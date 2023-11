PSG - Monaco Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser PSG - Monaco Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 24.11.2023 lautet: Das Spitzenspiel der Ligue 1 steigt schon am Freitagabend. In unserem Wett Tipp heute dürfte für die Gäste aus dem Fürstentum aber nicht mehr als ein Punkt möglich sein.

AS Monaco war unter dem neuen Coach Adi Hütter toll in die neue Saison gestartet. An sieben Spieltagen standen die Monegassen auf Platz 1 und konnten Serienmeister PSG hinter sich lassen. Inzwischen haben die Pariser aber die Pole Position mit drei Punkten Vorsprung auf ASM übernommen. Am 13. Spieltag treffen die beiden Topteams in der Hauptstadt aufeinander. Die Wettquoten sprechen sich klar für die Hausherren aus.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs Monaco auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

PSG ist seit 7 Ligaspielen ungeschlagen.

Monaco konnte gerade mal eines der letzten 5 Liga-Gastspiele gewinnen.

Die beiden besten Offensiven der Ligue 1 treffen aufeinander.

PSG - Monaco Quoten Analyse:

Im heimischen Prinzenpark sind die „Rouge-et-Bleus“ fast immer die klaren Favoriten. Das ist auch bei der PSG vs Monaco Prognose nicht anders. Für einen Sieg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 1,47.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste bei den Buchmachern, die nicht nur mit guten Quoten, sondern auch mit einem hohen Sportwetten Neukundenbonus überzeugen, mit durchschnittlichen Quoten von 6,18 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Monaco Prognose: Bauen die Pariser ihre Serie aus?

Nach dem Umbruch war PSG mit dem neuen Coach Luis Enrique recht holprig in die neue Saison gestartet. An den ersten elf Spieltagen stand der französische Serienmeister nicht ein einziges Mal an der Tabellenspitze. Seit dem 2:3 Mitte September daheim gegen Nizza sind die Pariser aber nun schon seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Die letzten fünf Ligue-1-Partien konnten die „Rouge-et-Bleus“ allesamt gewinnen und haben dabei immer mindestens drei Tore erzielt.

Seit drei Liga-Partien ist Paris St. Germain im Prinzenpark auch ohne Gegentreffer. So hat man vor der Länderspielpause mit einem 3:0 in Reims erstmals die Pole Position in der Tabelle übernommen. 29 Tore bedeuten die beste Offensive, neun Gegentreffer die zweitbeste Abwehr. In der Champions League konnte PSG beide Heimspiele gegen den BVB (2:0) und die AC Milan (3:0) gewinnen, kassierte aber in beiden Gastspielen in Newcastle (1:4) und Mailand (1:2) Niederlagen.

Im Vorjahr reichte es für Monaco in der Ligue 1 nur für den sechsten Platz, mit dem man das internationale Geschäft verpasste. So wurden im Sommer knapp 100 Millionen Euro in die Mannschaft investiert und mit Adi Hütter ein neuer Trainer geholt. Der Ex-Coach von Gladbach konnte im Fürstentum die Neuzugänge schnell integrieren. Zudem kann sich die Mannschaft ohne Europapokal auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Erst am 6. Spieltag setzte es die erste Niederlage.

Mit 15 Punkten und 13:4 Toren aus sechs Spielen ist die ASM das beste Heimteam in Frankreich. In der Fremde hat die Hütter-Elf allerdings nur zwei von sechs Gastspielen gewonnen, bei 12:10 Toren. Mit insgesamt 25 Treffern stellt man den zweitbesten Angriff in der Liga. 14 Gegentore sind für ein Spitzenteam jedoch eine Spur zu viel. 24 Punkte nach 12 Spieltagen reichen für Platz 3. Damit würde man nach aktuellem Stand das Ziel „Champions League“ erreichen.

PSG - Monaco Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Stade Reims (A), 1:2 AC Milan (A), 3:0 Montpellier (H), 3:2 Stade Brest (A), 3:0 AC Milan (H)

Letzte 5 Spiele Monaco: 0:0 Le Havre (A), 2:0 Stade Brest (H), 0:2 Lille (A), 2:1 Metz (H), 3:1 Stade Reims (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs Monaco: 1:3 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 2:0 (H), 2:0 (A)

Nach 106 Duellen führt PSG die Bilanz gegen Monaco mit 45 Siegen zu 33 Niederlagen an (28U). In der Hauptstadt konnten die Monegassen in 50 Versuchen nur neunmal gewinnen, bei 27 Niederlagen (9U). Seit drei Vergleichen warten die „Rouge-et-Bleus“ allerdings auf einen Erfolg gegen ASM und holten in diesem Zeitraum nur einen Punkt. Von den letzten sieben Aufeinandertreffen gingen lediglich zwei an Paris (1U, 4N).

Davor hatten die Männer aus dem Fürstentum aber in zwölf Spielen gerade mal zwei Remis geschafft. Hier treffen die beiden besten Angriffsreihen der Ligue 1 aufeinander. So gibt es bei Bet365 für eine Wette wie „Über 3,5 Tore“ nur eine Quote von 2,00. Die Tipp-Abgabe bei diesem Bookie über Handy oder Tablet erfolgt über die Bet365 mobile App.

Unser PSG - Monaco Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Paris kommt sowohl in der Offensive als auch in der Defensive nach einem schwachen Start immer besser in Form. Im Spiel nach vorne ist natürlich Kylian Mbappé mit 13 Saisontoren wieder der Dreh- und Angelpunkt.

Die Monegassen sind dagegen nach einem tollen Saisonstart minimal abgerutscht. Da Monaco in den vergangenen Jahren aber eine tolle Bilanz gegen PSG vorweisen kann, trauen wir den Gästen unter Umständen einen Punkt zu.