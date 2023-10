Raiders - Packers Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2023

Unser Raiders - Packers Tipp zum NFL Spiel am 10.10.2023 lautet: Die Raiders gehören aktuell zu den schwächsten Teams der NFL. Da die jungen Packers aber eine Wundertüte sind, darf man am Montagabend von einem engen Spiel ausgehen.

Im Vorjahr sah es so aus, als würden die Raiders mit Transfers von Spielern wie Chandler Jones und Davante Adams All-In gehen. Doch das ging mit einem Record von 6-11 gründlich schief. In der diesjährigen Offseason gab es dann die Möglichkeit, einen Neustart einzuleiten, stattdessen setzt man in Las Vegas weiter auf Mittelmaß. Es fehlt jegliche Perspektive. Nach den ersten vier Wochen der Saison steht LV bei einer Bilanz von 1-3.

Im Monday Night Game von Week 5 trifft man nun auch noch auf den „Angstgegner“ Green Bay. Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,80 bei DAZN Bet für die Wette „Sieg Packers mit HC +2,5″.

Darum tippen wir bei Raiders vs Packers auf „Sieg Packers mit HC +2,5″:

Green Bay hat die letzten 8 Duelle gegen die Raiders gewonnen

Las Vegas steht 2023 nur bei einem Sieg (17:16 gegen die Broncos)

LV hat das schwächste Takeaway-Differential der Liga

Raiders vs Packers Quoten Analyse:

Trotz des schwachen Saisonstarts gehen die Hausherren mit einem Spread von minus 1,5 Punkten als leichter Favorit aufs Gridiron. Das Punkte-Über/Unter liegt bei 44. Diese Einschätzung hat vor allem mit dem Heimvorteil zu tun.

Die Unterschiede bei den Buchmachern, unter denen sich auch Wettanbieter ohne Steuer befinden, sind aber marginal. So gibt es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,88. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,94 belohnt.

Raiders vs Packers Prognose: Kann Jimmy G spielen?

Die Raiders starteten immerhin mit einem Sieg in die Saison 2023. Allerdings fiel dieser gegen die bisher so schwachen Broncos nur sehr knapp aus (17:16). Danach kam vom Team aus der Wüste aber nicht mehr viel. Las Vegas kommt in vier Spielen nur auf 62 Punkte. Der neue Quarterback führt die Liga mit sechs Interceptions an. Dabei verpasste Jimmy G die Partie am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt. Für ihn musste der Viertrunden-Draft-Pick Aidan O‘Connell einspringen.

Beim 17:24 gegen die Chargers kam der Rookie auf 238 Yards, blieb aber ohne TD und warf eine Interception. Zudem leistete er sich zwei Fumbles, brachte aber auf dem Boden einen Score aufs Board. Mit einem Minus von 9 haben die Raiders das schwächste Takeaway-Differential der Liga. Nach den schwachen Leistungen zum Saisonstart wackelt der Stuhl von Josh McDaniels durch schwaches In-Game-Management immer mehr. RB Josh Jacobs fing immerhin acht Pässe für 81 Yards und erlief seinen ersten TD der Saison.

Die bisherige Saison der Packers war eine wahre Achterbahnfahrt. Da Matt La Fleur ein junges Team um sich hat und Green Bay die erste Saison mit Jordan Love als Starting-Quarterback absolviert, kommt dies auf der Seite der Offense aber nicht überraschend. Bisher konnte die Defense die fehlende Stabilität und Erfahrung der Angriffsreihe jedoch nicht kompensieren. Gegen den Lauf kam GB im Vorjahr nur auf Platz 26 (139.53 YpG). Diese Saison steht man sogar auf Rang 30 (155.25 YpG).

Zudem kann die O-Line ihren Spielmacher nicht gut beschützen, der 13 Mal gegen die Lions unter Druck stand. „Under Pressure“ geht die Completion Rate bei Jordan Love auf einen extrem niedrigen Wert von 23 Prozent runter. Bei der 20:34-Heimpleite gegen Detroit am vergangenen Donnerstag zeigte sich, dass das Team aus Wisconsin aktuell maximal die Nummer 2 in der NFC North ist. Zur Pause lagen die Hausherren schon mit 3:27 zurück. Obwohl RB Aaron Jones nach Verletzung zurück ist, ist das Spiel bisher sehr Pass-lastig.

Raiders - Packers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Raiders: 17:24 Chargers (A), 18:23 Steelers (H), 10:38 Bills (A), 17:16 Broncos (A), 16:31 Cowboys (A)

Letzte 5 Spiele Packers: 20:34 Lions (H), 18:17 Saints (H), 24:25 Falcons (A), 38:20 Bears (A), 19:15 Seahawks (H)

Letzte 5 Spiele Raiders vs Packers: 24:42 (A), 20:30 (H), 16:46 (A), 7:38 (A), 7:41 (H)

Beide Teams standen sich schon 14 Mal gegenüber. In der Regular Season liegt das Franchise aus Wisconsin mit 8-5 vorne. Hinzu kommt der Super Bowl II, den Green Bay 1968 im letzten Spiel unter Vince Lombardi für sich entscheiden konnte.

Die jüngsten acht Vergleiche gingen alle an die Packers. Im September 1987 feierten die Raiders, damals zwischenzeitlich in LA beheimatet, den letzten Sieg gegen die „Cheeseheads“. Erstmals treffen beide Mannschaften in Las Vegas aufeinander. Letztmals gab es diese Paarung 2019: Hier setzten sich die Packers daheim mit 42:24 durch.

Unser Raiders - Packers Tipp: Sieg Packers mit HC +2,5

LV-QB Jimmy Garoppolo befindet sich noch im „Concussion Protocol“, konnte aber am Donnerstag wieder etwas trainieren. Doch selbst mit dem Stamm-Quarterback stehen die Raiders am Montagabend vor einer schweren Aufgabe. Das hat weniger mit den wankelmütigen Gästen zu tun, bei denen vor allem offensiv die meisten Leistungsträger inzwischen wieder an Bord sind. Stattdessen hat Las Vegas selbst am meisten Probleme.

Die Offense ist schwach und die Defense zu löchrig. Erschwerend kommen fragwürdige Entscheidungen von Head Coach Josh McDaniels hinzu. So sollte Green Bay am Ende etwas stabiler sein und einen knappen hypothetischen Vorsprung ins Ziel bringen.