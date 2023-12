Raiders - Chargers Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Unser Raiders - Chargers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.12.2023 lautet: Das QB-Duell zwischen Easton Stick und Aidan O’Connell verspricht am Donnerstagabend kein Leckerbissen zu werden. Wir sehen die Hausherren im Wett Tipp heute aber leicht vorne.

Week 15 der NFL Saison 2023 wird am Donnerstagabend in Nevada eröffnet. Die heimischen Raiders empfangen die Chargers aus Los Angeles. Beide Divisions-Rivalen stehen bei 5-8.

Mit dieser Bilanz ist man noch nicht offiziell aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, hat aber nur noch sehr geringe Chancen auf die Postseason. So geht es in erster Linie darum, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen.

Wir sehen die Hausherren in diesem Duell leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1.65 bei Betano die Wette “Sieg Las Vegas”.

Darum tippen wir bei Raiders vs Chargers auf “Sieg Las Vegas”:

Raiders vs Chargers Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter rechnen bei der Raiders vs Chargers Prognose mit einem engen Spiel. Die Hausherren gehen nur mit einem leichten Spread von minus 1,5 Punkten in die Partie.

Raiders vs Chargers Prognose: Kann die LV-Offense wieder punkten?

Die letzten drei Spiele gingen danach aber alle verloren. Pierce setzte dabei auf Aidan O’Connell. Der Rookie QB konnte der Offense aber keinen wirklichen neuen Schwung verleihen. Trotzdem erhält er weiterhin den Vorzug vor dem Veteranen Jimmy Garoppolo. Verlass ist auf die Defense um Maxx Crosby. Der DE steht nach 13 Spielen schon bei seinem neuen Karriere-Höchstwert von 13,5 Sacks. Ob Josh Jacobs am Donnerstag spielen kann, ist noch unklar. Der RB verletzte sich gegen die Vikes am Knie.

Die Chargers verloren am Wochenende nicht nur mit 7:24 daheim gegen die Broncos, sondern verloren auch ihren Quarterback Justin Herbert. Der Spielmacher brach sich den Zeigefinger der rechten Hand und kann somit in dieser Saison nicht mehr für sein Team auflaufen. Schon in der Partie gegen Denver musste Ersatzmann Easton Stick ran, der aber erst in der Garbage Time seine Stats aufbessern konnte. Die Fans im SoFi Stadium forderten dabei lautstark die Entlassung von Cheftrainer Brandon Staley.

LA war mit großen Erwartungen in die Saison gegangen. Doch nun entwickelt sich die Spielzeit immer mehr zum Albtraum. Ohne Nummer-1-QB Justin Herbert dürfte die aktuelle Bilanz von 5-8 bis zum Saisonende noch weiter in den Keller rutschen. Nr-2-Spielmacher Stick hatte zuvor in fünf Jahren in Los Angeles gerade mal zwei Snaps gespielt. Hoffnung macht Khalil Mack. Der OLB führt die NFL mit 15 Sacks an und hat damit seine eigene Bestleistung egalisiert.