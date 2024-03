PSG - Reims Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2024

Unser PSG - Reims Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 10.03.2024 lautet: Stade Reims hat in der Rückrunde größere Probleme, speziell im Angriff. PSG hielt in zwei der letzten drei Liga-Spiele die Null. Wir erahnen einen Trend, den wir in unserem Wett Tipp heute nutzen.

Will Still zog in den ersten Wochen seiner Amtszeit bei Stade Reims große Aufmerksamkeit auf sich. In letzter Zeit ist es ruhiger um den Gäste-Trainer geworden. Stade Reims gewann nur eines der letzten sechs Liga-Spiele und droht den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. PSG qualifizierte sich unter der Woche für das Viertelfinale der Königsklasse, ließ den Liga-Wettbewerb zuletzt aber etwas ruhiger angehen. Das jüngste 0:0 gegen Monaco war bereits die dritte Punkteteilung in den vorangegangenen sechs Liga-Spielen.

Wir spielen in unserem Wett Tipp heute „Beide Teams treffen: Nein“ und nehmen damit die Quote von 2,10 bei AdmiralBet in Angriff.

Darum tippen wir bei PSG vs Reims auf „Beide Teams treffen: Nein“:

PSG kassierte in 2 der letzten 3 Liga-Spiele kein Gegentor.

Reims erzielte in 3 der letzten 6 Liga-Spiele kein Tor.

Reims hat mit 29,7 erwartbaren Gegentoren eine der besseren Offensiven in der Ligue 1.



PSG vs Reims Quoten Analyse:

Ein Heimsieg der Hauptstädter weckt mit Quoten bis zu 1,44 kaum unser Interesse. „Les Parisiens“ verfehlten in drei der letzten sechs Liga-Spiele einen Dreier und sind nicht annähernd so konstant, wie es die Siegquoten andeuten.

Reims hat nach der Winterpause große Schwierigkeiten und muss sich im neuen Kalenderjahr erst noch finden. Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Liga-Spielen sind Wettquoten von 6,50 bis 7,10 in den Sportwetten Apps ein angemessenes Urteil der Buchmacher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Reims Prognose: Kein angenehmer Start

Stade Reims kann sich mit dem neuen Kalenderjahr noch nicht wirklich anfreunden. Die Mannschaft von Will Still kassierte am vergangenen Spieltag die dritte Niederlage im Jahr 2024 (0:1 vs. Lille).

Nur eines der letzten sechs Liga-Spiele entschieden die Rot-Weißen für sich (2U, 3N). Der Offensive fehlt das letzte Quäntchen Glück. Zwei der letzten vier Partien beendeten die Gäste ohne einen eigenen Treffer.

Die vergangenen Duelle mit PSG tendierten in eine ähnliche Richtung. Reims erzielte in fünf der vorangegangenen sechs Vergleiche mit Paris keinen Treffer. Trotzdem verlor Stade Reims nur eines der letzten drei direkten Duelle.

„Les rouges et blancs“ sind durchaus darauf bedacht, mit kontrolliertem Passspiel zu eigenen Torchancen zu kommen. Vermutlich werden sie die eigenen Angriffsmuster gegen PSG nicht etablieren können, weshalb der ohnehin eher durchschnittliche xG-Wert von 33,6 erwartbaren Treffern in dieser Partie voraussichtlich nicht großartig wachsen wird.

PSG - Reims Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Real Sociedad (A), 0:0 Monaco (A), 1:1 Rennes (H), 2:0 Nantes (A), 2:0 Real Sociedad (H).

Letzte 5 Spiele Reims: 0:1 Lille (H), 2:1 Le Havre (A), 1:1 Lens (H), 0:2 Lorient (A), 2:3 Toulouse (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Reims: 3:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 4:0 (H), 2:0 (A).



Paris hielt sich in den vorangegangenen Wochen in der eigenen Offensive etwas zurück und erzielte in keinem der letzten fünf Pflichtspiele Über 2,5 eigene Treffer. Dafür zeigte sich die Defensive von Trainer Luis Enrique verbessert.

PSG verhinderte in drei der letzten fünf Pflichtspiele ein Gegentor. Im Laufe der Saison gelang dies den Hausherren in einem Drittel ihrer Liga-Heimspiele. Das darf durchaus als positiver Schritt wahrgenommen werden, denn hinsichtlich der erwartbaren Gegentore ist PSG mit einem Wert von 28,7 xGA außerhalb der Top 5 zu finden.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass Luis Enrique in der Liga erneut auf seinen besten Torschützen Kylian Mbappé (21 Tore) verzichtet. Dies tat er bereits am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Monaco, als er ihn zur Pause auswechselte.

Die durchwachsenen Reims-Spiele in den gut zwei Monaten des Jahres 2024 haben noch kein Ende gefunden. Das ermöglicht bei AdmiralBet eine etwas riskantere Wette auf „PSG gewinnt ohne Gegentor“, die mit einer ansprechenden Quote von 2,35 versehen ist.

Unser PSG - Reims Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Reims erzielte in sieben Rückrunden-Spielen nur acht Treffer. „Les Parisiens“ zeigten sich zum Start der zweiten Saisonhälfte deutlich interessierter an der Defensive und ließen in sieben Partien nur fünf Gegentore zu - eine bessere Defensive hatte nur Stade Brest (3 Gegentore) in diesem Zeitraum.