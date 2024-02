PSG - Rennes Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser PSG - Rennes Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 25.02.2024 lautet: Die Hauptstädter wirkten zuletzt gefestigt und werden sich im Prinzenpark auch gegen Stade Rennes keine Blöße geben. Unser Wett Tipp heute zielt auf einen Heimsieg ab.

Paris St. Germain feierte zuletzt sowohl in der Champions League als auch im französischen Pokal und der nationalen Liga Erfolgserlebnisse. Mit fünf Siegen in Serie spielten die Mannen aus der französischen Hauptstadt stark auf. Stade Rennes muss sich in der Ligue 1 keineswegs verstecken und holte aus den letzten sechs Spieltagen 18 Punkte - mehr geht nicht.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber aus Paris vorn und tendieren zu mehr als 2,5 Toren. Happybet hält für diese Wette eine Quote von 2,00 bereit.

Darum tippen wir bei PSG vs Rennes auf „Sieg PSG & Mehr als 2,5 Tore“:

PSG ist das heimstärkste Team der Liga (8S, 2U, 1N).

Mehr als 90 Prozent der Heimspiele absolvierte der Tabellenführer mit mindestens 3 Toren.

Stade Rennes gewann keines der Auswärtsduelle gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte (2U, 2N).



PSG vs Rennes Quoten Analyse:

Fünf der letzten sechs direkten Duelle im Prinzenpark entschieden die Hauptstädter mit einem Sieg für sich. Ein Umstand, der auch den Bookies nicht entgangen ist. Winamax versüßt den Heimsieg mit einer Quote von 1,43. Neukunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Winamax Wettbonus in Höhe von bis zu 100 € in Form von Freebets zu beanspruchen.

Im Allgemeinen gestalteten sich die Begegnungen in Paris zwischen den beiden Konkurrenten immer recht torreich. Vier der sechs Paarungen brachten mindestens drei Tore mit sich. Auch diesmal rechnen die Bookies mit mehr als 2,5 Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs. Rennes Prognose: Sorgt Rennes einmal mehr im Prinzenpark für eine Überraschung?

PSG ist in jedem Fall gewarnt. Das letzte direkte Aufeinandertreffen mit Stade Rennes ging nämlich im Prinzenpark mit 0:2 verloren. In der momentanen Form dürfte es aber sehr schwer fallen, den französischen Serienmeister zu schlagen.

Nur eine Niederlage hat PSG über die gesamte Saison zugelassen. Diese kam auf heimischem Boden nach einem 2:3 gegen Nizza zustande. Darüber hinaus stehen 16 Siege und fünf Remis zu Buche. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Brest ist mittlerweile auf 13 Punkte angewachsen. Die 12. Meisterschaft scheint schon fast in trockenen Tüchern.

Sieben der letzten acht Heimspiele wurden siegreich gestaltet (1U). Die Hauptstädter sind zu Hause eine Bank und mit 30 erzielten Toren extrem treffsicher. Dennoch steht der Abwehrverbund nicht immer sicher und muss sich elf Gegentore ankreiden lassen. Satte 91 Prozent der Spiele im Prinzenpark endeten mit drei oder mehr Treffern.

Trainer Luis Enrique könnte mit PSG Geschichte schreiben. Er hat nämlich die Chance auf das Triple (Champions League, Ligue 1 und Coupe de France).

PSG - Rennes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Nantes (A), 2:0 Real Sociedad (H), 3:1 Lille (H), 3:1 Stade Brest (H), 2:1 Straßburg (A).

Letzte 5 Spiele Rennes: 3:2 AC Milan (H), 3:1 Clermont (H), 0:3 AC Milan (A), 1:0 Le Havre (A), 6:1 FC Sochaux (A).

Letzte Spiele PSG vs. Rennes: 3:1 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A).



Stade Rennes darf in Zukunft den Fokus voll und ganz auf die heimische Liga bzw. den Coupe de France legen. In Europa-League-Zwischenrunde schieden „Les Rouges et Noirs“ nämlich gegen den AC Mailand (0:3, 3:2) aus.

Wesentlich erfolgreicher verläuft es hingegen im französischen Oberhaus des Fußballs. Dort wurden die letzten sechs Spieltagen in Folge gewonnen. Aufgrund der starken Leistungen verbesserte sich die Elf von Trainer Julien Stéphan auf Platz sieben und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die internationalen Ränge.

Die Kicker aus der Bretagne holten auswärts zuletzt drei Erfolge in der Liga. Alle drei Siege resultierten aber gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. Gegen Konkurrenten von den Plätzen 1 bis 9 wurde auswärts kein einziger Erfolg errungen (2U, 2N). In drei der vier Ansetzungen verpassten die Recken aus Rennes zudem einen eigenen Treffer.

Zwei der letzten drei Auswärtspartien endeten in der Ligue 1 mit mehr als 3,5 Toren. Mit sieben Treffern in den vergangenen drei Fernduellen kann sich die Offensive sehen lassen.

Tore auf beiden Seiten bringen bei Sportwetten.de eine verlockende Quote von 1,75 mit sich. Genauere Informationen zum Bookie mit deutscher Wettlizenz sind in der ausführlichen Sportwetten.de Bewertung ersichtlich.

Unser PSG - Rennes Tipp: Sieg PSG & Mehr als 2,5 Tore

Die Hauptstädter scheinen derzeit kaum zu stoppen. Vor allem Kylian Mbappé, der vermutlich im Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechselt, ist mit 21 Toren brandgefährlich. PSG zeichnet sich mit über einer Milliarde Euro durch mehr als den vierfachen Kader-Marktwert der Gäste aus und agiert obendrein im Prinzenpark. Dort wurden fünf der letzten sechs Duelle mit Stade Rennes siegreich gestaltet. Vier davon endeten mit mehr als 2,5 Toren.