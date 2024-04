PSG - Rennes Tipp, Prognose & Quoten | 03.04.2024

Unser PSG - Rennes Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 03.04.2024 lautet: Die französische Übermannschaft aus Paris empfängt im Halbfinale des Coupe de France Stade Rennes. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute einen klaren Sieg des Hauptstadt-Klubs um Superstar Kylian Mbappe.

PSG ist in den heimischen Wettbewerben kaum zu schlagen. Die letzte und einzige Niederlage setzte es am fünften Spieltag in der Ligue 1. Im letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Wir erwarten im Spiel um den Finaleinzug ein engagierteres PSG und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg PSG mit HC -1″ mit einer Quote von 2,05 bei Betway.

Darum tippen wir bei PSG vs Rennes auf „Sieg PSG mit HC -1″:

PSG gewann alle 4 Pokalspiele in dieser Saison mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

PSG verlor noch nie ein Spiel gegen Rennes im französischen Pokal.

Paris erzielte wettbewerbsübergreifend in den letzten 5 Spielen immer mindestens zwei Tore.



PSG vs Rennes Quoten Analyse:

Der Serienmeister aus Paris geht selbstverständlich als Favorit in die kommende Partie gegen Stade Rennes und bekommt daher eine Siegquote in Höhe von 1,40 zugewiesen. Ein Auswärtssieg gegen den großen Favoriten wäre eine kleine Sensation für die Gäste und steht mit einer Quote in Höhe von 6,00 in den Büchern.

Als wahrscheinlichster Torschütze gilt mit großem Abstand Kylian Mbappe. Eine Wette auf ein Tor des französischen Superstars bringt nur das 1,5-Fache des Wetteinsatzes ein. Kein Wunder, so konnte der Stürmer in bisher jedem Spiel des Coupe de France in dieser Saison treffen und kommt insgesamt auf sieben Tore in vier Spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Rennes Prognose: Schießt Kylian Mbappe auch Stade Rennes aus dem Stadion?

Der mit Abstand wichtigste Spieler in dieser Saison in den Reihen von PSG ist wieder einmal der abwanderungswillige Superstar Mbappe. Der Angreifer kommt wettbewerbsübergreifend auf 38 Tore in ebenso vielen Spielen, zudem legte er acht Tore seiner Kollegen direkt auf.

So hat der Franzose einen großen Anteil daran, dass seine Farben noch in allen Wettbewerben vertreten sind und die Liga mit zwölf Punkten Vorsprung souverän anführen. In den Heimspielen in der Ligue 1 kommt PSG auf einen Punkteschnitt von 2,15 bei einem Torverhältnis von 33:14.

Die Saison von Stade Rennes verläuft da schon etwas holpriger. Momentan steht das Team aus der Bretagne auf dem siebten Platz der Tabelle, mit zehn Siegen, acht Niederlagen und neun Remis. Der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt jedoch nur vier Punkte, sodass in dieser Hinsicht in sieben noch ausstehenden Partien alles möglich ist.

Ein Top-Torjäger konnte sich in den Reihen von Rennes in dieser Saison nicht wirklich herauskristallisieren. Die vereinsinterne Scoring-Liste führt der offensive Mittelfeldmann Benjamin Bourigeaud mit sieben Treffern und vier Torvorlagen an.

PSG - Rennes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Marseille (A), 6:2 Montpellier (A), 3:1 Nizza (H), 2:2 Reims (H), 2:1 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele Rennes: 0:2 Strasbourg (A), 2:0 Marseille (H), 2:2 Lille (A), 1:2 Lorient (H), 3:1 Le Puy (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Rennes: 1:1 (H), 1:3 (A), 0:2 (H), 1:0 (A), 1:0 (H).



Vor allem auswärts haben die Bretonen Schwierigkeiten, regelmäßig Punkte einzufahren. Von den 13 Auswärtsspielen in dieser Saison gewann Rennes nur drei Partien und musste vier Niederlagen einstecken. Sechs der Spiele endeten mit einem Remis.

Den direkten Vergleich mit PSG müssen die Männer von Trainer Julien Stephan derweil in den vergangenen Jahren nicht wirklich scheuen. Von den letzten zehn Duellen konnte Stade Rennes immerhin vier gewinnen, bei ebenso vielen Niederlagen und zwei Unentschieden.

Im Schnitt fielen in diesen Spielen genau 2,5 Tore und in fünf der Begegnungen konnten beide Teams einen Treffer erzielen. PSG konnte drei der letzten fünf Heimspiele gegen Rennes gewinnen, zwei davon mit einem Abstand von mindestens zwei Toren.

Bei Interwetten wird eine „Unter 3,5 Tore"-Wette immerhin noch mit einer ordentlichen Quote von 1,57 angeboten.

Unser PSG - Rennes Tipp: Sieg PSG mit HC -1

Die Hauptstädter sind auch in dieser Saison wieder der absolute Liga-Primus in Frankreich. Aufgrund der Auswärtsschwäche von Rennes sehen wir die Gastgeber mit der Tormaschine Kylian Mbappe in den Reihen klar im Vorteil. Wir erwarten, dass PSG mit einem klaren Sieg ins Finale des französischen Pokals einzieht.