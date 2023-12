PSV Eindhoven - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser PSV Eindhoven - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: Die Gunners müssten im Wett Tipp heute eigentlich eine Reaktion auf die jüngste Pleite in der Liga zeigen. Diese Reaktion erwarten wir aber erst am kommenden Spieltag der Premier League.

In der Vorsaison standen PSV und Arsenal gemeinsam in der Europa-League-Gruppe-A. Die Gunners hatten die ersten vier Spiele gewonnen und sich damit den vorzeitigen Gruppensieg gesichert. Dann waren die Londoner zu Gast in Eindhoven und verloren mit 0:2.

In dieser Saison haben sich beide Vereine in der Champions-League-Gruppe B wieder getroffen und stehen vor dem letzten Spieltag schon als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Am Dienstag muss der Premier-League-Vertreter wieder im Philips Stadion ran. Wiederholt sich die Geschichte?

Wir setzen bei diesem Duell eher auf die Hausherren und spielen mit einer Quote von 1.80 bei Oddset die Wette „DC 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Arsenal auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Die Gunners konnten nur 1 von 4 Gastspielen in Eindhoven gewinnen

Die PSV ist in der Liga nach 15 Spieltag noch verlustpunktfrei

Bei dieser Paarung gab es in neun Duellen gerade mal einen Auswärtssieg

PSV Eindhoven vs Arsenal Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gäste mit 1,10 Milliarden Euro zu 228 Mio. Euro klar die Nase vorne. Aber für die Hausherren sprechen der Heimvorteil, die tolle Form und die Tatsache, dass es für die Gunners um nichts mehr geht.

So können sich die besten Sportwettenanbieter bei der PSV Eindhoven vs Arsenal Prognose auf keinen wirklichen Favoriten festlegen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2.53. Die durchschnittlichen Quoten für einen Sieg der Gäste sind mit 2.68 auch nur minimal höher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs Arsenal Prognose: Wie viel Gas geben die Hausherren?

In der Eredivisie scheint die Meisterschaft schon entschieden. Die PSV zieht mit 15 Siegen aus 15 Ligaspielen einsam ihre Kreise. Der erste Verfolger ist Titelverteidiger Feyenoord, der aber auch schon zehn Punkte Rückstand hat. Auch das Torverhältnis von 52:6 ist beeindruckend. Eng verknüpft ist diese sensationelle Serie natürlich mit dem neuen Coach. Peter Bosz, der bei seinen letzten Trainerstationen nicht immer vom Glück verfolgt war, nahm im Sommer das Amt in Eindhoven an.

Und bisher funktioniert der offensive und aggressive Stil von Bosz hervorragend. Die einzige Niederlage in dieser Saison gab es zum Auftakt der Gruppenphase der Königsklasse im Emirates Stadium. Am vergangenen CL-Spieltag lag die PSV zu Gast in Sevilla bis zur 68. Minute mit 0:2 zurück. Damit wäre Eindhoven aus der Königsklasse ausgeschieden gewesen. Doch der Coach wechselte im Lauf der zweiten Halbzeit drei defensive Spieler aus und die Gäste drehten die Partie in einen 3:2-Sieg.

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr will Arsenal in dieser Premier-League-Saison wieder um den Titel mitspielen. Das klappt bisher auch ganz gut. Am 13. Spieltag hatten die Gunners die Tabellenführung in der Liga übernommen. Nach drei Runden auf dem Platz an der Sonne rutschten die Londoner am Samstag mit einer 0:1-Pleite bei Aston Villa aber wieder auf Rang zwei ab. Bei den Villans gerieten die Gäste früh in Rückstand, hatten die Partie danach aber mit 62 Prozent Ballbesitz unter Kontrolle.

Allerdings ließen die Männer von Coach Mikel Arteta vier große Chancen liegen. Zudem darf die Mannschaft nicht zur Pause zurückliegen. Denn wenn die Gunners in der Liga beim Seitenwechsel in Rückstand liegen, gab es in den letzten 21 Fällen am Ende nur noch einen Sieg. Mit 15 Treffern hat Arsenal die beste Offensive in dieser CL-Saison. Seit 22 Gruppenspielen in der Königsklasse haben die Londoner immer getroffen. Doch seit dem Jahr 2005 und drei Reisen in die Niederlande ist man dort ohne Sieg.

PSV Eindhoven - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:0 Heerenveen (H), 2:1 Feyenoord (A), 3:2 Sevilla (A), 3:0 Twente Enschede (A), 0:2 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Aston Villa (A), 4:3 Luton Town (A), 2:1 Wolverhampton (H), 6:0 RC Lens (H), 1:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven vs Arsenal: 0:4 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (A), 1:0 (H)

Die Paarung gab es im europäischen Fußball schon neunmal. Die Gunners haben mit vier Siegen die Nase vorne. Beide Niederlagen (bei drei Remis) setzte es allerdings in Eindhoven.

In der Saison 2006/07 verlor Arsenal im Champions-League-Achtelfinale mit 0:1 und in der vergangenen Spielzeit mit 0:2. So konnte der AFC nur eines von vier Gastspielen bei der PSV für sich entscheiden.

Das Hinspiel in der laufenden Saison in London ging klar mit 4:0 an die Hausherren. Luuk de Jong hat in den letzten sechs internationalen Heimspielen von Eindhoven immer getroffen. Setzt sich diese Serie am Dienstag fort, gibt es bei Happybet dafür eine Quote von 2.75.

Weitere Infos über den Buchmacher liefert unser Happybet Test!

Unser PSV Eindhoven - Arsenal Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

In dieser Partie steht nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Beide Teams haben in dieser Gruppenphase schon eine Niederlage kassiert, stehen aber trotzdem vorzeitig im Achtelfinale.

Wer gibt am Dienstag trotzdem noch mal Gas? Die Gunners werden sicher im großen Stil durchwechseln. Denn am Wochenende muss man in der Liga im Heimspiel gegen Brighton eine Reaktion auf die Pleite bei Aston Villa zeigen.

Eindhoven ist dagegen nicht nur in Topform, sondern war international mit nur einer Niederlage aus sieben Partien zuletzt auch recht heimstark. So trauen wir den Gästen nicht mehr als ein Remis zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.