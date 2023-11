Qarabag Agdam - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 9.11.23

Unser Qarabag Agdam - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.11.2023 lautet: Leverkusen hat die drei Spiele dieser Europa-League-Saison für sich entschieden. In unserem Wett Tipp heute könnte der Werkself ein Vereinsrekord gelingen.

Leverkusens Angriffszug rollt ungehindert weiter durch die Wettbewerbe. Nach einem 5:1-Sieg am dritten EL-Spieltag bekommt die Werkself nun die Chance, Qarabag ein weiteres Mal deutlich zu bezwingen. Würde B04 auch das vierte Spiel der Europa League gewinnen, wäre ein neuer Eintrag in die Vereinsbücher fällig. Deutsche Teams sind für die Gastgeber aus Aserbaidschan ein großes Problem. Sechs der vergangenen sieben Duelle mit einem Team aus Deutschland hat Qarabag verloren (1 Unentschieden).

Darum tippen wir bei Qarabag Agdam vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen (HC -1)“:

Qarabag Agdam vs Leverkusen Quoten Analyse:

Qarabag Agdam vs Leverkusen Prognose: Unaufhaltsame Werkself

Die Offensive des Tabellenführers der Bundesliga ist ein Augenschmaus. Mit 7,3 erwartbaren Toren erzielte die Werkself an den ersten drei Spieltagen die drittmeisten erwartbaren Tore. Mit hoher Abschluss-Qualität wandelten die Akteure von Xabi Alonso diesen Wert in elf Treffer um.

Qarabag Agdam - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Die Dominanz der Werkself lässt sich auch an den Endergebnissen der aktuellen Siegesserie von zehn Spielen in Folge erkennen. Sieben dieser zehn Begegnungen wurden mit einem „Sieg Leverkusen (HC -1)“ abgepfiffen. Innerhalb der Europa League hat B04 die meisten Tore pro Spiel erzielt (3,7) und sich die meisten Großchancen erarbeitet (12). Mit 8,0 Torschüssen pro Spiel setzt sich der Bundesligist ebenfalls an die Spitze der EL.