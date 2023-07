Rakow - Qarabag Tipp, Prognose & Quoten | 26.07.2023

Unser Rakow - Qarabag Tipp zum Champions League Quali Spiel am 26.07.2023 lautet: Das Aufeinandertreffen der Meister aus Polen und Aserbaidschan in der zweiten CL-Quali-Runde verspricht Spannung. Im Hinspiel müsste Rakow die Nase vorne haben.

Nur vier Jahre nach dem Aufstieg in die polnische Ekstraklasa konnte Rakow Tschenstochau in der Vorsaison die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Nach der Übernahme durch den Unternehmer Michal Swierczewski haben die Schlesier ambitionierte Ziele. Man will in die Champions-League-Gruppenphase einziehen. Auf diesem Weg trifft der Meister aus Polen in der zweiten Runde der Qualifikation auf den aserbaidschanischen Champion Qarabag Agdram. Das Hinspiel steigt am Mittwoch im heimischen Mijeski Stadion. Bei dieser Partie spielen wir mit einer Quote von 1.87 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rakow vs Qarabag auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Rakow musste in der Liga in der Vorsaison nur eine Heimpleite hinnehmen.

Qarabag kassierte in den letzten 6 Europapokal-Gastspielen 4 Niederlagen.

Hier treffen die beiden besten Offensiven der Vorsaison der jeweiligen Ligen aufeinander.

Rakow vs Qarabag Quoten Analyse:

Die Hausherren haben bei der Rakow vs Qarabag Prognose die Nase mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,07 leicht vorne. Das hat natürlich einerseits mit dem Heimvorteil zu tun. Zudem hat Tschenstochau mit einem Gesamtmarktwert von 39 Mio. Euro zu 12 Mio. Euro bei Qarabag mehr Qualität im Kader. Da der Meister aus Aserbaidschan international schon viel mehr Erfahrung und Erfolge gesammelt hat, wird bei den besten Buchmachern ein Sieg der Gäste auch nur mit Quoten im Schnitt von 3,68 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rakow vs Qarabag Prognose: Wer zieht in Runde 3 ein?

In den Jahren 2021 und 2022 feierte Rakow Tschenstochau mit zwei Vizemeisterschaften und zwei Pokalsiegen die ersten großen Erfolge der Vereinsgeschichte. Coach Marek Papszun hatte die Mannschaft 2016 übernommen und von der dritten in die erste Liga geführt. Im Vorjahr kam dann die erste Meisterschaft hinzu. Der Rivale Legia Warschau wurde um 9 Punkte distanziert. Mit einem Torverhältnis von 63:24 hatten die „Medaliki“ auch die beste Offensive und die beste Abwehr.

In dieser Saison wird die Mannschaft nach dem Abschied von Trainer Papszun vom bisherigen Assistenten Dawid Szwarga betreut. Unter Szwarga verlor RKS Mitte Juli den Supercup gegen Legia im Elfmeterschießen. Schon im Pokalendspiel der Vorsaison musste man sich dem Rekordmeister aus Warschau geschlagen geben. Dafür setzte sich Rakow mit zwei Siegen gegen Flora Tallinn (1:0, 3:0) in der ersten Runde der CL-Quali durch. Auch der Auftakt in die neue Saison der Ekstraklasa glückte am Wochenende mit einem 3:0 daheim gegen Bialystok.

Qarabag Agdam ist mit 9 Meisterschaften und einem zweiten Platz in den letzten 10 Spielzeiten der mit Abstand stärkste Verein in Aserbaidschan. Auch in Europa haben die „Blau-Weißen“ Geschichte geschrieben. So waren die „Atlilar“ der erste aserbaidschanische Klub, der die Gruppenphase der Champions League erreichte (2017/18). Zudem stand Agdam 7-mal in der Europa-League- und einmal in der Conference-League-Gruppenphase. Zweimal konnte Qarabag dabei auch international überwintern.

In der Vorsaison der heimischen Liga hatte der Serienmeister den ersten Verfolger um 11 Punkte distanziert und mit 91 Toren in 36 Spielen die beste Offensive gestellt. In Runde 1 der Champions-League-Quali musste die Mannschaft von Coach Gurban Gurabnov, der das Team schon seit 2008 betreut, gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar ran. Hier setzte sich der Favorit aus Aserbaidschan mit einem 2:1 und einem 4:0 durch. In der Vorsaison traf man in der EL-Gruppenphase auf Freiburg (1:1, 1:2).

Rakow - Qarabag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rakow: 3:0 Bialystok (H), 3:0 Flora Tallinn (A), 5:6 n.E. Legia Warschau (H), 1:0 Flora Tallinn (H), 2:1 Universitatea Cluj (H)

Letzte 5 Spiele Qarabag: 4:0 Lincoln Red Imps (H), 2:1 Lincoln Red Imps (A), 1:0 ZSKA (H), 0:2 Legia Warschau (A), 3:3 Ferencvaros (H)

Letzte Spiele Rakow vs Qarabag: 3:0

Am Mittwoch kommt es zum ersten Pflichtspiel der beiden Vereine. Im Januar 2023 gab es schon ein Testspiel zwischen Rakow und Qarabag in Belek. Das entschieden die Polen mit 3:0 für sich. Zuvor hatte Agdam schon siebenmal gegen polnische Klubs gespielt. Die Bilanz kann sich hier mit 5 Siegen, 1 Unentschieden und nur 1 Niederlage sehen lassen. Für Rakow steigt auch das erste Pflichtduell gegen eine Mannschaft aus Aserbaidschan.

Unser Rakow - Qarabag Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

In diesem Zweitrundenduell spricht vieles für ein enges Spiel. Rakow hat den Vorteil, dass man außer der CL-Quali auch schon nationale Partien bestritten hat. Die neue Saison in Aserbaidschan beginnt erst Anfang August. Zudem war Agdam zuletzt international in der Fremde nicht besonders stark, während Rakow in der Ekstraklasa in der Vorsaison nur eine Heimpleite kassiert hat. Am Ende trauen wir den Gästen somit nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürften beim Duell zweier starker Offensivreihen auch ein paar Tore fallen.