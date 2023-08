PSG – Lens Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser PSG - Lens Tipp zum Ligue 1 Spiel am 26.08.2023 lautet: PSG startete sehr enttäuschend ins neue Fußballjahr und wartet nach zwei Spieltagen weiterhin auf den ersten Triumph. Im heimischen Prinzenpark wird es gegen Lens nun so weit sein.

Zuletzt mühte sich PSG in Toulouse zu einem 1:1. Dabei sorgte der in Ungnade gefallene Superstar Kylian Mbappé vom Elfmeterpunkt kurz nach seiner Einwechslung für die Führung. Kurz vor Schluss glichen die Hausherren ebenfalls durch einen Strafstoß aus.

Auch Lens wartet weiterhin auf den ersten Triumph. Trotz Führung gegen Rennes reichte es kürzlich im heimischen Stade Bollaert-Delelis nur zu einer Punkteteilung. Beide Mannschaften sind nach dem schwachen Saisoneinstieg unter Zugzwang. Wir sehen die Elf von Trainer Luis Enrique aufgrund der Kaderqualität und des Heimvorteils in der Favoritenrolle. Einen Heimsieg bewertet der Buchmacher Bwin mit einer Quote von 1,57 .

Darum tippen wir bei PSG vs Lens auf „Sieg PSG“:

PSG vs Lens Quoten Analyse:

PSG vs. Lens Prognose: Kommt Lens-Neuzugang Elye Wahi zum ersten Einsatz?

Fünf der letzten sechs Meistertitel gingen an die Mannen aus der französischen Hauptstadt. Eine gewisse Dominanz im französischen Fußball ist dem Scheich-Klub somit nicht abzusprechen. Diese scheint jedoch in der noch jungen Saison vorerst zu fehlen.

Sofern die Leistungen nicht gesteigert werden, dürfte es nur eine sehr kurze Amtszeit für den 53-jährigen Coach aus Spanien werden. Als kontraproduktiv erweisen sich momentan die Schlagzeilen um Superstar Kylian Mbappé, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird und seinen bis 2024 datierten Vertrag nach wie vor nicht verlängert. Sollte es dabei bleiben, wäre er im kommenden Jahr ablösefrei für die Blancos verfügbar. Ein Umstand, den PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi so nicht hinnehmen möchte. Mit 29 Toren war der Franzose aber der mit Abstand beste Torjäger der vergangenen Spielzeit.

RC Lens war die Überraschung in der letzten Saison und landete nach 38 Spieltagen auf Platz 2. Der Rückstand auf Spitzenreiter PSG betrug nur einen mageren Zähler. Der Klub qualifizierte sich nach 20 Jahren Absenz zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions-League-Gruppenphase.

PSG - Lens Statistik & Bilanz:

Die starke Leistung des Vorjahres hat jedoch das Interesse anderer Klubs geweckt. Mit Lois Openda (21 Tore) und Seko Fofana (7 Tore) haben zwei wichtige Ecksäulen des Erfolgs den Klub verlassen. Die Neuzugänge Andy Diouf (FC Basel) und Elye Wahi (Montpellier) haben ein gewaltiges Loch zu füllen, wobei Letzterer erst unter der Woche in Lens als Openda-Ersatz unterschrieb.

Nur acht der insgesamt 19 Auswärtsspiele konnte Lens in der vergangenen Ligue-1-Saison siegreich beenden (8U, 3N). In mehr als 20 Prozent der Begegnungen in der Ferne wurde ein eigener Treffer verpasst.