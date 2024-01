Ramos-Vinolas - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | 16.01.2024

Unser Ramos-Vinolas - Ruud Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 16.01.2024 lautet: Zehn Jahre Altersunterschied liegen zwischen Ramos-Vinolas und Casper Ruud. Die zusätzliche Erfahrung wird dem Spanier im Wett Tipp heute nicht helfen.

Casper Ruud stand im Jahr 2022 auf dem 2. Platz der Weltrangliste. Von diesem ist der Norweger mittlerweile zwar etwas entfernt (11.), doch er knabbert zu Jahresbeginn erneut an einer Top-10-Platzierung. Sein Erstrunden-Match sollte Ruud gegen die Nummer 85 der Welt souverän gewinnen. Der 35-jährige Albert Ramos-Vinolas verzichtete vor den Australian Open auf eine Generalprobe und geht ohne Matchpraxis ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Unser Wett Tipp heute lautet: “3:0-Sieg Casper Ruud” mit einer Quote von 1,45 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Ramos-Vinolas vs Ruud auf “3:0-Sieg Casper Ruud”:

Ramos-Vinolas vs Ruud Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle steht in diesem Erstrunden-Match überhaupt nicht zur Debatte. Casper Ruud startet als ehemalige Nummer 2 der Welt mit Siegquoten von maximal 1,05 in dieses Duell.

Ramos-Vinolas vs Ruud Prognose: Ruud startet mit einem Zu-Null-Sieg

Während keiner dieser drei Partien gab Ruud mehr als vier Games an seinen Kontrahenten ab. Der Norweger scheint in passender Frühform zu sein und sollte sich besser zeigen als noch im letzten Jahr, als er nur die zweite Runde der Australian Open erreichen konnte.

Im Gegensatz zu seinem norwegischen Kontrahenten schaffte es Albert Ramos-Vinolas nie in seiner Karriere unter die Top 10 der Welt. Aktuell belegt der Spanier Platz 85 im Ranking und gilt ohne Matchpraxis in diesem Jahr als klarer Außenseiter.

Vergangenes Jahr schloss der 35-jährige Herausforderer seine Einzelspiele auf der Tour mit einer negativen Bilanz von 12-26 Siegen ab. Casper Ruud bewegte sich deutlich sicherer über die Felder dieser Welt und wies am Ende eine Bilanz von 37-23 Siege auf.

Ramos-Vinolas - Ruud Statistik & Bilanz:

Die letzten Vergleiche waren jeweils recht einseitige Angelegenheiten. Casper Ruud gewann die vorangegangenen drei Aufeinandertreffen jeweils ohne Satzverlust. Im Jahr 2022 duellierten sich die beiden Akteure in Wimbledon, wo der Norweger ebenfalls souverän blieb und keinen Satz verlor.

Die Welt-Elite ist seinem spanischen Konkurrenten mittlerweile enteilt. Zwar nahm der 35-Jährige im letzten Jahr an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil, schied jedoch stets in der ersten Runde aus.

Bei seinen Auftritten in Wimbledon und bei den US-Open verabschiedete sich der Spanier jeweils ohne Satzgewinn aus dem Hauptfeld. Casper Ruud machte seine Sache vor allem in Roland Garros deutlich besser und fand den Weg ins Endspiel, wo er Djokovic unterlag.

Vergibt der Norweger, ebenso wie im letzten Jahr, einen Satz an seinen Gegner, könnt ihr dafür bei Oddset eine Wettquote von 4,00 erhalten.

Unser Ramos-Vinolas - Ruud Tipp: 3:0-Sieg Casper Ruud

Wir erwarten in diesem Spiel keine Überraschung, sondern gehen von einer souveränen Vorstellung des Norwegers aus. Casper Ruud wird seinen vierten Zu-Null-Sieg in Serie gegen den Spanier einfahren und in die nächste Runde einziehen.