum waren alle drin. Wenn der FCB am Samstag auch nur eine annähernd gute Chancenverwertung an den Tag legt, dann sollte er auch mindestens einen Treffer zu unserem PSG Bayern Tipp beisteuern.

Die erwähnte Pleite gegen Benfica war die einzige der Münchner in ihren vergangenen elf Pflichtspielen (7S, 3U). Gleichzeitig war es das einzige der vergangenen 21 Pflichtspiele, in denen sie kein eigenes Tor erzielen konnten. Alles in allem sehen wir den deutschen Vertreter hier keinesfalls chancenlos. Zumindest spricht auch der letzte direkte Vergleich für ihn.

So seht ihr PSG - Bayern im TV oder Stream:

05. Juli 2024, 18 Uhr, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Übertragung TV: SAT.1, DAZN

Übertragung Stream: SAT.1, ran.de, Joyn, DAZN

Wenn ihr den Knaller zwischen den Mannschaften aus Paris und München sehen wollt, dann habt ihr hierfür gleich mehrere Möglichkeiten. SAT.1 zeigt die Begegnung im Free-TV und, genauso wie ran.de und Joyn, im kostenlosen Live-Stream. Auch DAZN zeigt dieses Match, wie alle Partien der Klub-WM, “for free”. Voraussetzung ist lediglich ein Konto.

Ein Blick auf den direkten Vergleich ist im Rahmen unserer PSG Bayern Prognose Pflicht. Denn wer es vielleicht nicht weiß oder vergessen hat: Der FCB hat die letzten vier direkten Duelle gewonnen - und zwar nicht irgendwie, sondern jeweils ohne einen Gegentreffer. Überhaupt gewannen die Münchner sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen (1N).

PSG vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Beraldo, Hernandez, Kamara, Mayulu, Mbaye, Lee Kang-In, Zaire-Emery, Ramos, Barcola

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Olise, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Coman; Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Peretz, Aznou, Boey, Daiber, Guerreiro, Kiala, Kim, Palhinha, Pavlovic, Müller, Karl, Bischof, Musiala

Insofern ist es keinesfalls abwegig, den PSG Bayern Tipp “Bayern kommt weiter” ins Auge zu fassen. Bei Bet365 erhält man für diese Wette derzeit die Höchstquote von 2,10. Passend dazu ließe sich auch der aktuelle Bet365 Angebotscode verwenden, um zusätzliche Wett-Credits zu erhalten.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Rahmen der Champions-League-Ligaphase statt. Die Münchner gewannen am fünften Spieltag zu Hause mit 1:0. Wer am Ende aber den Henkelpott in die Höhe stemmen durfte, ist aber allseits bekannt.

Unser PSG - Bayern Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist die Top-Begegnung im Viertelfinale der FIFA Klub-WM 2025. PSG gilt als heißester Anwärter auf den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft, doch die Bayern folgen dicht dahinter. Beide Teams haben das Zeug, den anderen zu schlagen, weshalb wir uns gegen eine Siegwette auf dem klassischen 1X2-Markt aussprechen.

Wir erwarten ein Fußballfest, bei dem es hin und her geht und bei dem beide Mannschaften zu ihren Chancen kommen werden. Im Achtelfinale trafen beide Kontrahenten viermal und sie zeigten sich nicht nur im bisherigen Turnierverlauf, sondern auch über die letzten Wochen und Monate sehr torfreudig. Nach alldem ist ein Torwette für uns auch die sinnvollste Option.