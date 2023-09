PSG - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2023

Unser PSG - Dortmund Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2023 lautet: In der wohl ausgeglichensten Gruppe der Champions League trifft Paris Saint-Germain daheim auf Borussia Dortmund. Wir erwarten eine spannende Partie mit Toren auf beiden Seiten.

Im zweiten Spiel der Gruppe F steht uns ein absoluter Kracher ins Haus. Das Star-Ensemble von PSG erwartet die Borussia aus Dortmund in der französischen Hauptstadt. Beide Mannschaften laufen zu Beginn der aktuellen Saison noch ihren Erwartungen hinterher. So steht PSG nach fünf Spieltagen mit acht Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der französischen Ligue 1. Dortmund sammelte in den ersten vier Spielen ebenfalls acht Punkte und belegt damit Platz 7 in der Bundesliga.

Vor allem die Defensiven der beiden Teams zeigten sich bisher nicht in Bestform, daher entscheiden wir uns für „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei PSG vs Dortmund auf „Beide Teams treffen“:

Dortmund musste schon in 4 der ersten 5 Pflichtspiele mindestens einen Gegentreffer hinnehmen, traf jedoch in bisher allen Spielen auch selbst.

PSG fing sich in den letzten 4 Spielen 6 Gegentreffer und konnte nicht zu Null spielen, traf jedoch auch in allen Partien selbst.

Paris trifft in dieser Saison im Schnitt 2,0 Mal pro Partie, Dortmund erzielte in der Bundesliga ebenso 2,0 Tore pro Spiel.

PSG vs Dortmund Quoten Analyse:

Paris wird von den Bookies als Favorit in diesem Matchup gesehen, das zeigen die Heimsieg-Quoten, die im Bereich von 1,75 bis 1,80 liegen. Das ist durchaus nachvollziehbar, schließlich konnte Dortmund noch nie ein Spiel in Paris gewinnen.

Bei einem Unentschieden oder einem Auswärtssieg der Borussen liegen die Quoten durchschnittlich bei etwas über dem Vierfachen des Wetteinsatzes. Für eine solche Wette würde sich ein Sportwetten Bonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Dortmund Prognose: Kann der BVB den ersten Sieg im Parc de Princes erringen?

Paris Saint-Germain musste den Verlust von Rekordtransfer Neymar Jr. nach dessen Wechsel in Richtung Saudi-Arabien verkraften. Dieser hatte in 173 Partien für PSG immerhin 118 Tore und 77 Vorlagen beigesteuert. Als Ersatz wurde Ousmane Dembélé, welcher eine Dortmunder Vergangenheit hat, vom FC Barcelona präsentiert. Der Franzose konnte jedoch noch keinen Scorerpunkt für seinen neuen Verein bejubeln.

In der heimischen Liga steht der Hauptstadtklub zudem nur auf dem fünften Rang und konnte nur zwei der ersten fünf Spiele gewinnen. Am letzten Spieltag musste PSG zu Hause die erste Saison-Niederlage hinnehmen (2:3 gegen OGC Nizza). Zu zehn erzielten Saisontreffern gesellen sich schon sechs Gegentreffer. Nach dem fünften Spieltag der letzten Saison stand Paris bei 21:4 erzielten Toren auf dem ersten Tabellenplatz.

Zwei Tore von Abwehrchef Mats Hummels brauchte es am vergangenen Samstag, um gegen Freiburg am Ende doch noch zu gewinnen. Dabei zeigte sich auch in diesem Spiel die Defensiv-Abteilung der Borussen als anfällig. Nur gegen Köln konnten die Westfalen eine weiße Weste bewahren, als man im heimischen Stadion in letzter Minute mit 1:0 gewann.

Auch in der Offensive läuft in Dortmund noch nicht alles rund. So erzielte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in den ersten vier Spielen der Saison zwar zwei Treffer pro Partie im Schnitt, die Hälfte davon jedoch am letzten Spieltag in einem wilden Schlagabtausch gegen Freiburg.

PSG - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:3 Nizza (H), 4:1 Lyon (A), 3:1 Lens (H), 1:1 Toulouse (A), 0:0 Lorient (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Freiburg (A), 2:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A), 1:0 Köln (H), 6:1 Schott Mainz (Pokal, A)

Letzte Spiele PSG vs. Dortmund: 2:0 (H), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A)

In den letzten acht Champions-League-Gruppenspielen im heimischen Stadion blieb PSG ungeschlagen (7S, 1U). Dabei erzielte Paris 25 Treffer und fing sich acht Gegentreffer. Von den letzten drei Auftaktspielen in der Gruppenphase der Königsklasse konnte nur ein Spiel gewonnen werden, bei einer Niederlage und einem Unentschieden. Der BVB konnte in acht der letzten neun Gruppenspiele der Champions League auswärts mindestens ein Tor erzielen (4S, 1U, 4N). Wettbewerbsübergreifend erzielte Dortmund in den letzten 13 Pflichtspielen mindestens einen Treffer.

Wir erwarten ein offenes Spiel, in dem der Klub aus der französischen Hauptstadt wahrscheinlich in einem offensiven 4-3-3 um Shootingstar Kylian Mbappe antreten wird. Auch die Borussia aus Dortmund sehen wir in einem 4-3-3 oder einer etwas defensiveren 4-2-3-1-Aufstellung beginnen. Tipp-Freunde, die eine Torschützenwette in Betracht ziehen, können sich über unsere neuen Wettanbieter informieren.

Unser PSG - Dortmund Tipp: Beide Teams treffen

Paris Saint-Germain und Gegner Borussia Dortmund stehen beide für offensiven Fußball. Die Borussen trafen in jedem Pflichtspiel dieser Saison mindestens ein Mal. Die Franzosen trafen wettbewerbsübergreifend in zwölf ihrer letzten 13 Pflichtspiele mindestens einmal ins gegnerische Tor, so erwarten wir auch in dieser Partie Treffer auf beiden Seiten.