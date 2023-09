PSG - Marseille Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser PSG - Marseille Tipp zum Ligue 1 Spiel am 24.09.2023 lautet: In einem heißen Duell mit Toren auf beiden Seiten behalten Mbappe und Co. die Oberhand.

Am späten Sonntagabend empfängt PSG in der französischen Ligue 1 die Gäste von Olympique Marseille. Der Sieger dieses Duells hält Anschluss an die Tabellenspitze. Schon allein deshalb darf man ein heißes Aufeinandertreffen zwischen diesen Rivalen erwarten, in dem es in der Vergangenheit immer ordentlich zur Sache ging.

Wir gehen davon aus, dass sich die Pariser zu Hause durchsetzen. Allerdings waren sie zuletzt in der Abwehr ziemlich anfällig, so dass wir keinen Zu-Null-Sieg erwarten. Wir tendieren daher zur Wette „Sieg PSG & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei PSG vs Marseille auf „Sieg PSG & Beide treffen“:

PSG hat 3 der letzten 4 direkten Duelle für sich entschieden.

In den letzten 4 Ligue-1-Partien kassierten die Pariser stets Gegentreffer.

In Paris hat OM 14 der letzten 16 Gastspiele verloren.

PSG vs Marseille Quoten Analyse:

Die Bwin Anmeldung ist dabei ganz leicht. Einmal registriert, habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Wett-Optionen. Dabei sieht dieser Bookie wie alle anderen Anbieter die Pariser recht deutlich vorne. Für Wetten auf Heimsieg gibt es Quoten um 1,70. Bei einem erfolgreichen Tipp auf Marseille kann man dagegen fast das Fünffache seines Einsatzes zurückerhalten.

Dass beide Teams treffen, dessen sind sich die Buchmacher sicher. Hier bewegen sich die Quoten im Bereich von 1,50 bis 1,55. Auch der Tipp auf Über 2,5 Tore hält derartige Wettquoten bereit. Wer glaubt, dass PSG seine Muskeln spielen lässt und das Match mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt, erhält für diese Handicapwette Quoten bis 2,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Marseille Prognose: Heißer Tanz für OM

PSG setzte sich unter der Woche in der Champions League verdient, aber auch relativ unspektakulär zu Hause mit 2:0 gegen Borussia Dortmund durch. Damit zeigten die Pariser auch gleichzeitig eine Reaktion auf das Ligue-1-Match vier Tage zuvor. Denn da verloren sie an heimischer Wirkungsstätte trotz zweier Mbappe-Treffer mit 2:3 gegen Nizza.

Überhaupt läuft die Maschinerie scheinbar noch nicht so richtig an. Aus den vier Ligaspielen davor hatten die Pariser nämlich nur zwei Siege geholt und mussten sich in den anderen beiden Partien die Punkte teilen. Zu Hause gab es vor der Nizza-Pleite ein 3:1 gegen Lens sowie eine triste Nullnummer gegen Lorient. Aktuell steht PSG nur auf Rang 5.

Vor allem in der Defensive ist Paris noch verbesserungswürdig. Gegen den BVB hielt der französische Meister zwar hinten die Null, doch in den vier Ligue-1-Begegnungen davor musste Gianluigi Donnarumma stets hinter sich greifen. Insgesamt steht PSG nach fünf Spieltagen bei sechs Gegentreffern.

Selbst haben die Pariser zehn Treffer erzielt. Allein sieben davon gehen auf das Konto von Kylian Mbappe, der bekannterweise am ersten Spieltag noch aussortiert war. Seitdem er wieder dabei ist, hat er in jedem der fünf Pflichtspiele für seinen Klub (viermal Ligue 1, einmal Champions League) getroffen.

PSG - Marseille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Dortmund (H), 2:3 Nizza (H), 4:1 Lyon (A), 3:1 Lens (H), 1:1 Toulouse (A)

Letzte 5 Spiele Marseille: 3:3 Ajax Amsterdam (A), 0:0 Toulouse (H), 1:1 Nantes (A), 2:0 Brest (H), 2:2 Metz (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs. Marseille: 3:0 (A), 1:2 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 0:0 (A)

Mbappe war es auch, der das letzte Duell mit Marseille nahezu im Alleingang entschied. Im Rückspiel der letzten Saison gewann PSG auch dank zweier Tore des Superstars bei OM mit 3:0. Von den letzten sieben direkten Begegnungen ging nur eine an Olympique und zwar jene im Achtelfinale des Coupe de France in der letzten Saison.

Im Pariser Prinzenpark haben die Gäste nur eines der letzten 16 Gastspiele gewonnen und 14 der übrigen 15 verloren. Die Quoten von Bwin und Co. sind also nachvollziehbar. Doch an diesem Sonntag reisen sie selbstbewusst an. Denn in der laufenden Ligue-1-Saison sind sie noch ungeschlagen. Nach fünf Spieltagen stehen zwei Siege und drei Remis zu Buche.

Damit steht OM bei einem Punkt mehr als der Gegner und direkt vor diesem auf Platz 4. In den beiden bisherigen Auswärtsbegegnungen holte Marseille jeweils ein Remis. Das ist scheinbar ohnehin das derzeitige Lieblingsergebnis. Denn von den letzten sechs Spielen in allen Wettbewerben endeten gleich fünf nach regulärer Spielzeit mit einem Unentschieden.

Am Donnerstag konnte Marseille in der Europa League einen 0:2- und 2:3-Rückstand aufholen und auswärts bei Ajax Amsterdam noch ein 3:3 erringen. Zweifacher Torschütze war Pierre-Emerick Aubameyang. Damit hat Olympique auch in sechs seiner letzten sieben Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen können.

Unser PSG - Marseille Tipp: Sieg PSG & Beide Teams treffen

Marseille ist sicherlich einer der härteren Brocken, die in dieser Saison im Prinzenpark gastieren werden, allerdings hatte PSG in der Vergangenheit gegen OM zu Hause nie wirklich Probleme. 14 Siege in den letzten 16 Heim-Duellen sprechen eine deutliche Sprache.

Da sich die Pariser in der Defensive zuletzt aber etwas anfällig zeigten und Olympique selbst gerne traf, traue ich den Gästen einen Treffer mehr als nur zu. Dieser sollte am Ende aber zu wenig sein, um etwas Zählbares aus der Hauptstadt zu entführen.