Rams - Saints Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2023

Unser Los Angeles Rams - New Orleans Saints Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.12.2023 lautet: Im SoFi Stadium findet ein Duell mit großen Playoff-Implikationen statt. In unserem Wett Tipp heute schauen wir, ob die Rams auf Playoff-Kurs bleiben.

Vor der Saison hätte wohl niemand mit einem Rams-Team gerechnet, das im Dezember noch relevanten Football spielt. Sean McVay und seine Mannschaft haben nach aktuellem Stand jedoch eine Wildcard und können ihre Playoff-Hoffnungen mit einem Sieg gegen die ebenfalls 7-7 stehenden Saints rapide ansteigen lassen. Seit der Bye-Week in Woche 10 ist die Offensive der Rams eine Top-5-Unit (0,106 EPA/Play), die von der eindrucksvollen Mischung aus Lauf- und Passspiel lebt. Die Saints sind ein inkonstantes Team, das unserer Meinung nach die gerechtfertigte Außenseiterrolle bei den Buchmachern einnimmt.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Rams (HC -4,5)“ mit einer Quote von 1,95 bei Betano.

Darum tippen wir bei Los Angeles Rams vs New Orleans Saints auf „Sieg Los Angeles Rams (HC -4,5)“:

Die Rams gewannen nach der Bye-Week 4 ihrer 5 Begegnungen und siegten in ihren vergangenen 3 Heimspielen.

Seit der Bye-Week (Woche 10) haben die Rams eine Top-5-Offensive (0,106 EPA/Play), die Saints belegen in diesem Vergleich Rang 18 (-0,044 EPA/Play).

LA knackte in 3 der letzten 5 Wochen Über 30,5 Punkte.

Los Angeles Rams vs New Orleans Saints Quoten Analyse:

Das Thursday Night Game findet im SoFi Stadium der Rams statt, was in einer kurzen Woche ein klarer Vorteil ist. Zudem lief die Offensive von Head Coach Sean McVay zuletzt heiß und erzielte nach der Bye-Week 29,8 Punkte pro Spieltag. Diese Form spiegelt sich bei den Wettanbietern in Siegquoten bis 1,51 deutlich wider.

New Orleans profitierte von den schwächeren Gegnern der letzten Wochen (Panthers, Giants) und tankte mit zwei Siegen in Serie ordentlich Selbstvertrauen für diesen wichtigen Vergleich, indem die Gäste mit Wettquoten von 2,60 bis 2,75 als Außenseiter gelten. Einen Wettgutschein würden wir eher für eine Handicapwette auf die Rams verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles Rams vs New Orleans Saints Prognose: Rams mit Bestform zum richtigen Zeitpunkt

Das Team aus Los Angeles wurde im Vorfeld dieser Spielzeit als ein Kandidat auf einen frühen Draft-Pick gehandelt. Zumindest die negative Bilanz aus den ersten vier Heimspielen (1-3) passte in dieses Bild.

Mittlerweile stehen die Gastgeber bei einer Bilanz von 7-7 Siegen und entschieden im Nachgang der ersten vier Heimspiele drei Auftritte im SoFi Stadium für sich (3:0). Besonders die Offensive bringt viele Experten ins Schwärmen. Seit der Bye-Week erzielten die Rams 29,8 Punkte pro Spiel. In drei von fünf Begegnungen überschritt LA sogar 30,5 Punkte.

Halten die Rams ihre bärenstarke Form weiterhin aufrecht (4-1 Siege seit der Bye-Week) sind die Playoffs in Reichweite. Über den Zeitraum der vergangenen fünf Wochen warf nur Brock Purdy (14) mehr Touchdown-Pässe als Matthew Stafford (13), der zudem das viertbeste Passer-Rating innerhalb dieser Zeitspanne aufgelegt hat (105,2).

Kombiniert mit einem Laufspiel, das nach Woche 10 zu den sechs besten der NFL gehört (0,06 EPA/Att.), ist die Chance groß, dass die Hausherren den achten Saisonsieg ergattern.

Los Angeles Rams - New Orleans Saints Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles Rams: 28:20 Commanders (H), 31:37 Ravens (A), 36:19 Browns (H), 37:14 Cardinals (A), 17:16 Seahawks (H)

Letzte 5 Spiele New Orleans Saints: 24:6 Giants (H), 28:6 Panthers (H), 28:33 Lions (H), 15:24 Falcons (A), 19:27 Vikings (A)

Letzte 5 Spiele Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints: 20:27 (A), 27:9 (H), 26:23 n.OT. (A), 35:45 (A), 26:20 (H)

Die Bilanz der letzten fünf Vergleiche geht hauchdünn an die Gastgeber (3:2-Siege). Zudem gewannen die Rams ihre letzten beiden Heimspiele gegen die Saints jeweils mit einer Differenz von Über 4,5 Punkten. Darüber hinaus hatten die Saints Probleme in der Verteidigung gegen das Laufspiel. Über die gesamte Saison betrachtet erlaubte New Orleans der Konkurrenz 126,4 Rushing-Yards pro Partie (24.). Sean McVay erhält damit den nötigen Raum, um Kyren Williams in Szene zu setzen. Der Runningback der Rams lief bislang für 5,1 Yards pro Versuch - ein Top-4-Wert!

Zusätzlich zeigte sich Wide Receiver Cooper Kupp in den letzten Wochen deutlich verbessert und schnappte sich Back-to-Back über 100 Receiving-Yards sowie einen Touchdown-Pass. Daran anknüpfend empfehlen wir einen Blick auf das Über/Unter der Rams zu werfen. Bei Betano findet ihr für „Rams Über 24,5 Punkte“ eine attraktive Quote in der Höhe von 1,91. Um das Risiko dieser Wette zu senken, könnt ihr diese Betano Gratiswette einlösen.

Unser Los Angeles Rams - New Orleans Saints Tipp: Sieg Los Angeles Rams (HC -4,5)

Die Saints waren in den letzten beiden Wochen erfolgreich, doch die Konkurrenz war vom Niveau her (Panthers, Giants) deutlich unter den Gastgebern aus Los Angeles angesiedelt. Des Weiteren haben die Rams mit Matthew Stafford (0,106 EPA/Play) über die Saison gesehen den deutlich besseren Quarterback auf dem Feld. Derek Carr befindet sich mit 0,009 EPA/Play gerade noch unter den Top 20.