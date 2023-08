PSV Eindhoven - Sturm Graz Tipp, Prognose, Quoten | 8.8.23

Unser PSV Eindhoven - Sturm Graz Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 08.08.2023 lautet: Sturm Graz ist zu Beginn dieser Saison auf Erfolgskurs. In der Liga starteten die Grazer mit zwei 2:0-Siegen. PSV ist allerdings etwas stärker einzuschätzen.

PSV Eindhoven will dieses Jahr endlich wieder in die Königsklasse! Zuletzt scheiterte der Eredivisie-Vizemeister zwei Mal in Folge in den Playoffs. Die heimische Liga pausiert noch, den nationalen Supercup haben die Rood-Witten aber mit 1:0 gegen Feyenoord geholt.

Sturm Graz war in der vergangenen Spielzeit ebenfalls Vizemeister. Nach zwei absolvierten Ligaspielen liegen die „Schwoazn“ mit der vollen Punktzahl an der Tabellenspitze. Die letzten beiden Vergleiche mit PSV waren allerdings erfolglos. Unser Tipp: „Sieg PSV & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Happybet.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Sturm Graz auf „Sieg PSV & Unter 4,5 Tore“:

Sturm Graz startete mit zwei Zu-Null-Siegen in die neue Saison.

2020/21 trafen beide Mannschaften in der EL-Gruppenphase aufeinander. PSV gewann beide Spiele (2:0, 4:1).

Eindhoven gewann in der vergangenen EL-Saison 5 von 8 Spielen - Sturm Graz hingegen holte in 3 EL-Auswärtsspielen nur einen Punkt.

PSV Eindhoven vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Die letzten Vergleiche zwischen beiden Mannschaften sind noch nicht allzu lange her. In zwei Spielen während der EL-Gruppenphase 2020/21 fertigte der niederländische Vizemeister die „Schwoazn“ mit insgesamt 6:1 ab. Verständlich, dass die Buchmacher die Mannschaft von Peter Bosz mit Quoten bis 1,45 favorisieren.

Sturm Graz zu unterschätzen wäre jedoch ein fataler Fehler. Der aktuelle Tabellenführer der österreichischen Bundesliga sorgt bei den verschiedenen Buchmachern für Siegquoten von 6,40 bis 7,25. Spannend wird diese Risiko-Wette, wenn ihr eine Wette ohne Einzahlung abgeben könnt. Das ist bei unseren verlinkten Buchmachern möglich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs Sturm Graz Prognose: Der Qualitätsunterschied ist noch zu groß

Sturm Graz hat eine tolle Entwicklung hingelegt und sich unmittelbar nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr in der neuen Spielzeit direkt an die Spitze gesetzt. Christian Ilzer hat mit seiner Mannschaft eine Herangehensweise gefunden, welche die Schwoazn schon letztes Jahr zur besten österreichischen Defensive machte (30,78 xG).

Zu Beginn der Saison servierten die Grazer mal eben Austria Wien (3:0) und den LASK (2:0) ohne Gegentreffer ab. Fünf erzielte Treffer und kein einziges Gegentor sind nach zwei Spieltagen unübertroffen.

Fernab von realistischen Zielen sollten sich die Verantwortlichen jedoch nicht bewegen. Sturm Graz verlor die letzten beiden Spiele gegen PSV eindeutig (0:2, 1:4) und hisste nach der vergangenen Europa-League-Gruppenphase die Segel. In drei Auswärtsspielen blieben die Grazer sieglos (0:6 vs. Feyenoord, 2:2 vs. Lazio Rom, 0:2 vs. Midtjylland).

Immerhin gelang es der Ilzer-Truppe bereits damals, mit der eigenen Defensive zu punkten. Genau die Hälfte der Begegnungen in der EL-Gruppenphase wurde ohne einen Gegentreffer beendet.

PSV Eindhoven - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 1:0 Feyenoord (A), 1:0 Nottingham (H), 3:1 Eindhoven (H), 2:1 BW Linz (A), 1:2 St. Truidense (H).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:0 LASK (H), 3:0 Austria Wien (A), 0:3 Strasbourg Alsace (A), 7:2 SAK Klagenfurt (A), 2:0 Galatasaray (H).

Letzte Spiele PSV Eindhoven vs. Sturm Graz: 2:0 (H), 4:1 (A).

PSV erlebte eine deutlich bessere Zeit in der vergangenen Europa-League-Saison. Gemeinsam mit dem FC Arsenal setzten sich die Boeren in der Gruppe A durch. Im Anschluss scheiterten die Rood-Witten nach einer 0:3-Auswärtsniederlage und einem 2:0-Heimsieg im Rückspiel gegen Sevilla.

Ginge es nur nach den erwartbaren Toren, hätte PSV sogar beide Spiele gegen den späteren Titelträger gewonnen. Somit kam die Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit auf acht EL-Partien, von denen fünf siegreich gestaltet wurden. Zu Hause verloren die „Lampen“ kein Spiel. Stattdessen ging Eindhoven in drei von vier Heimspielen als Sieger vom Feld.

Noch hat der heimische Ligabetrieb nicht angefangen, das erste Pflichtspiel der Gastgeber ist dennoch bereits in den Büchern zu finden. Im niederländischen Super-Cup-Finale schlug der amtierende Pokalsieger den Rivalen Feyenoord mit 1:0.

Wenn Sturm Graz die Form aus den ersten beiden Ligaspielen im Gepäck hat, halten wir eine Partie, in der beide Mannschaften treffen, für denkbar. Setzt ihr bei Happybet auf „Beide treffen“, findet ihr eine Wettquote von 1,73.

Unser PSV Eindhoven - Sturm Graz Tipp: Sieg PSV & Unter 4,5 Tore

Peter Bosz steht eine sehr gute Mannschaft zur Verfügung, die das bittere Playoff-Ausscheiden in den vergangenen beiden Jahren der CL-Qualifikation unbedingt vergessen will. Ein Sieg sollte insbesondere vor heimischem Publikum möglich sein. In der abgelaufenen Saison der Eredivisie verloren die Hausherren nur ein einziges Heimspiel.