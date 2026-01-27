PSV vs. Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.01.2026

SPORT1 Betting 27.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten PSV vs. Bayern Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 28.01.2026.

Der FC Bayern ist international der Angstgegner der PSV. In seiner Europapokalgeschichte hat der Verein aus Eindhoven gegen keine andere Mannschaft mehr Pleiten kassiert (6) als gegen den deutschen Rekordmeister. Da die Münchner vor dem letzten Spieltag schon sicher für das CL-Achtelfinale qualifiziert sind, rechnen sich die Niederländer am Mittwoch etwas aus.

Doch unsere PSV vs. Bayern Prognosen deuten auf einen Sieg der Gäste aus München hin, die trotzdem hochmotiviert auftreten dürften. Das Champions-League-Spiel findet am Mittwoch, den 28.01.2026, um 21:00 Uhr statt. Die aktuellen PSV vs. Bayern Quoten spiegeln diese Erwartung wider und favorisieren den deutschen Rekordmeister.

Für unsere Hauptprognose setzen wir daher auf einen Auswärtssieg und empfehlen bei Merkur Bets die Wette „Sieg Bayern“ mit einer attraktiven Quote von 1,62.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für die PSV Eindhoven steht am letzten Spieltag viel auf dem Spiel. Das Team benötigt ein positives Ergebnis, um sich einen Platz unter den besten 24 zu sichern und in die K.-o.-Phase einzuziehen.

Nach zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 0:3 gegen Newcastle, ist die Lage angespannt. Ein Hoffnungsschimmer ist die starke Heimbilanz in entscheidenden Gruppenspielen; in den letzten fünf solcher Partien blieb die Philips‘ Sport Vereniging ungeschlagen.

Die Bayern hingegen haben ihr Ticket für das Achtelfinale bereits gelöst. Dennoch wird die Mannschaft von Vincent Kompany nach der überraschenden ersten Saisonniederlage in der Bundesliga gegen Augsburg auf eine Reaktion brennen.

Ihre Offensivstärke in der Champions League ist mit durchschnittlich 2,86 Toren pro Spiel beeindruckend. Ein zentraler Faktor hierbei ist Harry Kane, der seit seinem Wechsel nach München mehr Champions-League-Tore erzielt hat als jeder andere Spieler.

Die Defensive des FCB stellte am vergangenen Spieltag mit insgesamt 115 Partien in der Königsklasse ohne Gegentor einen neuen Rekord im Wettbewerb auf, zeigte sich zuletzt aber verwundbar. Die direkten Duelle sprechen ebenfalls klar für die Münchner, die sechs der acht bisherigen Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnten.

Die PSV vs. Bayern Team-News zeigen zudem, dass die Niederländer auf mehrere Offensivkräfte verzichten müssen, was ihre Aufgabe zusätzlich erschwert. Die PSV vs. Bayern Team-News der Gäste deuten auf mögliche Ausfälle von Upamecano und Gnabry hin. Unsere PSV vs. Bayern Prognosen berücksichtigen all diese Faktoren.

PSV vs. Bayern: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für dieses Duell zusammengestellt. Die Favoritenrolle der Münchner ist deutlich, doch die hohen Torquoten bieten ebenfalls vielversprechende Optionen.

Sieg Bayern ( Quote 1,62 bei Merkur Bets ): Die Bayern sind die klar überlegene Mannschaft und wollen die Niederlage vom Wochenende vergessen machen. Trotz der bereits gesicherten Qualifikation wird Trainer Kompany eine starke Elf aufbieten, um im Rhythmus zu bleiben. Mit ihrer enormen Torgefahr sollten die Münchner die Defensive von PSV überwinden, zumal die Niederländer zuletzt zwei empfindliche Niederlagen in der Königsklasse hinnehmen mussten.

Egal, für welche dieser PSV vs. Bayern Prognosen du dich entscheidest, die besten Sportwetten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Partnerseite. Wir wünschen dir ein spannendes Spiel und viel Spaß beim Zuschauen!