PSG - Montpellier Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2023

Nach der 1:4-Pleite gegen Newcastle United hat in Paris ein Umdenken stattgefunden. Zumindest deuten die letzten Ergebnisse darauf hin. Der Klub aus der französischen Hauptstadt gewann vier Spiele in Serie und zeigte sich dabei wieder etwas munterer im Angriff.

Vor allem im eigenen Stadion brillierte der Sturm von „Les Parisiens“. Montpellier wird sich auf eine große Herausforderung einstellen müssen. Schon in den letzten drei direkten Liga-Duellen kassierten „Les Pailladins“ jeweils über 2,5 Gegentore. Das führt uns unmittelbar zu unserem Wett Tipp heute: „PSG erzielt Über 2,5 Tore“, wofür wir bei Bet3000 eine Quote von 1,70 entdecken.

Darum tippen wir bei PSG vs Montpellier auf „PSG erzielt über 2,5 Tore“:

PSG vs Montpellier Quoten Analyse:

Ein Vergleich mit dem Ligaprimus aus Paris ist jedoch eine Sondersituation. Siegt Montpellier in der französischen Hauptstadt, reichen die Siegquoten von 8,50 bis 10,00. Quoten in dieser Höhe sprechen für eine Gratiswette.

PSG vs Montpellier Prognose: Der Pariser Sturmlauf hat begonnen.

Besonders die Dominanz und die individuelle Klasse im Angriff über die letzten Wochen dürfte die Gemüter der führenden Kräfte in Paris beruhigt haben. Innerhalb der Ligue 1 gewann PSG die letzten beiden Heimspiele eindeutig mit einem Torverhältnis von 7:0. Sowohl gegen Marseille (4:0) als auch gegen Strasbourg (3:0) jubelte der Tabellen-Zweite über 2,5 Mal in der Partie.

Natürlich ist Kylian Mbappé eine Schlüsselfigur der Hausherren. Der Angreifer erzielte in den letzten beiden Ligaspiele drei Tore. Aktuell steht der Offensiv-Akteur bei zehn Saisontoren. Gemeinsam mit den Fähigkeiten des Ausnahme-Künstlers hat PSG vier Siege in Serie gefeiert und dabei jeweils über 2,5 Tore erzielt.

Die letzten Ergebnisse im direkten Aufeinandertreffen zwischen PSG und Montpellier gingen in eine ähnliche Richtung. In den vergangenen vier Duellen jubelten die Anhänger der Pariser jeweils über mehr als 2,5 Tore.

PSG - Montpellier Statistik & Bilanz:

Alternativ könnt ihr für eine Wette auf „Sieg PSG (HC -1)“ eine solide Quote von 1,60 erhalten. Bet3000 bietet diese Quote nicht nur auf der Homepage an, sondern auch in der Bet3000 App.