PSG - Brest Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2024

Unser PSG - Brest Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 07.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass Kylian Mbappe mal wieder den Unterschied für Paris St. Germain macht.

Das Top-Spiel im Achtelfinale des Coupe de France bestreiten am Mittwoch im Parc des Princes die Teams von PSG und Stade Brest. In der heimischen Ligue 1 stehen die beiden Teams auf den Plätzen 1 und 3. Vor nicht ganz zwei Wochen begegneten sich die beiden an selber Stelle. Das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt gab dabei einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Das soll den Parisern dieses Mal nicht passieren. Im Liga-Spiel hatte Mbappe nicht getroffen. Doch auch das sollte sich nun ändern.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg PSG & Mbappe trifft“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei PSG vs Brest auf „Sieg PSG & Mbappe trifft“:

PSG hat zu Hause 9 der letzten 11 Pflichtspiele gewonnen (2U).

Mbappe traf in 7 seiner letzten 8 Pflichtspiele für PSG.

PSG hat nur eines von 17 Heim-Duellen mit Brest verloren - im September 1981.

PSG vs Brest Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist PSG für die Wettanbieter in diesem Heimspiel der klare Favorit. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten von höchstens 1,37 erhält, kann man bei einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste nach regulärer Spielzeit mehr als das Siebenfache seines Wetteinsatzes zurückbekommen.

Erst Ende Januar konnte Brest ein 2:2 aus dem Prinzenpark entführen. Die „Doppelte Chance X2″ nach 90 Minuten wirft Quoten bis 3,30 ab. Empfehlen können wir diesen Tipp in diesem Pokalspiel nicht. Wer dies jedoch unbedingt versuchen will, der sollte vorher bitte testen, ob er hierfür die NEObet Freiwette ohne Einzahlung in Anspruch nehmen kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Brest Prognose: Paris dieses Mal wohl aufmerksamer

Mit einem 2:1-Erfolg bei Racing Straßburg baute PSG seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf mittlerweile acht Punkte aus. Dabei profitierten die Pariser vom torlosen Remis im Verfolgerduell zwischen Brest und Nizza. Beim Sieg in Straßburg war mal wieder Kylian Mbappe unter den Torschützen.

Der Superstar, dessen Zukunft ab der nächsten Saison wohl bei Real Madrid zu sein scheint, scheiterte zunächst früh vom Elfmeterpunkt, brachte nach einer halben Stunde sein Team dann aber doch in Führung. Damit konnte der Franzose in sieben der letzten acht Pflichtspiele für seinen Verein treffen.

Insgesamt erzielte Mbappe in diesen letzten acht Partien elf Treffer. Das einzige Match von den letzten acht, in denen der Stürmer kein Tor erzielen konnte, war jenes gegen Brest, als PSG Ende Januar zu Hause trotz einer 2:0-Führung am Ende nicht über ein 2:2 hinauskam. Der kommende Kontrahent gehört allerdings zu den Lieblingsgegnern der Pariser.

Von 17 Heim-Duellen mit Brest hat PSG nur jenes im September 1981 mit 1:2 verloren. Ansonsten gab es zehn Siege und sechs Remis. Allein von den letzten sieben Heim-Partien gegen Brest gewann Paris sechs. Das Hinspiel der laufenden Ligue 1-Saison hatte der Favorit auswärts mit 3:2 gewonnen. Doppel-Torschütze im Oktober 2023: Kylian Mbappe.

PSG - Brest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Straßburg (A), 2:2 Brest (H), 4:1 Orleans (A), 2:0 Lens (A), 9:0 Revel (A)

Letzte 5 Spiele Brest: 0:0 Nizza (H), 2:2 PSG (A), 2:1 Trelissac (A), 2:0 Montpellier (H), 1:0 Angers (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Brest: 2:2 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (H)

Doch selbst, wenn man alle Duelle heranzieht, muss man schon bis Januar 1985 zurückgehen, um eine Niederlage der Pariser gegen Brest zu finden. Seit 27 direkten Aufeinandertreffen ist PSG ungeschlagen. Immerhin: Mit dem jüngsten 2:2 beendete Brest eine Serie von 14 Pflichtspiel-Niederlagen gegen die Pariser in Folge.

Aktuell sind die Gäste seit elf Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 3U). In den Prinzenpark reisen sie mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Auswärtsspielen. Dennoch können wir uns eine Überraschung in Form eines Erfolgs von Stade Brest nicht vorstellen. Einen Treffer hingegen halten wir für alles andere als unwahrscheinlich.

Zwar blieb Brest zuletzt gegen Nizza torlos, konnte davor aber in zehn Pflichtspielen in Folge treffen, inklusive der beiden Tore im Prinzenpark vor noch nicht einmal zwei Wochen. Gegen PSG selbst konnten die Gäste zuletzt dreimal in Folge treffen und in zwei der letzten drei direkten Begegnungen schossen sie sogar zwei Tore.

Entsprechend ist auch der Tipp „Sieg PSG & Beide Teams treffen“ eine lukrative Option, zumal es dafür zum Beispiel bei Oddset eine Quote von 2,40 gibt. Mit dem Oddset Sportwetten Bonus holt ihr euch zusätzliches Guthaben, um nicht euer eigenes Geld setzen zu müssen.

Unser PSG - Brest Tipp: „Sieg PSG & Mbappe trifft“

Im letzten Duell gegen Brest gab PSG eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Das Spiel hatten die Pariser eigentlich im Griff. Nun kommt es zum nächsten Duell gegen einen der Lieblingsgegner und wir sind überzeugt, dass der Favorit dieses Mal etwas konzentrierter agieren wird. An einem Heimsieg haben wir keine Zweifel. Zudem sollte sich Mbappe, der bei Paris auch für die Elfmeter verantwortlich ist, in die Torschützenliste eintragen, nachdem er in sieben der letzten acht Partien immer traf und dabei insgesamt elf Treffer erzielte.