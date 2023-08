Rakow Czestochowa - FC Kopenhagen Tipp, Prognose, Quoten | 22.8.23

Unser Rakow Czestochowa - FC Kopenhagen Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 22.08.2023 lautet: Der FC Kopenhagen möchte zum sechsten Mal in die CL-Gruppenphase einziehen. Im Hinspiel beim polnischen Meister Rakow ist aber nicht mehr als ein Punkt drin.

26 von 32 Tickets waren vor Beginn der Qualifikation für die CL-Gruppenphase schon vergeben. Um die letzten Plätze kämpfen in den Playoffs nun noch zwölf Teams. Das Duell des polnischen Meisters Rakow Czestochowa gegen den dänischen Titelträger FC Kopenhagen wird im Arcelor-Mittal-Park von Sosnowiec eröffnet.

Im Hinspiel sehen die Buchmacher die Gastgeber leicht vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.80 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rakow Czestochowa vs FC Kopenhagen auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Rakow ist nach 9 Europapokal-Heimspielen seiner Vereinsgeschichte noch ungeschlagen

Kopenhagen konnte nur 2 seiner letzten 11 internationalen Partien für sich entscheiden

Rakow hatte in der Vorsaison die beste Abwehr der Ekstraklasa - Kopenhagen hat aktuell die beste Defensive der 3F Superliga

Rakow Czestochowa vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Der dänische Meister hat beim Marktwert mit 60 zu 38 Millionen Euro die Nase vorne. Zudem stand der FCK schon fünfmal in der CL-Gruppenphase. Trotzdem schicken die neuen Wettanbieter die Gastgeber am Dienstag bei der Rakow Czestochowa vs FC Kopenhagen Prognose als leichte Favoriten aufs Feld.

So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,36. Doch aus Sicht der Bookies ist auch ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,97 nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rakow Czestochowa vs FC Kopenhagen Prognose: Kann Rakow auf seine Heimstärke bauen?

In der vergangenen Spielzeit wurde Rakow aus Czestochowa das erste Mal Meister in Polen. Die neue Saison begann mit einer Niederlage im Supercup nach Elfmeterschießen gegen Pokalsieger Legia Warschau. Auch in der Ekstraklasa hat Czestochowa an den ersten vier Spieltagen mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage schon ein paar Punkte liegen gelassen. Damit steht die Elf von Coach Dawid Szwarga aktuell auf Rang 4, drei Zähler hinter Spitzenreiter Legia.

Im Vorjahr war Rakow Czestochowa sehr heimstark und hatte in 17 Liga-Heimspielen nur eine Niederlage und zehn Gegentore kassiert. In der Champions-League-Quali zog der polnische Titelträger über Flora Tallinn (1:0, 3:0), Qarabag Agdam (3:2, 1:1) und Aris Limassol (2:1, 1:0) ins Playoff ein. In den vergangenen beiden Jahren schaffte es RKS in der Conference League in die Playoff-Runde, scheiterte dort aber an Gent und Slavia Prag.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Der FC Kopenhagen sicherte sich in der Vorsaison die fünfte Meisterschaft in den letzten acht Spielzeiten. Dabei konnte sich der Rekordmeister in 32 Saisonpartien sogar neun Niederlagen leisten. Zudem gewann der FCK zusammen mit dem Erfolg im Pokal das sechste Double der Vereinsgeschichte. Auch in die Saison 2023/24 sind die Männer von Coach Jacob Neestrup bestens gestartet. Hier führen die Löwen die Tabelle nach fünf Spieltagen mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 13:4 an.

In der laufenden CL-Quali setzte sich Kopenhagen klar gegen den isländischen Vertreter Breidablik (2:0, 6:3) durch. Sehr eng ging es in der dritten Runde gegen Sparta Prag zu. Hier fiel nach zwei Unentschieden (0:0, 3:3) die Entscheidung im Rückspiel erst im Elfmeterschießen. Die beiden Erfolge gegen Breidablik sind die einzigen Siege der „Byens Hold“ in den vergangenen elf Europapokal-Partien. Im Vorjahr verloren die Löwen alle drei Auswärtsspiele in der CL-Gruppenphase klar mit einem gesamten Torverhältnis von 0:11.

Rakow Czestochowa - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rakow Czestochowa: 2:0 Stal Mielec (H), 1:0 Aris Limassol (A), 1:2 Past Gliwice (A), 2:1 Aris Limassol (H), 2:2 Warta Poznan (H)

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 2:0 Hvidovre (A), 3:3 Sparta Prag (A), 2:1 Odense BK (H), 0:0 Sparta Prag (H), 4:0 Randers FC (H)

Letzte Spiele Rakow Czestochowa vs FC Kopenhagen: -

Beide Vereine treffen erstmals aufeinander. Zudem spielt Rakow zum ersten Mal gegen eine Mannschaft aus Dänemark. Kopenhagen kommt auf drei Duelle gegen polnische Vereine. 1999 schied man in der zweiten Runde des Intertoto-Cups mit 0:3 und 1:1 gegen Polonia Warschau aus. In der 3. Runde der Europa-League-Quali gab es in der Saison 2020/21 einen 3:0-Heimsieg gegen Piast Gliwice.

Der Ex-HSV-Profi Sonny Kittel schoss für Rakow gegen Qarabag das entscheidende Tor zum 3:2-Heimsieg. Trifft der Deutsche auch am Dienstag, wird das von Bet365 mit einer Quote von 5,00 belohnt.

Unser Rakow Czestochowa - FC Kopenhagen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Dieses Playoff-Duell verspricht ein enger Vergleich auf Augenhöhe zu werden. Zudem dürften nicht allzu viele Tore fallen, da beide Teams ihre Stärke in der Defensive haben. Im Hinspiel sehen wir die Gastgeber vor den heimischen Fans knapp vorne. So trauen wir Kopenhagen nicht mehr als ein Remis zu.