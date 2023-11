PSG - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2023

Unser PSG - Newcastle Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: Paris will Wiedergutmachung und darf im Kampf ums Achtelfinale keine weiteren Punkte liegen lassen. Beides sollte in unserem Wett Tipp heute gelingen.

Paris St. Germain hat mit Newcastle United noch eine Rechnung offen. Am zweiten Spieltag der laufenden Champions-League-Gruppenphase kassierte PSG im St. James‘ Park eine bittere 1:4-Pleite. Laut den Wettquoten sind die Hausherren am Dienstag im Rückspiel im Prinzenpark die Favoriten. Doch die Magpies wollen das erste Team seit ZSKA Moskau in der CL-Saison 2004/05 werden, welches beide Gruppenspiele gegen die „Rouge-et-Bleu“ gewinnen kann.

Wir kommen am Ende zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,62 bei NEObet die Wette „Sieg PSG“.

Darum tippen wir bei PSG vs Newcastle auf „Sieg PSG“:

Paris hat nur 7 der letzten 71 Europapokal-Heimspiele verloren

Newcastle konnte nur eines von 7 Gastspielen in Frankreich für sich entscheiden

PSG hat beide Heimspiele in dieser Gruppenphase gewonnen, Newcastle ist auswärts noch ohne Tor und Sieg

PSG vs Newcastle Quoten Analyse:

Mit der hohen Qualität im Kader und dem Heimvorteil sind die „Rouge-et-Bleu“ bei der PSG vs Newcastle Prognose wenig überraschend die Favoriten. Für einen Heimsieg gibt es aktuell Quoten im Schnitt von 1,64.

Auf der Gegenseite haben die Buchmacher für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,16 parat. Wer den Gästen etwas zutraut und ins Risiko gehen möchte, kann sich durch eine Gratiswette ohne Einzahlung absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Newcastle Prognose: Bleibt der Prinzenpark eine Festung?

Erst mit dem 3:0-Sieg in Reims am 11. November übernahm Paris St. Germain erstmals in dieser Saison die Tabellenführung in der Ligue 1. Im Sommer hatte der Verein Stars wie Messi und Neymar verloren. Zudem nahm mit Luis Enrique ein neuer Coach auf dem Trainerstuhl Platz. So verlief der Saisonstart etwas holprig. Doch inzwischen ist PSG seit der 2:3-Heimpleite gegen Nizza Mitte September ungeschlagen. Sieben der folgenden acht Ligapartien konnten die „Rouge-et-Bleu“ gewinnen.

Auch im Spitzenspiel am Freitag daheim gegen Monaco siegte der französische Serienmeister klar mit 5:2. Vor allem die Offensive ist in Schwung gekommen. In den letzten sechs Liga-Partien erzielten die Pariser 20 Tore. Sorgenkind bleibt allerdings ohne einige Verletzte die Defensive. Daheim ist PSG im Europapokal eine Macht und konnte 46 der letzten 71 Heimspiele gewinnen, bei nur sieben Pleiten (18U). Die ersten beiden Gastspiele in der laufenden CL-Saison in Newcastle und bei AC Milan gingen allerdings verloren.

Nach zwei 0:2-Niederlagen am Stück, in Dortmund und in Bournemouth, stand Newcastle am Samstag im Heimspiel gegen Chelsea unter Druck. Am Ende entschieden die Magpies, begünstigt durch individuelle Fehler der Gäste sowie einen Platzverweis der Blues, die Partie klar mit 4:1 für sich. Das war der fünfte Heimsieg in Folge in der Premier League für das Team von Coach Eddie Howe. In der Tabelle steht der NUFC nach 13 Spieltagen mit sieben Siegen und vier Niederlagen aber nur auf Rang 7.

31 erzielte Tore sind der zweitbeste Wert hinter Man City (33). In der Fremde gehören die „Tynesiders“ mit nur fünf Punkten aus sechs Gastspielen aber zu den schwächsten Teams der Liga. Auch in der Königsklasse ist Newcastle in der laufenden Gruppenphase auswärts noch ohne Tor und Sieg. Auf ein 0:0 in Mailand folgte ein 0:2 in Dortmund. In der Champions League konnten die Magpies gerade mal zwei von elf Gastspielen (3U, 6N) für sich entscheiden.

PSG - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 5:2 AS Monaco (H), 3:0 Stade Reims (A), 1:2 AC Milan (A), 3:0 Montpellier (H), 3:2 Stade Reims (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 4:1 Chelsea (H), 0:2 Bournemouth (A), 0:2 Dortmund (A), 1:0 Arsenal (H), 3:0 Manchester United (A)

Letzte Spiele PSG vs Newcastle: 1:4 (A)

Im Hinspiel trafen beide Teams erstmals aufeinander. Mit der klaren Pleite hat PSG sechs der letzten acht Duelle gegen englische Mannschaften verloren, bei zwei Siegen. Die Gesamtbilanz steht bei zehn Erfolgen, acht Remis und zwölf Niederlagen.

Doch auch Newcastle konnte gerade mal eines der vergangenen sieben Gastspiele in Frankreich gewinnen (2U, 4N). Der gesamte Vergleich ist mit vier Siegen, vier Unentschieden und sechs Pleiten ebenfalls negativ.

Kylian Mbappé kommt in dieser Saison in Pflichtspielen für seinen Verein schon wieder auf 16 Treffer. Happybet belohnt ein weiteres Tor des Angreifers mit einer Quote von 1,90. Weitere Infos über diesen Bookie liefert unser ausführlicher Happybet Test .

Unser PSG - Newcastle Tipp: Sieg PSG

Paris ist am Dienstag auf Wiedergutmachung aus. Wir rechnen damit, dass diese den Hausherren auch glückt. Denn einerseits ist PSG in der Champions League sehr heimstark, andererseits haben die Magpies auswärts Schwierigkeiten.

Zudem hat sich der NUFC in Frankreich bisher selten wohlgefühlt. Außerdem muss Newcastle-Coach Eddie Howe mit großen Verletzungssorgen klarkommen. Am Samstag gegen Chelsea konnte man das noch kompensieren. Im Prinzenpark aber wohl nicht.