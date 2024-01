PSG - Brest Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser PSG - Brest Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 28.01.2024 lautet: PSG stellt im französischen Oberhaus das Maß aller Dinge dar und überzeugt in unserem Wett Tipp heute auch gegen Stade Brest.

Seit nunmehr 13 Spieltagen ist Paris St. Germain in der Ligue 1 ohne Niederlage. Dabei kamen satte elf Siege und zwei Remis zustande. Der letzte Matchday führte bei Vizemeister RC Lens zu einem 2:0-Triumph. Auch Stade Brest spielte erfolgreich und arbeitete sich mit sechs Siegen und einem Remis peu à peu in der Tabelle nach vorne.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg PSG & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Intertops .

Darum tippen wir bei PSG vs Brest auf „Sieg PSG & Unter 4,5 Tore“:

PSG vs Brest Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt räumt den Recken aus Paris klare Vorteile ein. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung. Dieser bringt nämlich lediglich den durchschnittlich 1,38-fachen Wetteinsatz mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber bisweilen alle Heimspiele gegen Brest gewonnen haben. Vier der sechs Heimsiege endeten ohne Gegentor. Die Sportwettenanbieter stellen für einen erneuten Zu-Null-Sieg eine Quote von ca. 2,40 in Aussicht.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Beiden Teams wird laut Buchmacher-Bewertung durchaus die Qualität für ein Tor eingeräumt.

PSG vs. Brest Prognose: Überwindet Brest den Prinzenpark-Fluch?

Der französische Serienmeister PSG kann mit den Leistungen in dieser Saison durchaus zufrieden sein. Neben der nationalen Meisterschaft tanzen die Hauptstädter in der Champions League und dem Coupe de France noch auf zwei weiteren Hochzeiten und haben die Chance, das Triple zu gewinnen.

Die französische Ligue 1 dominieren „Les Parisiens“ nach Belieben und grüßen von der Tabellenspitze. Zu Hause ist PSG eine Bank und blickt auf sechs Siege am Stück. Lediglich eine Heimniederlage musste beim 2:3 gegen Nizza hingenommen werden. Vier der neun Begegnungen im Prinzenpark endeten als „Clean Sheet“. Zudem brachten 78 Prozent der Liga-Partien vor heimischer Kulisse weniger als 4,5 Tore mit sich.

Kylian Mbappé, der seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bisher nach wie vor nicht verlängert hat, ist mit 19 Toren bester Angreifer in der obersten französischen Spielklasse.

PSG - Brest Statistik & Bilanz:

Bei Stade Brest begann im Januar 2023 mit der Verpflichtung von Éric Roy die Erfolgsgeschichte. Mit dem 56-jährigen Franzosen, der zuvor mehrere Jahre nur als Sportdirektor aktiv gewesen war, kehrte der Siegeswille zurück. Der Coach führte den Klub im Vorjahr von Platz 17 zum sicheren Klassenerhalt auf Platz 14 und ließ seine Elf sogar in dieser Saison auf Rang 3 klettern.

Die letzten drei Fernduelle gegen Montpellier (3:1), Metz (1:0) und Nantes (2:0) brachten allesamt Erfolgserlebnisse mit sich. Hierbei handelte es sich aber um Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen Konkurrenten der Plätze 1 bis 5 steht in drei Spielen eine magere Ausbeute von einem Punkt zu Buche. Darüber hinaus verpassten „die Piraten“, wie die Mannschaft aus der Hafenstadt auch genannt wird, in vier der neun Auswärtsspielen einen eigenen Treffer. Alle neun Duelle in der Ligue 1 absolvierten die Schützlinge aus dem Nordwesten Frankreichs auswärts mit weniger als 4,5 Toren.