Rakow - Legia Warschau Tipp, Prognose & Quoten | 15.07.2023

Unser Rakow - Legia Warschau Tipp zum Supercup Polen Finale am 15.07.2023 lautet: Meister Rakow möchte nach der Niederlage im Pokalfinale nicht auch im Supercup gegen Legia Warschau den Kürzeren ziehen. Die Chancen auf eine Revanche stehen aber gut!

2019 tauchte mit Rakow Tschenstochau ein neuer Verein in der polnischen Ekstraklasa auf. Die „Medaliki“ etablierten sich als Vizemeister der Jahre 2021 und 2022 schnell in der höchsten Spielklasse. Zudem gewann der RKS in den beiden Spielzeiten auch den polnischen Pokal. Im Vorjahr kam dann die erste Meisterschaft der Geschichte hinzu.

Die Verantwortlichen haben große Ambitionen und peilen die Champions League an. Am Samstag steht aber zunächst mal der Supercup gegen Pokalsieger Legia Warschau an. Die Buchmacher können sich bei diesem Duell auf keinen wirklichen Favoriten einigen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.47 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Rakow vs Legia Warschau auf „DC 1/x“:

2021 gewann Tschenstochau den Supercup gegen den Rekordmeister.

Warschau konnte (nach der reg. Spielzeit) nur 1 der jüngsten 7 Duelle gegen Rakow für sich entscheiden.

Legia hat die letzten 8 Supercup-Finals alle verloren.

Rakow vs Legia Warschau Quoten Analyse:

Obwohl Rakow der amtierende Meister ist und sich Legia im Supercup oft schwertut, ist der Rekordmeister für die Buchmacher bei der Rakow vs Legia Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.36 der leichte Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Tschenstochau in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 2.87 bezahlt.

Während die Bookies beim „Über/Unter-Wettmarkt“ mit weniger als zwei Toren rechnen, hat bei der Wette „Beide Teams treffen“ die Option „Nein“ die Nase vorne. Alle Buchmacher mit Wetten zum polnischen Supercup überzeugen auf jeden Fall mit einem lukrativen Wettanbieter Bonus!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rakow vs Legia Warschau Prognose: Geht der Supercup-Fluch von Legia zu Ende?

2012 übernahm der Unternehmer Michal Swierczewski den RKS Rakow Tschenstochau. Der 1921 gegründete Verein hatte bis dahin nur vier Saisons in der höchsten Spielklasse erlebt. Doch unter Coach Marek Papszun, der sein Amt 2016 angetreten hatte und die Mannschaft im sehr effizienten 3-4-3-System spielen ließ, glückte der Aufstieg von der 3. Liga bis in die Ekstraklasa. Am Ende der Saison 2022/23 waren die „Medaliki mit der besten Offensive (63 Tore) und der besten Abwehr (24 Gegentreffer) überlegen Meister geworden.

Der Klubchef will auch internationale Erfolge feiern. In den letzten beiden Spielzeiten scheiterte der Verein in den Play-offs der Europa Conference League aber an Gent und an Slavia Prag. Dieses Jahr darf man in der Champions-League-Quali ran. Hier bestritt Rakow am Dienstag sein erstes Pflichtspiel der Saison und gewann im Hinspiel daheim gegen Flora Tallinn mit 1:0. Nach dem Abschied von Erfolgscoach Papszun wird die Mannschaft von dem bisherigen Assistenten Dawid Szwarga betreut.

Legia Warschau ist mit 15 Meisterschaften immer noch der Rekordchampion in Polen. Zwischen 2013 und 2021 gingen auch nur zwei Titel nicht an den Hauptstadt-Klub. In der Saison 2021/22 landeten die „Wojskowi“ in der Abschlusstabelle jedoch nur auf einem enttäuschenden 10. Platz. Im Vorjahr unter dem deutschen Trainer Kosta Runjaic reichte es dann immerhin für den Vizemeistertitel. Der Rückstand auf Meister Rakow betrug aber immer noch 9 Punkte. Trösten konnte man sich aber mit dem Pokalsieg gegen Tschenstochau.

In diesem Jahr will der Rekordmeister den Rückstand auf Rakow weiter verkürzen. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung vier Testspiele absolviert und alle gewonnen. Dabei gab es auch zwei 2:0-Siege gegen Qarabag Agdam und Red Bull Salzburg. Den polnischen Supercup haben die „Legionisci“ erst viermal gewonnen. Der letzte Erfolg stammt aus dem Jahr 2008. Seitdem stand der Verein achtmal im Endspiel um den „Superpuchar Polski“, ging aber jedes Mal als Verlierer vom Platz.

Rakow - Legia Warschau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rakow: 1:0 Flora Tallinn (H), 2:1 Universitatea Cluj (H), 1:2 Slavia Prag (A), 4:0 Niepolomice (H), 1:1 Zaglebie Lubin (H)

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 2:0 RB Salzburg (A), 2:0 Qarabag Agdam (H), 5:0 Botosani (H), 3:1 Lechia Gdansk (H), 3:1 Slask Wroclaw (H)

Letzte 5 Spiele Rakow vs Legia Warschau

Beide Vereine trafen bisher 20-mal aufeinander. Rakow konnte dabei 4 Siege feiern, bei 6 Remis und 9 Niederlagen. Alle vier Erfolge für Tschenstochau kamen seit 2018 zustande. Im Pokal setzten sich die „Medaliki“ gegen Warschau im Viertel- und Halbfinale der Jahre 2019 und 2022 durch. Dann entschied der RKS 2021 den Supercup nach Elfmeterschießen gegen die „Legionisci“ für sich.

In der Liga gab es seit dem Aufstieg von Rakow acht Duelle. Hier glückten Tschenstochau zwei Erfolge. Für den Rekordmeister sprechen dagegen 4 Siege und 2 Remis. In der Vorsaison bestritten beide Vereine das Pokalfinale. Dieses Mal setzten sich die „Wojskowi“ nach Elfmeterschießen durch.

Unser Rakow - Legia Warschau Tipp: Doppelte Chance 1/x

Meister Rakow steht nach dem Abgang von Erfolgscoach Marek Papszun vor einer schweren Saison. Diese Chance will Legia nutzen. Ob das im Supercup schon gelingt, darf allerdings bezweifelt werden. Denn der Rekordmeister fremdelt extrem mit dem Wettbewerb. So trauen wir Warschau nach der regulären Spielzeit nicht mehr als ein Remis zu.