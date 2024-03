PSG - Nizza Tipp, Prognose & Quoten | 13.03.2024

Unser PSG - Nizza Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 13.03.2024 lautet: PSG hat mit Nizza noch eine Rechnung aus dem ersten Liga-Duell in dieser Saison offen. Diese dürften die Pariser im Wett Tipp heute begleichen können.

Im Coupe de France der Saison 2023/24 stehen, wie auch im DFB-Pokal, aktuell nur drei von vier Halbfinalisten fest. In dieser Woche wird das letzte Ticket für die Runde der letzten Vier vergeben. Am Mittwoch empfängt Paris St. Germain dabei im heimischen Prinzenpark die Mannschaft von OGC Nizza. Die Pariser gehen wenig überraschend als klare Favoriten ins Rennen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Tipwin die Wette „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs Nizza auf „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“:

Paris ist seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen

Nizza ist seit 6 Liga-Spielen ohne Sieg

5 der 7 Liga-Pleiten kassierte OGC auswärts

PSG vs Nizza Quoten Analyse:

Nach 25 Spieltagen der Ligue 1 hat Paris fünf Plätze und 16 Punkte Vorsprung auf den Gegner im Pokal. Nimmt man bei der PSG vs Nizza Prognose auch noch den Heimvorteil und die Formkurve hinzu, ergibt sich eine klare Ausgangslage.

Das sehen auch die PayPal Wettanbieter so und bezahlen für einen Heimsieg nach 90 Minuten gerade mal Quoten im Schnitt von 1,45. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit mit durchschnittlichen Quoten von 6,73 belohnt.

PSG vs Nizza Prognose: Paris träumt vom Triple

PSG ist in der Ligue 1 seit 20 Spielen ohne Niederlage und führt die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger souverän an. Die letzte Liga-Pleite war ausgerechnet ein 2:3 Mitte September daheim gegen Nizza. Bei diesem großen Polster konnte es die Mannschaft zuletzt etwas schleifen lassen. So war das 2:2 am Wochenende daheim gegen Stade Reims das dritte Remis in Serie. Allerdings hatte Coach Luis Enrique dabei auch einige Stammspieler für den Pokal geschont.

Die Pariser tanzen in dieser Saison noch auf drei Hochzeiten. Schaut man auf alle Wettbewerbe, ist das Team seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen. In der Vorwoche zogen die „Rouges-et-Bleus“ mit einem 2:1-Sieg bei Real Sociedad ins Viertelfinale der Champions League ein. Das Hinspiel hatte man daheim mit 2:0 gewonnen. PSG stellt die mit Abstand beste Offensive der Liga (56 Tore) und mit Kylian Mbappé den führenden Spieler der Torjägerliste (21 Treffer).

Nach dem enttäuschenden 9. Platz am Ende der Vorsaison sollte es in Nizza in dieser Saison unter Francesco Farioli wieder nach oben gehen. Die Adler legten unter dem neuen Coach auch gut los. An zwei Runden stand „Le Gym“ an der Tabellenspitze der Ligue 1. Bis zum 21. Spieltag war OGC auch noch der erste Verfolger von Paris. Seit sechs Liga-Spielen ist die Mannschaft aber ohne Sieg und holte nur zwei Punkte in diesem Zeitraum. Damit sind die Südfranzosen auf Rang 6 abgerutscht.

Noch ist alles möglich. Der erste CL-Platz ist fünf Zähler entfernt. Doch dafür muss die Negativserie schnellstmöglich beendet werden. Vor allem in der Fremde tut sich die Mannschaft schwer. Fünf der sieben Liga-Pleiten kassierte man auswärts. In der Rückrunden-Tabelle hat nur Straßburg (3) weniger Punkte gesammelt als der „Olympique Gymnaste Club“ (5). Die Stimmung in Nizza wird immer ungemütlicher. Vor allem die Fans verlieren langsam die Geduld.

PSG - Nizza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:2 Stade Reims (H), 2:1 Real Sociedad (A), 0:0 AS Monaco (A), 1:1 Stade Rennes (H), 2:0 FC Nantes (A)

Letzte 5 Spiele Nizza: 1:2 HSC Montpellier (H), 1:2 FC Toulouse (A), 0:0 Clermont Foot (H), 0:1 Olympique Lyon (A), 2:3 AS Monaco (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Nizza: 2:3 (H), 2:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 5:6 n.E. (H)

PSG konnte nur zwei der letzten sechs Duelle gegen Nizza für sich entscheiden. So kassierten die Pariser am 5. Spieltag der laufenden Saison mit einem 2:3 im Prinzenpark gegen OGC die bisher einzige Saisonniederlage in der Ligue 1. Im Coupe de France sind beide Teams nur einmal aufeinandergetroffen. In der Saison 2021/22 setzten sich die Adler im Achtelfinale in Paris nach einem 0:0 über 120 Minuten nach Elfmeterschießen durch.

Unser PSG - Nizza Tipp: Sieg PSG & Über 1,5 Tore

Am Mittwoch hoffen die Gäste auf ihre gute Bilanz aus den letzten Duellen gegen Paris. Doch dieses Mal sind die Vorzeichen ganz anders als Mitte September. Damals befand sich PSG nach einem Umbruch noch in der Findungsphase.

OGC war unter dem neuen Coach im Aufwind. Doch inzwischen läuft die Maschine der „Rouges-et-Bleus“ wie geschmiert, während die Adler immer weiter in die Krise rutschen. Mit dieser schlechten Form gibt es für die Gäste dieses Mal nichts zu holen.