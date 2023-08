PSV Eindhoven - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten

Unser PSV Eindhoven - Glasgow Rangers Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 30.08.2023 lautet: Wie im Playoff aus der vergangenen Saison endete das Hinspiel zwischen PSV und den Rangers 2:2. Dieses Mal gehen wir von mehr als einem Treffer aus.

Zwei potente Offensivreihen duellieren sich um einen Platz in der Gruppenphase der Königsklasse. Beim 2:2 im Hinspiel zeigten beide Mannschaften, wie gefährlich sie im Angriffsspiel sein können. Genau wie im letzten Jahr wurde das Hinspiel zwischen PSV und den Glasgow Rangers mit 2:2 abgepfiffen.

Anders als im letzten Jahr erwarten wir mehr als nur einen Treffer im Rückspiel. Bekanntermaßen endeten zwei der vergangenen drei Vergleiche zwischen den Rood-Witten und den Gers mit Toren auf beiden Seiten. Unser Tipp: „Beide treffen: Ja“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano .

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Glasgow Rangers auf „Beide Teams treffen“:

PSV Eindhoven vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Gleiches galt schon für das Rückspiel im vergangenen Jahr. Damals gelang den Rangers jedoch ein 1:0-Auswärtserfolg und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League. Sollten die Schotten erneut die Oberhand behalten, könnt ihr extrem hohe Quoten bis 6,10 einsammeln. Für einen zusätzlichen Mehrwert haben wir euch an dieser Stelle die Buchmacher ohne Steuern verlinkt.

PSV Eindhoven vs Glasgow Rangers Prognose: Beide Mannschaften treffen gerne

Sowohl PSV Eindhoven als auch die Glasgow Rangers sind erst in der dritten Qualifikationsrunde eingestiegen. Während sich die Mannschaft von Peter Bosz mit insgesamt 7:2 gegen Sturm Graz durchsetzen konnte, haben sich die Schotten mit 3:2 gegen Servette Genf behauptet.

Die schottischen Gäste haben ihren 0:1-Rückschlag zum Saisonauftakt hervorragend kompensiert. Nach der Auftaktniederlage gegen Kilmarnock hat die Beale-Elf vier der sechs folgenden Pflichtspiele für sich entschieden. Zentraler Bestandteil dieser Erfolgsserie war der Angriff, der in fünf von sechs Partien für mindestens zwei Tore gesorgt hat.

PSV Eindhoven - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Ebenso wie bei den Rangers liegt die Stärke der Hausherren im eigenen Angriff. Peter Bosz lässt seine Mannschaft im typischen 4-3-3 auflaufen. Das führte in den vergangenen fünf Pflichtspielen jeweils zu mindestens zwei Toren von PSV.

In der Defensive haben die Rood-Witten hingegen noch etwas Luft nach oben. Zuletzt haben die Lampen drei Pflichtspiele in Folge mit Toren auf beiden Seiten beendet. Auf Seiten der Schotten finden wir in drei der vergangenen vier Partien Tore auf beiden Seiten.