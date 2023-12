PSG – Metz Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser PSG - Metz Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 20.12.2023 lautet: Die Hauptstädter fuhren fünf Heimsiege am Stück im französischen Oberhaus ein und setzen in unserem Wett Tipp heute ihre Serie gegen den Aufsteiger aus Metz fort.

Nach acht Liga-Erfolgen am Stück mussten die Pariser zuletzt den Last-Minute-Ausgleich beim 1:1 in Lille hinnehmen. Am Ende ein gerechtes Ergebnis, da der französische Serienmeister zu wenig ins Spiel investierte. In Metz liegen nach drei Niederlagen am Stück die Nerven blank, mehr und mehr rutscht der Klub in Richtung Abstiegszone.

Am Mittwoch im Prinzenpark dürfte es für die Gäste aus dem Nordosten Frankreichs sehr schwer werden. Im Wett Tipp heute spielen wir „PSG gewinnt zu Null“ zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten an.

Darum tippen wir bei PSG vs Metz auf „PSG gewinnt zu Null“:

75 Prozent der Ligue-1-Heimspiele bestritten die Pariser siegreich. 3 der 6 Erfolgserlebnisse brachten zudem kein Gegentor mit sich.

Metz gewann nur eine der jüngsten 5 Liga-Paarungen in der Ferne (1U, 3N).

6 der letzten 7 Erfolge im Prinzenpark gegen den FC Metz gestaltete PSG ohne Gegentor.

PSG vs Metz Quoten Analyse:

Paris St. Germain liegt in der Tabelle 13 Plätze vor den Mannen aus Metz. Da der Tabellen-Primus obendrein vor heimischer Kulisse agiert, sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff am Markt „1x2″ mehr als deutlich verteilt. Alles andere als ein klarer Heimsieg käme laut Buchmacher-Bewertung einem kleinen Fußballwunder gleich. Eine PSG-Quote von durchschnittlich 1,14 bestätigt diese These.

Ein Erfolg der Gäste bringt mehr als den 18-fachen Wetteinsatz mit sich. Wer das eigene Verlustrisiko bei seinen PSG Metz Wetten eindämmen möchte, sollte zu einem Wettgutschein ohne Einzahlung greifen. Obwohl die Bookies von drei oder mehr Toren ausgehen, ist nicht zwingend mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

PSG vs. Metz Prognose: Schießt Paris den Aufsteiger direkt in den Abstiegskampf?

Wie schon in den beiden Vorjahren grüßen die Hauptstädter auch in dieser Saison von der Tabellenspitze und zeigen nach 16 Spieltagen ein 5-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten aus Nizza auf.

Über die gesamte Saison hinweg musste erst eine Niederlage hingenommen werden. Diese kam im Prinzenpark gegen den Tabellenzweiten nach einem überraschenden 2:3 zustande. Die weiteren Heimspiele gestalteten sich sehr erfolgreich und brachten sechs Siege und ein Remis gegen Lorient (0:0) mit sich.

In 50 Prozent der Begegnungen auf heimischem Boden konnte die Null gehalten werden. Allgemein macht die Defensive mit sieben Gegentoren in acht Heim-Partien einen guten Job.

Als Torgarant fungiert Kylian Mbappé. Satte 15 der 39 Saisontore gehen auf sein Konto. Mit sechs Toren in den jüngsten fünf Liga-Begegnungen zeigte er sich auf der Höhe.

PSG - Metz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Lille (A), 1:1 Dortmund (A), 2:1 Nantes (H), 2:0 Le Havre (A), 1:1 Newcastle (H).

Letzte 5 Spiele Metz: 0:1 Montpellier (H), 0:1 Brest (H), 0:2 Lille (A), 3:2 FC Lorient (A), 3:1 Nantes (H).

Letzte Spiele PSG vs. Metz: 5:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (A).

Der FC Metz realisierte im Vorjahr als Tabellenzweiter der Ligue 2 den Aufstieg in die oberste Spielklasse und will um jeden Preis in dieser verbleiben. Mit drei Niederlagen an den vergangenen drei Spieltagen zeichnete sich aber zuletzt eine handfeste Formkrise ab. Aufgrund der schwachen Leistungen rutschte der Aufsteiger auf Platz 14 der Tabelle ab. Das Polster zur Abstiegszone ist auf drei Punkte geschrumpft.

Auswärts zeigten die Recken aus dem Nordosten Frankreichs kürzlich große Probleme auf und behielten nur in einem der letzten fünf Fernduelle die Oberhand (1U, 3N). Vor allem defensiv brannte es teilweise lichterloh. Dies untermauern 15 Gegentore in acht Auswärtsspielen. Zwei der acht Paarungen in der Fremde verliefen ohne eigenen Treffer.

Interwetten hält neben einem großen Portfolio an PSG Metz Wetten einen zusätzlichen Interwetten Gutschein für Neukunden bereit.

Unser PSG – Metz Tipp: PSG gewinnt zu Null

PSG ist zu Hause eine Bank und konnte zuletzt mit fünf Siegen am Stück überzeugen. Drei der letzten fünf Erfolge kamen ohne Gegentor zustande. Der Direktvergleich deutet darüber hinaus auf einen weiteren Triumph der Gastgeber hin. Die letzten neun Aufeinandertreffen im Prinzenpark absolvierten die Hausherren gegen Metz siegreich. Sieben der neun Kräftemessen endeten ohne Gegentor. Seit mittlerweile drei Spieltagen wartet der Aufsteiger zudem auf einen Treffer und fand zuletzt offensiv nicht statt.