PSG - Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2024

Unser PSG - Toulouse Sportwetten Tipp zum Trophee des Champions Spiel am 03.01.2024 lautet: Paris ist der klare Favorit. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das Starensemble schon zur Halbzeit führt.

In Frankreich wird am Mittwoch der erste Titel des neuen Kalenderjahres vergeben. Im Pariser Prinzenpark stehen sich Meister PSG und Pokalsieger Toulouse im Duell um den nationalen Supercup gegenüber. Im letzten Jahr setzten sich die Pariser im Kampf um die Trophee des Champions klar durch.

Auch in diesem Jahr rechnen wir mit einer klaren Angelegenheit zu Gunsten des Starensembles aus der Hauptstadt, das dieses Match im heimischen Stadion austragen darf. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 1/1″ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin.

PSG vs Toulouse Quoten Analyse:

Für die Bwin Anmeldung braucht es nicht viel. Einmal dort registriert, steht euch eine breite Auswahl an Wettmöglichkeiten für das bevorstehende Supercup-Duell zur Verfügung. Ein Tipp auf einen einfachen Sieg von PSG lohnt sich angesichts der Höchstquoten von 1,27 bei keinem Wettanbieter so recht.

Wer an eine Sensation in Form eines Erfolgs der Gäste glaubt, der wird mit Wettquoten um 10,00 belohnt. Interessant: Gemäß der Quotenverteilung der Bookies ist es wahrscheinlicher, dass Paris mit fünf Toren Vorsprung gewinnt, als dass Toulouse nach 90 Minuten als Sieger vom Feld geht. Für die Wette „Sieg PSG (HC 0:4)“ gibt es nämlich Quoten um 9,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zum elften Mal in Folge bestreitet PSG das Match um den französischen Supercup. In den zehn Jahren davor gingen die Pariser neunmal als Sieger vom Feld. Einzig im Jahr 2021 unterlagen sie Lille knapp mit 0:1. Im letzten Jahr ließen sie dagegen dem FC Nantes keine Chance und setzten sich am Ende klar mit 4:0 durch.

Außer bei der Pleite gegen Lille traf PSG in jeder der anderen neun Partien um die Trophee des Champions mindestens doppelt. Auch am Mittwoch darf man einige Treffer der Startruppe aus der französischen Hauptstadt erwarten. Die gewann ihr letztes Spiel im Kalenderjahr 2023 zu Hause gegen Metz mit 3:1.

Seit acht Pflichtspielen ist der Abonnement-Meister ungeschlagen (5S, 3U). Weiter zurückblickend hat er nur eine der letzten 14 Pflichtpartien verloren (10S, 3U). Betrachtet man nur die Heimspiele, dann ist die Bilanz noch eindrucksvoller. Von den letzten neun Pflichtspielen zu Hause wurde keines verloren. Es gab acht Siege und ein Remis.

Was aber auffällt: Paris kassierte zuletzt immer wieder Gegentore. In nur einem der letzten sieben Pflichtspiele konnte PSG hinten die Null halten. Für die Wette „Sieg PSG & Beide Teams treffen“ gibt es bei Bwin eine Quote von 2,60. Mit dem Bwin Freebet Code kann man diesen Tipp risikofrei anspielen.

PSG - Toulouse Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Metz (H), 1:1 Lille (A), 1:1 Dortmund (A), 2:1 Nantes (H), 2:0 Le Havre (A)

Letzte 5 Spiele Toulouse: 1:2 Monaco (H), 0:0 Rennes (H), 2:1 LASK (A), 0:3 Lyon (A), 1:1 Lorient (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Toulouse: 1:1 (A), 2:1 (H), 3:0 (A), 4:0 (H), 1:0 (A)

Mit einem fulminanten 5:1-Erfolg über Nantes hatte sich der FC Toulouse Ende April 2023 zum erst zweiten Mal in seiner Klubgeschichte den französischen Pokal geholt. Zur Belohnung durften „Les Violets“ in dieser Saison in der Europa League ran und beendeten dort die Gruppenphase als Zweiter hinter Liverpool.

Während es auf europäischer Bühne für den Klub läuft, sieht es auf nationaler Ebene umso schlechter aus. Mit gerade einmal 14 Punkten nach 17 Spieltagen steht „Le Tefece“ auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16. Von den letzten zehn Partien in der Ligue 1 hat Toulouse keine einzige gewonnen.

Mit je fünf Remis und Niederlagen stehen die Gäste in der Formtabelle der letzten zehn Spieltage auf dem letzten Platz. Gegen PSG gab es am zweiten Spieltag dieser Ligue 1-Saison zu Hause ein achtbares 1:1. Die sieben direkten Vergleiche davor gingen allerdings alle an die Pariser.

In der Hauptstadt hatten die Violetten in den letzten Jahren überhaupt nichts zu melden. Von den letzten 15 Gastspielen bei PSG seit Februar 2010 haben sie kein einziges gewonnen und 14 verloren.

Unser PSG - Toulouse Tipp: „Halbzeit/Endstand 1/1″

An einem Triumph der Pariser im eigenen Stadion sollte es keine Zweifel geben. Die Gäste haben nur eines ihrer letzten acht Pflichtspiele gewonnen und das war in der Europa League. National läuft für sie im Moment einfach nichts zusammen.

Davon ausgehend, dass PSG nach 90 Minuten den Pokal in die Höhe stemmt, werten wir unsere Wette damit auf, dass wir sagen, dass der Favorit schon zur Halbzeit führt. 14 Siege in den letzten 15 Heimduellen mit den Violetten sprechen jedenfalls eine klare Sprache.