Qarabag - Rakow Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2023

Unser Qarabag - Rakow Tipp zum Champions League Quali Spiel am 02.08.2023 lautet: Der polnische Meister geht mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel gegen Qarabag. Bei den heimstarken „Atlilar“ ist im Rückspiel aber nicht mehr als ein Unentschieden drin.

In der Vorwoche gewann Rakow Czestochowa das Hinspiel in der zweiten Runde der Qualifikation für die Königsklasse mit 3:2 daheim gegen den aserbaidschanischen Vertreter Qarabag Agdam. Das Siegtor für die Hausherren in der Nachspielzeit erzielte Sonny Kittel, der erst kurz zuvor vom HSV zum polnischen Meister gewechselt war.

Nun reist Rakow mit einem kleinen Vorteil zum Rückspiel am Mittwoch nach Baku. Die Wettquoten sehen im Rückspiel aber die Gastgeber etwas vorne. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Qarabag vs Rakow auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Qarabag hat von den letzten 16 Europapokal-Heimspielen nur eines verloren

Agdam hat in der CL mit 21 Siegen, 17 Remis, 12 Niederlagen eine positive Bilanz

Im Hinspiel gab es insgesamt 5 Tore und 29 Schüsse in Richtung Tor

Qarabag vs Rakow Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Polen mit 39 zu 12 Millionen Euro die Nase vorne. Doch die Aserbaidschaner können im Rückspiel ihre internationale Erfahrung und ihre Heimstärke in den Ring werfen.

So sind die Hausherren aus Sicht der Buchmacher, die fast ausnahmslos durch tolle Sportwetten Apps bestechen, bei der Qarabag vs Rakow Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 2,00 doch die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,81 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Qarabag vs Rakow Prognose: Bleibt Qarabag eine Heimmacht?

Seit der Saison 2013/14 verpasste der Qarabag FK in der aserbaidschanischen Liga nur einmal die Meisterschaft (2020/21). Mit zehn Titeln hat sich der Verein inzwischen zum Rekordmeister gekürt. Auch international haben die „Atlilar“ schon einiges erreicht. 2017/18 zogen die Blau-Weißen als erster Klub des Landes in eine CL-Gruppe ein. Hinzu kommen sieben Europa-League- und eine Conference-League-Gruppenphase. In der Königsklasse kann der Verein eine positive Bilanz von 21 Siegen, 17 Remis und zwölf Niederlagen vorweisen.

Vor allem daheim war Qarabag international recht stark. Von den letzten 16 Heimspielen ging mit dem 0:3 gegen Olympique Marseille in der Saison 2021/22 nur eines verloren. In diesem Jahr setzte sich der FK in der ersten Runde der CL-Quali mit 2:1 und 4:0 gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar durch. Letztes Jahr scheiterte man in den Playoffs zur Königsklasse an Viktoria Pilsen. Die heimische Liga startet am kommenden Wochenende in ihre neue Saison.

Rakow Czestochowa hat sich nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte einiges vorgenommen. Die „Medaliki“ wollen nicht nur in der heimischen Ekstraklasa in Zukunft immer um die Meisterschaft mitspielen, sondern auch international für Aufsehen sorgen. Hier träumt man natürlich von der Königsklasse. Dafür gab es im Kader nochmal einen großen Umbruch. Zudem wird das Team nach dem Abschied von Coach Marek Papszun seit dieser Saison vom bisherigen Assistenten Dawid Szwarga betreut.

In der ersten Runde der CL-Quali setzte sich der RKS mit zwei Siegen (1:0, 3:0) gegen Flora Tallinn durch. Auch der Auftakt in die Liga-Saison glückte mit einem 3:0 daheim gegen Bialystok. Dazwischen gab es aber mit der Niederlage im Supercup nach Elfmeterschießen gegen Legia Warschau einen ersten Rückschlag. Schaut man auf den Expected Goals Wert von 0,65 war der 3:2-Sieg im Hinspiel gegen Qarabag doch etwas überraschend. Auch bei den Schüssen in Richtung Tor waren die Gastgeber mit 13:16 leicht im Hintertreffen.

Qarabag - Rakow Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Qarabag: 2:3 Rakow (A), 4:0 Lincoln Red Imps (H), 2:1 Lincoln Red Imps (A), 1:0 ZSKA (H), 0:2 Legia Warschau (A)

Letzte 5 Spiele Rakow: 3:2 Qarabag (H), 3:0 Bialystok (H), 3:0 Flora Tallinn (A), 5:6 n.E Legia Warschau (H), 1:0 Flora Tallinn (H)

Letzte Spiele Qarabag vs Rakow: 2:3 (A)

Beide Teams trafen in der Vorwoche das erste Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Anfang des Jahres hatte man aber schon ein Testspiel gegeneinander absolviert. Hier setzte sich Rakow daheim mit 3:0 durch.

Der albanische Stürmer Xhixha schnürte im Hinspiel für Qarabag mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten einen Doppelpack. Für einen Treffer des Angreifers im Rückspiel zahlt uns Buchmacher NEObet eine Quote von 2,60.

Unser Qarabag - Rakow Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Das Hinspiel war ein sehr unterhaltsames, offensiv geführtes Duell auf Augenhöhe. Ähnliches dürfte uns auch im Rückspiel erwarten. Das zweite Ligaspiel von Rakow am Samstag gegen Korona Kielce wurde abgesagt. So konnte sich der polnische Meister voll und ganz auf den Europapokal konzentrieren. Allerdings trifft man auf ein international sehr erfahrenes und heimstarkes Team. So können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen, zudem dürften wieder ein paar Tore fallen.