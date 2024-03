Qarabag - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser Qarabag - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Die Werkself tanzt noch auf allen drei Hochzeiten. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute zu Gast beim Meister aus Aserbaidschan nichts ändern.

Leverkusen spielt eine Saison für die Geschichtsbücher! In der Bundesliga scheint der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte fast nur noch Formsache zu sein. Auch im DFB-Pokal ist Bayer der große Favorit. In der Europa League gehört die Werkself zum Kreis der Anwärter. Zumindest die Hürde im Achtelfinale scheint machbar. Wie in der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Xabi Alonso in der Runde der letzten 16 auf Qarabag Agdam. Bevor man sich in der BayArena trifft, steigt das Hinspiel an diesem Donnerstag in Aserbaidschan.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Qarabag vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Qarabag holte in 8 Duellen gegen Bundesliga-Mannschaften nur ein Remis

Leverkusen ist in dieser Saison noch ohne Niederlage

Schon in der Gruppenphase gewann Bayer beide Spiele gegen Agdam



Qarabag vs Leverkusen Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert offenbart sich ein riesiger Unterschied zwischen beiden Vereinen. Der komplette Kader des aserbaidschanischen Rekordmeisters kommt nur auf knapp 15 Millionen Euro. Der Tabellenführer der Bundesliga wird dagegen mit 566 Mio. Euro bewertet.

Alleine dadurch ergibt sich bei der Qarabag vs Leverkusen Prognose eine klare Ausgangsbasis. Für einen Auswärtssieg bekommt ihr lediglich durchschnittliche Quoten von 1,39. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gastgeber aus Sicht der besten Wettanbieter mit Quoten im Schnitt von 7,68 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Qarabag vs Leverkusen Prognose: Verschafft sich Bayer eine gute Ausgangsbasis fürs Weiterkommen?

Seit der Saison 2013/14 ging nur eine Meisterschaft (2020/21) in Aserbaidschan nicht an Qarabag. Auch in diesem Jahr sind die „Atlilar“ klar auf Kurs. Nach 25 Spieltagen hat der Titelverteidiger schon 23 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. In der Saison 2017/18 zog der Verein als erster Klub aus Aserbaidschan in die CL-Gruppenphase ein. In dieser Spielzeit erreichte Agdam zum achten Mal eine EL-Gruppe. In der diesjährigen Gruppe schafften es die Männer von Coach Gurban Gurbanov hinter Leverkusen auf Platz 2.

Damit konnte man zum zweiten Mal nach der ECL 2021/22 eine UEFA-Gruppenphase auf einem der ersten beiden Plätze überstehen. In der K.o.-Playoff-Runde setzten sich die Blau-Weißen dann gegen Sporting Braga durch. Vor allem das Hinspiel in Braga, welches mit 4:2 gewonnen wurde, war eine Überraschung. Hier stellten die Gäste mit drei Treffern innerhalb von elf Minuten die Weichen auf Sieg. So konnte man sich im Rückspiel nach Verlängerung eine knappe 2:3-Heimpleite leisten.

An den letzten beiden Spieltagen zeigte Bayer gegen die beiden Kellerkinder Mainz und Köln eine eher durchwachsene Leistung. Doch in beiden Fällen ging Leverkusen als Sieger vom Feld. Auch gegen Mannschaften, die tief hinten drinstehen und mit viel Leidenschaft eng verteidigen, bewahrt die Werkself die Geduld und die Ruhe. Während die Bayern in den vergangenen Wochen einige Punkte verloren haben, hat die Truppe von Coach Xabi Alonso ihren Vorsprung auf den Rekordmeister auf zehn Punkte ausgebaut.

Nach dem 24. Spieltag hat noch nie ein Verein so einen großen Vorsprung noch verspielt. Seit 34 Pflichtspielen ist B04 nun schon ungeschlagen. Diese Bilanz will Bayer auch in der Europa League ausbauen. Hier konnte Leverkusen in dieser Saison als erstes Team seit Arsenal in der Spielzeit 2020/21 alle sechs Gruppenspiele für sich entscheiden. Sechs der letzten sieben Europapokal-Auswärtsspiele konnte die Werkself ebenfalls gewinnen. In der Bundesliga stellt der Tabellenführer auch die mit Abstand beste Abwehr (16 Gegentore).

Qarabag - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Qarabag: 4:1 Neftci Baku (A), 4:0 Qäbäla (A), 2:0 Sumqayit (H), 2:3 Sporting Braga (H), 4:2 Sporting Braga (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Köln (A), 2:1 Mainz (H), 2:1 Heidenheim (A), 3:0 Bayern München (H), 3:2 VfB Stuttgart (H)

Letzte Spiele Qarabag vs Leverkusen: 1:5 (A), 0:1 (H)



In der Gruppenphase der laufenden Saison standen sich beide Vereine erstmals auf dem Rasen gegenüber. Leverkusen entschied beide Duelle für sich. Auf ein 5:1 daheim folgte ein 1:0 in Agdam.

Gewinnt die Werkself auch dieses Mal wieder ohne Gegentreffer, bekommt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 2,15. In Verbindung mit dem Oddset Sportwetten Bonus hat diese Wette somit ein großes Potenzial. Qarabag kommt in acht Duellen gegen Mannschaften aus der Bundesliga lediglich auf ein Remis (7N). Dieses Unentschieden war ein 1:1 daheim gegen Freiburg in der vergangenen Spielzeit.

Unser Qarabag - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Dass die tolle Serie der Werkself ausgerechnet am Donnerstag in Aserbaidschan ein Ende findet, ist sehr unwahrscheinlich. Dafür sprechen Qualität und Form einfach viel zu deutlich für Leverkusen. Doch in der Gruppenphase tat sich Bayer zu Gast bei Qarabag schwer und war offensiv recht harmlos. Am Ende kam man durch einen späten Elfmeterpfiff etwas schmeichelhaft zum 1:0-Auswärtserfolg. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit einem Kantersieg, zumindest aber mit einem Remis. Dabei dürften nicht allzu viele Tore fallen.