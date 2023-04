PSG - Lens Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser PSG - Lens Tipp zum Ligue 1 Spiel am 15.04.2023 lautet: Höchste Spannung im Parc des Princes! Lens könnte den Abstand zu PSG mit einem Sieg auf drei Punkte reduzieren. Passend dazu reist das Team von Franck Haise mit der besten Form der Liga an.

Mit etwas Glück und einem herausragenden Gianluigi Donnarumma trotzte PSG seiner schwachen Form und siegte am vergangenen Wochenende in Nizza. Auf dem Papier sieht der 2:0-Erfolg souveräner aus als er war. Beim absoluten Topspiel gegen Lens tendieren wir zu den Gästen, setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ und freuen uns bei Happybet über eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei PSG vs Lens auf „Doppelte Chance X2″:

Lens ist gegen die Hauptstädter seit 3 Spielen ungeschlagen.

Über die vergangenen 8 Spieltage lag der Punkteschnitt der Gäste bei 2,13 - dieser steht für die beste Form im französischen Fußball.

PSG verlor seine vergangenen beiden Heimspiele und steht über die letzten 8 Spieltage bei durchschnittlich 1,88 Punkten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lens Quoten Analyse:

Vergangenes Wochenende überstanden die Pariser den ersten Sturmlauf von Nizza und konnten die Tabellenspitze durch einen 2:0-Erfolg absichern. Die zweite Attacke folgt vom direkten Konkurrenten aus Lens, der den Titelkampf nochmals anzünden will.

Gewinnt die Elf von Christophe Galtier das Spitzenspiel, bekommt ihr Quoten von 1,65 bis 1,74 spendiert. Andersrum sorgt ein Dreier der Gäste aus Lens für Wettquoten zwischen 4,20 und 4,75.

PSG vs Lens Prognose: „Form- und defensivstark“

Tatsächlich hat die Truppe aus Lens in diesem Jahr ernsthafte Ansprüche auf den Titel in der höchsten französischen Spielklasse. Die Gäste reisen mit der besten Hintermannschaft der Ligue 1 an (22 Gegentore) und wollen dem Titelrennen die nötige Würze verleihen.

Mit einer derart gut strukturierten Abwehr könnte „Les Sang et Or“ die Angriffs-Bemühungen des Pariser Starensembles limitieren. Immerhin haben die Gäste erst 14 Gegentreffer aus dem Spiel kassiert. Auch hier triumphieren Les Lensois an der Spitze.

Über die vergangenen Wochen hat das Team von Franck Haise nochmal alle Kräfte mobilisiert und die meisten Punkte an den vergangenen acht Spieltagen sammeln können. Zuletzt marschierte der Tabellenzweite zu vier Siegen in Serie und blieb sieben Spieltage in Folge ungeschlagen. Drei der vergangenen vier Begegnungen endeten ohne Gegentreffer.

Ein Anstieg der Formkurve zum besten Zeitpunkt. Sollte der Herausforderer ohne Niederlage aus diesem Vergleich gehen, wäre es das vierte ungeschlagene Spiel in Folge gegen PSG - eine absolute Ausnahme im französischen Fußball.

PSG - Lens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Nizza (A), 0:1 Lyon (H), 0:2 Rennes (H), 2:1 Brest (A), 0:2 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Lens: 2:1 Strasbourg (H), 1:0 Rennes (A), 3:0 Angers (H), 4:0 Clermont (A), 1:1 Lille (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs. Lens: 1:3 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 0:1 (A)

Paris verlor zuletzt zwei Heimspiele in Folge und blieb in beiden Partien ohne eigenen Treffer. Sollte der Parc des Princes die dritte Niederlage in Folge zu sehen bekommen, könnte auch der letzte übriggebliebene Titel in Gefahr geraten.

Ausgeschlossen ist das nicht, denn Lens war schon in den vergangenen Duellen mehr als nur ein Gegner auf Augenhöhe. Möglicherweise haben Les Parisiens sogar ihren Angstgegner gefunden. Zumindest gewann der Titelfavorit aus der Hauptstadt nur eines der vergangenen fünf Aufeinandertreffen.

Gerade vor dem Gipfeltreffen muss Christophe Galtier auf einige wichtige Akteure verzichten. Neben Neymar fallen Renato Sanches, Nordi Mukiele und Presnel Kimpembe aus. Wenn es schlecht läuft, muss sogar Marco Verratti für diese Partie passen.

Ausfälle, die nur schwer zu verkraften sind. Besonders, da Paris trotz des erlösenden 2:0-Erfolgs in Nizza seiner Form hinterherläuft. PSG verlor drei der vergangenen fünf Pflichtspiele und hätte nach erwartbaren Toren auch gegen Nizza verlieren können.

Kommt die beste Offensive der Liga gegen die beste Abwehr der Ligue 1 nicht ins Rollen, könnte es für die Gastgeber eng werden. Defensiv ist der Titelfavorit alles andere als sattelfest. Bereits jetzt steht PSG bei 23 Gegentoren aus dem Spiel heraus. Ein alarmierender Wert, der im Ligavergleich nur für Rang 7 reicht.

Unser PSG - Lens Tipp: Doppelte Chance X2

Les Parisiens haben in dieser Spielzeit mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass sie dem Status einer Übermannschaft nicht gerecht werden. Die Abwehr lädt mit 40,65 xGA (7.) zu Gegentoren ein und die Form ist ebenfalls ausbaufähig. Lens hingegen reist mit der besten Form sowie Defensive der Liga an und hat den Gastgebern in den vergangenen Jahren schon mehrfach ein Bein gestellt.