PSG - Clermont Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser PSG - Clermont Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 06.04.2024 lautet: PSG dürfte keine großen Schwierigkeiten gegen den Tabellenletzten aus Clermont haben. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute daher eine klare Sache auf alle Beteiligten zukommen.

Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenletzten und könnte mit einem Sieg den Vorsprung auf Stade Brest auf 15 Punkte erhöhen. So oder so scheint die dritte Meisterschaft in Folge für die Hauptstädter nur noch eine Formsache zu sein. Im Hinspiel konnten die Kicker aus Clermont-Ferrand den großen Favoriten noch mit einem 0:0 nerven. Dass dies auch im Rückspiel gelingt, halten wir für nahezu ausgeschlossen.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: “PSG gewinnt zu Null” mit einer Quote von 2,00 bei Happybet.

Darum tippen wir bei PSG vs Clermont auf “PSG gewinnt zu Null”:

PSG musste in 3 der 5 Liga-Spiele gegen Clermont keinen Gegentreffer hinnehmen.



Clermont konnte in 3 der letzten 5 Spiele keinen eigenen Treffer erzielen.



Clermont stellt mit 19 Treffern in 27 Spielen die mit Abstand schwächste Offensive der Liga.



PSG vs Clermont Quoten Analyse:

Paris Saint-Germain geht selbstredend als absoluter Favorit in die Partie mit dem Underdog Clermont Foot 63. Daran hegen auch die besten Buchmacher keine Zweifel und vergeben für einen Heimsieg eine Quote in Höhe von 1,16. Sollte der Tabellenletzte einen Sieg erringen können, würde daher eine sehr hohe Quote von 14,0 warten. Selbst ein Remis wird mit einer 8,0er Quote als sehr unrealistisches Szenario angesehen.

Die Wettanbieter erwarten definitiv ein torreiches Spiel, da für “Über 2,5 Tore” eine Quote von sehr niedrigen 1,30 in den Büchern notiert wurde. Solltet ihr euch für einen Tipp für das kommende Spiel zwischen PSG und Clermont entschieden haben, könnt ihr diesen übrigens auch ganz bequem auf mobilem Wege über eine der zahlreichen Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Clermont Prognose: PSG spielt in einer eigenen Liga

Der Hauptstadtklub spielt seit dem Einstieg von Qatar Sports Investment zumindest finanziell in einer eigenen Liga. Der Kaderwert von PSG übersteigt mit 1,02 Milliarden den in dieser Hinsicht Zweitplatzierten in der Ligue 1 aus Monaco um beinahe das Dreifache. Der Wert des kommenden Gegners (50 Mio.) erscheint da geradezu niedlich. Für diesen Preis gibt es in Paris nicht mal ein Drittel von Kylian Mbappe (180 Mio.).

Dies verdeutlicht den kommenden Kampf zwischen David und Goliath in der französischen Liga ganz gut. PSG stellt mit 64 Treffern die mit Abstand beste Offensive und mit 23 Gegentoren immerhin die drittbeste Verteidigung der Liga. Superstar Mbappe schießt mit 24 Toren in 27 Spielen mal wieder alle Lichter aus und wird auch im Spiel gegen den Underdog der Top-Favorit auf einen oder mehrere Treffer sein.

Die Mannen aus Clermont-Ferrand stecken tief im Abstiegskampf der Ligue 1. Mit 20 Punkten stehen “Les Lanciers” auf dem letzten Platz der Tabelle und müssen in den sieben verbleibenden Spielen der Saison einen Rückstand von sechs Punkten aufholen, um noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Dass im Spiel gegen den amtierenden Meister ein erster Schritt in diese Richtung gemacht werden kann, scheint derweil jedoch fast ausgeschlossen, auch wenn im Hinspiel ein starkes 0:0-Remis gegen PSG gelang. Im Schnitt erzielten die Spieler von Clermont nur 0,7 Tore pro Partie in dieser Spielzeit.

PSG - Clermont Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 Rennes (H), 2:0 Marseille (A), 6:2 Montpellier (A), 3:1 Nizza (H), 2:2 Reims (H).



Letzte 5 Spiele Clermont: 0:3 Toulouse (H), 2:1 Le Havre (H), 0:1 Metz (A), 1:5 Marseille (H), 0:0 Nizza (A).



Letzte 5 Spiele PSG vs. Clermont: 0:0 (A), 2:3 (H), 5:0 (A), 6:1 (A), 4:0 (H).



PSG trat bisher in fünf Liga-Spielen gegen Clermont Foot an und konnte drei dieser Spiele gewinnen. Tatsächlich konnte der Underdog einen Sieg im Parc de Princes feiern und schlug die Hauptstädter in der vorigen Saison mit 3:2.

Die enorm schwache Offensive in dieser Saison lässt eine Wiederholung dieses Ergebnisses jedoch enorm unrealistisch erscheinen, zumal Clermont in drei der letzten vier Auswärtsspiele keinen Treffer erzielen konnte.

Kylian Mbappe konnte in drei der fünf Spiele gegen Clermont mindestens einen Treffer erzielen und kommt insgesamt auf fünf Tore gegen den kommenden Gegner. Wenn ihr glaubt, dass der Stürmer auch am Samstag mindestens einen Treffer erzielen wird, bekommt ihr bei NEObet immerhin noch eine Quote in Höhe von 1,49 für die entsprechende Wette angeboten. Bei einem Doppelpack des französischen Superstars winkt eine Quote in Höhe von 2,76, die sich hervorragend mit dem NEObet Neukundenbonus verbinden lässt.

Unser PSG - Clermont Tipp: PSG gewinnt zu Null

PSG ist gut in Form und wird sich nicht zum zweiten Mal in Folge gegen den Underdog blamieren wollen. Der Kader der Pariser ist in allen Bereichen deutlich überlegen und kann in den folgenden Spielen quasi schon die dritte Meisterschaft in Folge zelebrieren.