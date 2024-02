Qarabag Agdam - Braga Tipp Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Qarabag Agdam - Braga Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: Nach dem Torfestival im Hinspiel gehen wir in unserem Wett Tipp heute auch im Rückspiel von Treffern auf beiden Seiten aus.

Qarabag Agdam sorgte am letzten Donnerstag für eine dicke Überraschung in der Europa League. Im Hinspiel der Playoff-K.o.-Runde setzte sich der Klub aus Aserbaidschan mit 4:2 beim favorisierten Sporting Clube de Braga aus Portugal durch. Damit hat der eigentliche Außenseiter dieses Duells die Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen.

Zuhause will er nur noch durchgehen. Die Gäste werden allerdings alles daran setzen, das Ergebnis noch umzudrehen. Die Qualität hierzu haben sie allemal. Treffen sollten sie jedenfalls und deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,57 bei Betano.

Darum tippen wir bei Qarabag Agdam vs Braga auf „Beide Teams treffen“:

Qarabag Agdam traf in jedem der letzten 16 Pflichtspiele.

Braga muss mindestens doppelt treffen, um weiterzukommen.

Das Hinspiel endete 4:2 für Qarabag.

Qarabag Agdam vs Braga Quoten Analyse:

Trotz des klaren 4:2-Hinspielerfolgs in Braga geht Qarabag auch im Rückspiel bei den Wettanbietern als Außenseiter ins Rennen. Für Wetten auf einen Heimsieg erhält man Quoten bis 3,00, während sich die Wettquoten für einen Tipp auf die Portugiesen im Bereich um 2,25 bis 2,30 bewegen.

Sollte Braga hier tatsächlich noch weiterkommen, so lassen sich für eine entsprechende Wette auf „Braga kommt weiter“ Werte bis 6,00 erzielen. Wer mit diesem Gedanken spielt, dem würden wir raten, dies in Form einer Freebet zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Qarabag Agdam vs Braga Prognose: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Bereits im Hinspiel hatten wir Qarabag Agdam mindestens ein Remis zugetraut und in unseren heißen Prognosen den Tipp auf die Doppelte Chance X2 zu einer Quote von über 3,00 empfohlen. Am Ende sollten wir Recht behalten, allerdings hätten auch wir nicht erwartet, dass die Gäste mit 4:2 in Portugal gewinnen würden.

So aber steht der Klub aus Aserbaidschan bereits mit einem Bein in der nächsten Runde. Das Ligaspiel von Qarabag am letzten Wochenende bei Schlusslicht Qäbälä wurde mit Blick auf das wichtige Rückspiel verschoben. Die Gastgeber hatten also genug Zeit, um sich bestens auf die zweite Begegnung mit Braga vorzubereiten.

Qarabag hat nur eines der letzten 16 Pflichtspiele verloren (13S, 2U) und das war auch noch ein 3:4 im Viertelfinal-Rückspiel des nationalen Pokals, nachdem der Klub das Hinspiel klar mit 7:1 für sich entschieden hatte. In jeder dieser letzten 16 Partien haben die Aserbaidschaner getroffen.

In der heimischen Premier Liga stehen sie unangefochten an der Tabellenspitze und haben bei einem Spiel weniger 15 Punkte Vorsprung auf den Zweiten. In der Gruppenphase der Europa League hatte Qarabag nur die beiden Partien gegen Leverkusen verloren. In fünf der sechs Gruppenspiele schaffte es der Vertreter aus Aserbaidschan auf die Anzeigetafel.

Qarabag Agdam - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Qarabag Agdam: 4:2 Braga (A), 3:3 Sabah Baku (H), 3:4 Sabah Baku (H), 2:1 Sabail (A), 7:1 Sabah Baku (A)

Letzte 5 Spiele Braga: 2:1 Farense (H), 2:4 Qarabag Agdam (H), 0:5 Sporting Lissabon (A), 1:0 Moreirense (H), 1:1 Chaves (H)

Letztes Spiel Qarabag Agdam vs Braga: 4:2 (A)

Erst fünf Gegentore bei Sporting Lissabon, dann vier Gegentreffer zu Hause gegen Qarabag. Allein in diesen beiden Partien binnen fünf Tagen kassierte Sporting Braga genauso viele Gegentore wie in den neun Pflichtspielen davor. Am vergangenen Wochenende konnten sie den Schalter aber wieder umlegen und ihr Heimspiel in der Primeira Liga gewinnen.

Beim 2:1-Sieg über Farense war es ein später Elfmeter, der den „Braguistas“ doch noch drei Punkte bescherte. Ein spätes Tor war es auch im Hinspiel, das die Ausgangssituation nicht völlig aussichtslos erscheinen lässt: Joao Moutinho traf in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zum 2:4-Endstand.

Damit müssen die Portugiesen am Donnerstag mindestens doppelt treffen, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen. Die Qualität hierzu haben sie. Im Hinspiel scheiterten sie vor allem an der eigenen Chancenverwertung. Bei den Expected Goals lagen sie mit einem Wert von 2,59 sogar vorne. Qarabag kam auf 2,40 xG.

Insofern rechnen sich die Gäste im Rückspiel noch durchaus Chancen aus. Für die zwei Tore Bragas, die es hierfür mindestens bedarf, gibt es zum Beispiel bei Winamax eine Quote von 2,00. Wer diesen Tipp in Betracht zieht, sollte vorher unbedingt einen Blick auf den Winamax Sportwetten Bonus werfen.

Unser Qarabag Agdam - Braga Tipp: „Beide Teams treffen“

Das Ergebnis im Hinspiel war sicherlich eine Überraschung, lag aber auch daran, dass vier der fünf Schüsse Qarabags auf das Gehäuse der Portugiesen auch drin waren. Dass sich der Klub aus Aserbaidschan noch einmal so effizient zeigt, mag man anzweifeln. Insofern ist das Duell sicherlich noch nicht entschieden, auch wenn die Gastgeber nun alle Trümpfe in der Hand haben.

Im Heimspiel sollten sie mindestens einen Treffer zustande kriegen. Das gilt allerdings auch für die Gäste, die hier ohnehin mehrfach treffen müssen, wenn sie nach dem Ausscheiden aus der Champions League nicht auch noch sofort aus der Europa League rausfliegen wollen.