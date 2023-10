PSG - Straßburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser PSG - Straßburg Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 21.10.2023 lautet: Paris hat sich im Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison schon einige Patzer geleistet. Die Chance, dass daheim gegen Straßburg ein weiterer hinzukommt, ist aber sehr gering.

Nach acht Spieltagen der Saison 2023/24 stand Paris St. Germain noch nicht einmal an der Tabellenspitze der Ligue 1. Durch den Umbruch im Sommer braucht die Mannschaft unter dem neuen Coach Luis Enrique noch Zeit. Allerdings beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter AS Monaco auch nur zwei Punkte. Damit dieser Abstand nicht größer wird, muss PSG am Samstag daheim gegen Straßburg gewinnen. Die Wettquoten lassen kaum Zweifel zu.

Wir entscheiden uns bei unserem Wett-Tipp heute auch mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für die Wette „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs. Straßburg auf „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“:

Die „Rouge et Bleu“ haben in dieser Saison erst ein Ligaspiel verloren



Straßburg ist noch ohne Sieg bei Paris



Die letzten 4 Gastspiele bei PSG hat Racing alle verloren



PSG vs. Straßburg Quoten Analyse:

Im heimischen Prinzenpark geht Paris in fast allen Sportwetten Tipps als klarer Favorit ins Rennen. Das ist auch bei der PSG vs Straßburg Prognose nicht anders.

Hier rufen die besten Buchmacher für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,23 auf. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 12,4 die haushohen Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs. Straßburg Prognose: Kommt die Paris-Offensive langsam in Schwung?

Nach den Erfahrungen mit den internationalen Superstars Neymar und Messi hat sich PSG inzwischen für den „französischen Weg“ entschieden. Dieser Weg ist bisher aber noch recht holprig. So startete Paris mit zwei Remis gegen Lorient und Toulouse in die neue Ligue-1-Saison. Am 5. Spieltag setzte es mit einem 2:3 daheim gegen Nizza die erste Saisonpleite. Auch gegen Clermont reichte es nur zu einem 0:0. Die bitterste Niederlage kassierten die „Rouge et Bleu“ aber in der Champions League.

Coach Luis Enrique hatte seine Elf zu Gast in Newcastle in einer offensiven 4-2-4-Formation auf den Rasen geschickt. Diese Taktik ging überhaupt nicht auf und mündete in einer 1:4-Klatsche. Das war die höchste CL-Niederlage für Paris seit dem Achtelfinal-Rückspiel 2017 gegen Barcelona (1:6). Die Defensive leistet sich immer wieder Aussetzer, der neue Dreier-Sturm Kolo Muani, Dembelé und Mbappé funktioniert auch noch nicht wie gewünscht. Nur Mbappé steht mit sieben Treffern schon wieder auf Platz 1 der Ligue-1-Torjägerliste.

2010 hatte Straßburg Insolvenz angemeldet und rutschte danach bis in die 5. Liga ab. Seit 2013 unter Präsident Marc Keller ging es aber wieder bergauf. In sechs Jahren glückten vier Aufstiege. In der Saison 2021/22 durfte der Verein zwischenzeitlich sogar von der Champions League träumen und verpasste den Europapokal nur um einen Rang. Der Erfolg weckte Begehrlichkeiten. Der Verein musste viele Stammspieler ziehen lassen. So reichte es im Vorjahr nur für Rang 15, zwei Plätze und fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

In diesem Jahr soll der neue Coach Patrick Vieira den Verein wieder weiter nach oben führen. Der Start war mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen auch ganz ordentlich. An den letzten fünf Spieltagen kamen aber nur noch vier Zähler dazu. Sieben der zehn Punkte holte RCS daheim. In den letzten drei Heimspielen reichte es jedoch nur noch für ein Remis. Eine Serie von nur einem Punkt aus vier Gastspielen ging Ende September mit einem 1:0 in Metz zu Ende. Am Samstag muss Vieira auf zahlreiche Stammspieler verzichten.

PSG - Straßburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Stade Rennes (A), 1:4 Newcastle United (A), 0:0 Clermont Foot (A), 4:0 Olympique Marseille (H), 2:0 BVB (H)



Letzte 5 Spiele Straßburg: 0:3 KSC (A), 1:2 Nantes (H), 0:1 Lens (H), 1:0 Metz (A), 2:2 Montpellier (H)



Letzte 5 Spiele PSG vs Straßburg: 1:1 (A), 2:1 (H), 3:3 (A), 4:2 (H), 4:1 (A)



Paris führt den direkten Vergleich gegen Straßburg mit 37 Siegen zu zwölf Niederlagen an. Alle zwölf Pleiten kassierte PSG zu Gast im Elsass. In der Hauptstadt sind die „Rouge et Bleu“ mit 26 Siegen und sieben Remis noch ohne Niederlage gegen Racing.

Die vergangenen beiden Duelle bei den „Bleu et Blanc“ endeten auch mit einer Punkteteilung. Den letzten Punkt im Prinzenpark holten die Straßburger in der Saison 2018/19 (2:2). Das Torverhältnis der letzten vier Trips zu Paris St. Germain lautet 3:11.

In neun der letzten elf Duelle fielen auf beiden Seiten Tore. Der Wert „2,5 Tore“ wurde dabei nur drei Mal nicht übertroffen. Erzielt Top-Stürmer Kylian Mbappé am Samstag einen Treffer, gibt es bei Happybet dafür eine Quote von 1,52. Wer mehr über den Buchmacher erfahren möchte, sollte sich unseren ausführlichen Happybet Test ansehen!

Unser PSG - Straßburg Tipp: Sieg PSG & Über 2,5 Tore

Paris hat nur vier der letzten zehn Liga-Heimspiele gewonnen, doch gegen Straßburg ist Besserung in Sicht. Einerseits sind die Elsässer aktuell nicht wirklich in einer beängstigenden Form, andererseits gab es für Racing zu Gast bei PSG so gut wie nie etwas zu holen. Diese Serie dürfte sich auch dieses Mal fortsetzen.