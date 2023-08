Rapid Wien - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 24.08.2023

Unser Rapid Wien - Fiorentina Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Rapid hat in den Playoffs eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust. Schon im Hinspiel daheim droht aus unserer Sicht eine Niederlage.

Rapid Wien fehlt nur noch ein Schritt zur Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League. Doch hier hat man mit dem letztjährigen Finalisten ACF Fiorentina eines der schwersten Lose erwischt. Nach zwei tollen Kantersiegen in Folge ist die Stimmung bei den Hütteldorfern allerdings prächtig. Damit steigt auch die Erwartungshaltung der Fans.

Die Bookies lassen sich aber nicht blenden und schicken die Gäste schon im Hinspiel am Donnerstag als klare Favoriten aufs Feld. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei NEObet für die Wette „Sieg Fiorentina“.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Fiorentina auf „Sieg Fiorentina“:

Florenz hat beim Marktwert klar die Nase vorne (273 zu 23 Millionen Euro)

Die Viola standen letzte Saison im Finale der UEFA Europa Conference League

Rapid konnte nur 2 von 23 Duellen gegen italienische Vereine gewinnen

Rapid Wien vs Fiorentina Quoten Analyse:

Für die Verantwortlichen und Spieler von Rapid ist das Duell gegen Florenz ein Highlight-Spiel gegen einen übermächtigen Gegner. Das spiegelt sich auch im Marktwert wider. Während die Hütteldorfer hier nur auf 23 Millionen Euro kommen, wird der Kader der Viola mit über 273 Millionen Euro bewertet.

So schlagen sich die besten Bookies auch bei der Rapid Wien vs Fiorentina Prognose auf die Seite der Italiener. Für einen Erfolg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 1,73 bezahlt. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Sieg der Österreicher auf einen durchschnittlichen Wert von 4,43.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Fiorentina Prognose: Kann Rapid das Duell offen halten?

Unter Coach Zoran Barisic zog Rapid in der Vorsaison in die Meistergruppe ein, löste mit Rang 4 das Ticket für den Europapokal und erreichte auch das Pokalfinale. In dieser Saison wollen die Hütteldorfer weiter Fortschritte machen und den Rückstand auf die Top 3 verringern. Nach einer holprigen Vorbereitung gab es ein 7:0 im Pokal gegen Ostligist Donaufeld. Auch sonst zeigten sich die Grün-Weißen beim 4:0 gegen Altach und beim 5:0 am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz treffsicher.

Die einzige Niederlage war ein 0:1 in der Liga daheim gegen Hartberg. Nachdem sich Rapid in der Vorsaison im Conference-League-Playoff gegen Vaduz blamiert hatte, setzte sich man sich in dieser Saison zum Auftakt gegen Debrecen durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel wurde vor allem das Rückspiel in der Vorwoche auswärts souverän mit 5:0 gewonnen. Die Effektivität und die Abschlussstärke sind aktuell das große Plus der Mannschaft. Der neue Abwehrchef Nenad Cvetkovic fällt allerdings nach einer Knieverletzung längerfristig aus.

WETT-NEWS BEI SPORT1

In der Vorsaison hatte die Fiorentina sowohl das Finale der Coppa Italia als auch das Endspiel der Conference League erreicht und wollte Geschichte schreiben. Doch am Ende verloren die Männer von Coach Vincenzo Italiano beide Spiele und mussten sich beide Male mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Inzwischen hat man den Schock in der Toskana überwunden und geht mit viel Zuversicht in die neue Saison, obwohl man Stürmer Cabral und Innenverteidiger Igor ziehen lassen musste.

Die Einnahmen aus den beiden Transfers (37 Millionen Euro) wurden in neue Spieler investiert. In dieser Spielzeit wollen die Lilien vor allem an ihrer Bilanz auf des Gegners Platz arbeiten. Mit 23 Punkten aus 19 Gastspielen landete man in der Auswärts-Tabelle lediglich auf Platz 11. Am ersten Spieltag glückte aber zu Gast in Genua gleich der erste Dreier in der Fremde. Nach 56 Minuten lag ACF schon mit 4:0 vorne. Am Ende reichte ein souveräner und verdienter 4:1-Sieg für die erste Tabellenführung in der Serie-A-Saison 2023/24.

Rapid Wien - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 5:0 Blau-Weiß Linz (A), 5:0 Debrecen (A), 0:1 TSV Hartberg (H), 0:0 Debrecen (H), 4:0 SCR Altach (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 4:1 FC Genua (A), 1:1 OFI Heraklion (H), 7:1 Sestri Levante (H), 2:1 OGC Nizza (H), 0:2 Newcastle United (A),

Letzte Spiele Rapid Wien vs Fiorentina: 1:3 (A), 2:6 (H)

An das erste und einzige Duell beider Teams haben die Hütteldorfer keine guten Erinnerungen. In der Saison 1961/62 schied Rapid in der zweiten Runde des Pokals der Pokalsieger mit zwei klaren Niederlagen gegen Florenz aus (1:3, 2:6).

Insgesamt konnten die Wiener nur zwei von 23 Duellen gegen italienische Mannschaften gewinnen. Die Fiorentina ist dagegen in sechs Vergleichen gegen Teams aus Österreich mit drei Siegen und zwei Remis nur einmal als Verlierer vom Platz gegangen.

Rapid erzielte in den vergangenen beiden Partien insgesamt zehn Tore. Treffen die Wiener am Donnerstag mehr als einmal ins gegnerische Tor, wird das bei Oddset mit einer Quote von 3,20 belohnt.

Unser Rapid Wien - Fiorentina Tipp: Sieg Fiorentina

Die Wiener gehen mit viel Selbstvertrauen und offensivem Rückenwind ins Duell gegen Florenz. Die Violetten aus der Toskana sind aber ein undankbarer und sehr starker Gegner. Das Hinspiel kann Rapid mit viel Offensivdrang sicher recht offen gestalten. Gegen italienische Vereine gab es für die Hütteldorfer aber bisher nicht viel zu holen. Das dürfte sich auch am Donnerstag nicht ändern.