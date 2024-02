PSV Eindhoven - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 20.02.2024

Unser PSV Eindhoven - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 20.02.2024 lautet: Beide Konkurrenten spielten eine starke Gruppenphase und werden in unserem Wett Tipp heute auch den Weg nach vorne suchen.

PSV Eindhoven wurde zuletzt seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich auf nationaler Ebene gegen Heracles mit 2:0 durch. Die Borussen aus Dortmund ihrerseits kamen dagegen beim VfL Wolfsburg trotz 63 Prozent Ballbesitz nicht über ein 1:1 hinaus. Es mangelte schlichtweg an guten Einschussgelegenheiten.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Favoriten, räumen aber dem Bundesligisten aus Dortmund leichte Vorteile ein. Für die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ gewährt uns Oddset eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Dortmund auf „DC X2 & Beide treffen“:

Die Eindhovener setzten sich nur in einem CL-Gruppenspiel zu Hause durch (2U), trafen aber in jedem Heimspiel.

Schwarz-Gelb feierte in zwei von drei Auswärtsspielen Erfolgserlebnisse (1N).

Beide Mannschaften legten mit 8 (PSV) bzw. 7 Toren (BVB) in der Gruppenphase einen guten Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag.



PSV Eindhoven vs Dortmund Quoten Analyse:

Sowohl Eindhoven als auch Dortmund gaben sich in der CL-Gruppenphase keine Blöße und zogen somit nicht unverdient in die K.-o.-Runde ein. Ein Umstand, der auch den Bookies nicht entgangen ist. Diese offenbaren am klassischen Drei-Wege-Markt recht ausgeglichene Quoten, obwohl den Gastgebern aus Eindhoven aufgrund des Heimrechts Vorteile eingeräumt werden.

Im Allgemeinen tendieren die Bookies zu einer torreichen Angelegenheit und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ entsprechend ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs. Dortmund Prognose: Macht der BVB einen entscheidenden Schritt in Richtung Viertelfinale?

Nur zwei der bisherigen sechs Gruppenspiele konnte Eindhoven mit einem Erfolgserlebnis gestalten. Den beiden Siegen gegen RC Lens (1:0) und Sevilla (3:2) stehen auf der anderen Seite drei Remis und eine Niederlage gegenüber.

Auf heimischem Boden sind die Recken von Trainer Peter Bosz weiterhin ungeschlagen. Dennoch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass nur eines von drei Heimspielen in der Königsklasse zu einem Dreier führte (2U). In der Vorrunde konnte sich die offensive Leistung zu Hause sehen lassen. Vier Tore in drei Heimspielen stehen zu Buche. Im Philips Stadion gab es bislang in jedem Match zumindest einen Treffer.

Der PSV fungiert als einziges Team in der Eredivisie, das nach wie vor ungeschlagen ist (20S, 2U). Mit 62 erbeuteten Punkten thronen die Recken von Trainer Peter Bosz einsam an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den Verfolger Feyenoord beträgt zehn Punkte.

PSV Eindhoven - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:0 Heracles (H), 5:1 FC Volendam (A), 1:1 Ajax Amsterdam (A), 2:0 Almere City FC (H), 0:1 Feyenoord (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Wolfsburg (A), 3:0 Freiburg (H), 0:0 Heidenheim (A), 3:1 Bochum (H), 4:0 Köln (A).

Letzte Spiele PSV Eindhoven vs. Dortmund: 1:1 (A), 1:3 (H).



Dortmund blickt auf starke Leistungen in der Königsklasse und musste bisweilen nur eine Niederlage akzeptieren. Diese kam gleich am ersten Spieltag in der Ferne beim französischen Serienmeister PSG (0:2) zustande. Im Anschluss konnten die Leistungen jedoch deutlich gesteigert werden. Mit zwei Remis und drei Siegen wurden elf von möglichen 15 Punkten geholt. Eine Ausbeute, die den Schützlingen von Trainer Edin Terzic vor PSG, Milan und Newcastle in der Todesgruppe F den Platz an der Sonne einbrachte.

Sechs der insgesamt elf Punkte konnten in der Fremde errungen werden. Der Pleite in Paris standen zwei Siege in Newcastle (1:0) und Mailand (3:1) gegenüber. In zwei Drittel der Auswärtsspiele kam ein eigener Treffer zustande. Die Abwehr hielt nur in einer der drei Paarungen in der Ferne hinten die Null.

Im Jahr 2024 sind die Dortmunder auf nationaler Ebene nach wie vor ungeschlagen (4S, 2U). Dennoch endeten zwei der letzten drei Spieltage im deutschen Oberhaus mit einer Punkteteilung. Als Tabellenvierter wäre momentan die Champions-League-Qualifikation fix.

Unser PSV Eindhoven - Dortmund Tipp: DC X2 & Beide Teams treffen

Sowohl Eindhoven als auch der BVB sind heiß auf dieses Match und wollen sich in eine gute Ausgangssituation für das bevorstehende Rückspiel bringen.

Mit 464,9 Millionen Euro verfügt Dortmund über mehr individuelle Klasse in den eigenen Reihen als die Gastgeber (282,38 Mio. €) aus Holland. Aufgrund des Heimvorteils der Bosz-Elf ist in einem offensiv geführten Match das Remis nicht gänzlich auszuschließen. Der Direktvergleich gibt uns recht. Beide Teams standen sich zuletzt 2002 in der Champions League gegenüber. Damals ging keines der beiden Gruppenspiele aus der Sicht des BVB verloren (1S, 1U). Zudem endeten beide Ansetzungen mit beiderseitigen Toren.