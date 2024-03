PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam Tipp, Prognose, Quote

Unser PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam Sportwetten Tipp zum Eredivisie Spiel am 03.03.2024 lautet: Eindhoven dominiert derzeit das aktuelle Geschehen in der Eredivisie. Im Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren leichte Vorteile ein.

Seit neun Liga-Spieltagen ist aber auch Feyenoord ungeschlagen (7S, 2U). Die letzten vier Begegnungen am Stück endeten mit einem Dreier.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,83 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Feyenoord Rotterdam auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

PSV Eindhoven vs Feyenoord Rotterdam Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern ist die starke Saisonleistung der Mannen aus Eindhoven nicht entgangen. Auf heimischem Boden sind die Recken von Trainer Peter Bosz mit einer Quote von durchschnittlich 2,05 bewertet und leicht favorisiert.

Wer hingegen auf einen Auswärtssieg tippt, darf sich über den durchschnittlich 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Aufgrund des erhöhten Verlustrisikos bietet sich die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung an. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

PSV Eindhoven vs. Feyenoord Rotterdam Prognose: Fügt Feyenoord dem Tabellen-Primus die erste Saison-Pleite zu?

24 Mal konnte PSV Eindhoven bislang die Meisterschaft sein Eigen nennen. Der letzte Titelgewinn geht bereits auf das Jahr 2018 zurück. In dieser Saison könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einmal soweit sein.

Eindhoven ist zu Hause eine Bank und gewann alle elf Heimspiele. Defensiv überzeugte die von Peter Bosz präferierte Viererkette auf heimischem Boden und hielt in mehr als 60 Prozent der Begegnungen eine weiße Weste.

PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam Statistik & Bilanz:

Feyenoord holte zwölf Punkte aus den jüngsten vier Liga-Spieltagen und legte eine starke Formkurve an den Tag. Dennoch dürfte es in der aktuellen Saison schwer fallen, den Platz an der Sonne zu erobern.