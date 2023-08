Rapid Wien - Debrecen Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2023

Unser Rapid Wien - Debrecen Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 10.08.2023 lautet: In der dritten Qualifikationsrunde der Conference League greift Rapid Wien ins Geschehen ein. Zu Hause sind die Grün-Weißen der Quotenfavorit.

Rapid Wien hat in den ersten Pflichtspielen dieser Saison überzeugt. Die Grün-Weißen haben nach zwei Spieltagen in der österreichischen Bundesliga die meisten erwartbaren Tore gesammelt (6,8 xG) und die Generalprobe mit 4:0 gegen den SCR Altach gewonnen.

Anders als die Hausherren hat Debreceni VSC bereits die ersten beiden Qualifikationsspiele in den Beinen. In der zweiten Runde quälte sich der ungarische Vertreter durch das Elfmeterschießen mit Alashkert. Unser Tipp: „Sieg Rapid Wien & Über 1,5 Tore“. Die entsprechende Quote von 1,95 findet ihr bei Bwin.