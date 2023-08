PSG - Lorient Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser PSG - Lorient Tipp zum Ligue 1 Spiel am 12.08.2023 lautet: In Frankreich hat sich vor dieser Spielzeit einiges getan. PSG hat im Kader vieles verändert und die Ligue 1 wurde auf 18 Mannschaften reduziert. Am ersten Spieltag erwarten wir direkt einige Treffer.

Es war klar, dass PSG die abgelaufene Spielzeit nicht einfach so stehen lassen würde. Luis Enrique hat seit diesem Sommer das Kommando und darf am ersten Spieltag gleich einem „Angstgegner“ gegenübertreten. Zudem hat Messi die Ligue 1 verlassen, Neymar will ebenfalls einen Tapetenwechsel und um Mbappe gibt es seit geraumer Zeit Gerüchte.

Lorient hat die abgelaufene Spielzeit im gesicherten Mittelfeld der Ligue 1 verbracht und würde dort am liebsten wieder landen. Die Seehechte haben es der Star-Truppe aus Paris zuletzt des Öfteren schwer gemacht. Unser Tipp: „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei PSG vs Lorient auf „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“:

4 der letzten 5 direkten Duelle boten Über 2,5 Tore im Spiel.

Nur Absteiger Troyes (57,82 xGA) hatte im vergangenen Jahr aus dem Spiel heraus mehr erwartbare Gegentore als Lorient (45,43 xGA).

PSG ließ im letzten Jahr 37,81 erwartbare Gegentore aus dem Spiel heraus zu (9.)

PSG vs Lorient Quoten Analyse:

An der Favoritenrolle von Paris gibt es in diesem Aufeinandertreffen keine Zweifel. Jegliche Buchmacher bieten Quoten von maximal 1,36 für einen Heimsieg von „Les Parisiens“.

Obwohl Lorient zwei der vorangegangenen fünf Begegnungen mit PSG für sich entschied, reichen die Quoten für einen Auswärtssieg von 7,50 bis 9,00. Hier zeigen wir euch, welche Bookies eine Wette ohne Steuern ermöglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lorient Prognose: Tore fallen in diesem Spiel eigentlich immer

Luis Enrique will natürlich um jeden Preis sein Debüt im Parc de Princes mit einem Sieg küren. Dafür wird der amtierende Meister vermutlich direkt mit voller Konzentration auftreten müssen, denn PSG hat nur zwei der letzten fünf Partien gegen Lorient für sich entschieden.

Aller Voraussicht nach kann sich das Publikum auf einige Tore einstellen. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen PSG und den Seehechten boten Über 2,5 Tore.

Mit Verweis auf die abgelaufene Spielzeit erhärtet sich die Vermutung, dass dies erneut der Fall sein wird. Letztes Jahr fielen durchschnittlich 3,68 Tore pro Heimspiel der Rouge-et-Bleu. Nahezu deckungsgleich beendete Lorient seine Auswärtsspiele im letzten Jahr mit durchschnittlich 3,05 Toren pro Spiel.

Vergangene Saison legten die Pariser am ersten Spieltag mit vollem Tempo los und zerlegten Clermont Foot mit 5:0. Auf die gesamte Spielzeit betrachtet bot das Starensemble aus der französischen Hauptstadt natürlich die beste Offensive der Liga auf (89 Tore).

PSG - Lorient Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Jeonbuk (A), 1:2 Inter (H), 2:3 Cerozo (A), 0:0 Al Nassr (H), 2:0 Le Havre (H).

Letzte 5 Spiele Lorient: 0:2 Bournemouth (A), 3:1 Nantes (H), 2:0 Le Havre (H), 2:2 Guingkamp (A), 3:3 Concarneau (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Lorient: 1:3 (A), 2:1 (A), 5:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (A).

Lorient hat PSG im letzten Vergleich mehr als nur Paroli geboten. Am 33. Spieltag gewannen Les Merlus mit 3:1 im Parc de Princes und schockten damit die Hauptstädter.

Nach der Saison fanden sich die Seehechte im gesicherten Mittelfeld wieder. Wenn Trainer Regis Le Bris jedoch keine Anpassungen an seinem Spielsystem vornimmt, könnte sich das schnell ändern. Lorient hat in der vergangenen Spielzeit die zweitmeisten erwartbaren Gegentore aus dem Spiel bekommen (45,43 xGA).

Darüber hinaus verkaufte sich das Team nach Standards deutlich über Wert. So hätte Lorient laut erwartbaren Toren eigentlich die schwächste Mannschaft nach ruhenden Bällen sein sollen. Stattdessen waren sie eines der fünf gefährlichsten Teams (12 Tore).

Paris hat in zwei der vergangenen drei Testspiele mindestens zwei Gegentore kassiert. Selbiges gilt für drei der fünf absolvierten Freundschaftsspiele von Lorient. Erwartet ihr ebenso wie in den vorangegangenen fünf direkten Duellen einen Treffer auf beiden Seiten, könnt ihr bei Bet-at-Home eine Quote von 1,72 einsammeln.

Unser PSG - Lorient Tipp: Sieg PSG & Über 2,5 Tore

Luis Enrique hat eine Mannschaft übernommen, die neun der letzten elf Meisterschaften in Frankreich gewonnen hat. Vergangenes Jahr fielen in Heimspielen der Hauptstädter zu 47 Prozent über 3,5 Tore. Den identischen Wert finden wir für die Gastauftritte der abgelaufenen Spielzeit von Lorient.