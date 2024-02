Rapid Wien - St. Pölten Tipp Prognose & Quoten | 04.02.24

Unser Rapid Wien - St. Pölten Sportwetten Tipp zum ÖFB Cup Spiel am 04.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match, das Rapid Wien nach 90 Minuten für sich entscheidet.

An diesem Wochenende endet auch die Winterpause in Österreich. Doch es geht nicht mit der Bundesliga weiter, sondern mit dem ÖFB-Cup. Die Viertelfinal-Spiele stehen an der Tagesordnung und im letzten der vier Duelle trifft Bundesligist Rapid Wien am Sonntag auf St. Pölten aus der 2. Liga. Die Rollen sind damit klar verteilt und wir rechnen auch nicht mit einer Überraschung in Form eines Gäste-Sieges.

Da die bisherigen Pokal-Auftritte der beiden Teams in dieser Saison bisher torreich waren, werten wir unseren Wett Tipp heute auf und entscheiden uns für „Sieg Rapid Wien & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs St. Pölten auf „Sieg Rapid Wien & Über 2,5 Tore“:

Bundesligist Rapid Wien ist in diesem Heimspiel der Favorit.

St. Pölten ist zwar Dritter der 2. Liga, hat aber 11 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

In allen 6 Pokalspielen von Rapid und St. Pölten in dieser Saison gab es mindestens 3 Tore.



Rapid Wien vs St. Pölten Quoten Analyse:

Dafür, dass hier mit Rapid Wien der Rekordmeister der österreichischen Bundesliga zu Hause auf einen Zweitligisten trifft, kann man die Quoten der Buchmacher für Wetten auf einen Heimsieg fast schon als hoch bezeichnen. Sie liegen jedenfalls in der Spitze bei 1,40. Für einen Tipp auf einen Erfolg der Gäste nach 90 Minuten gibt es Wettquoten um 7,00.

Einen Treffer trauen die Buchmacher den Gästen aber ohne weiteres zu. Die Wette „Beide Teams treffen“, die ihr zum Beispiel auch über die Betano App platzieren könnt, ist mit circa 1,65 quotiert. Für „Über 2,5 Tore“ sind die Quoten niedriger und belaufen sich auf etwa 1,44. Für einen Treffer mehr, sprich für „Über 3,5 Tore“, gibt es schon Wettquoten bis 2,14.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs St. Pölten Prognose: Der Bundesligist setzt sich durch

Mit einer 0:1-Heimpleite gegen Abonnement-Meister Red Bull Salzburg hatte sich Rapid Wien aus dem Jahr 2023 verabschiedet, nachdem die Wiener zuvor zwei Partien in Folge gewinnen konnten. In der Tabelle steht der SCR nach 17 Spieltagen auf Platz 6, der als letzte Platzierung für die Teilnahme an der späteren Meister-Gruppe berechtigt.

Mit 30 Treffern stellt Rapid die zweitbeste Offensive hinter Liga-Primus Salzburg. Auch im bisherigen Verlauf des ÖFB-Cups ballerte der SCR aus allen Rohren. In jeder der ersten drei Runden erzielte der Bundesligist mindestens fünf Tore und insgesamt 17 an der Zahl. Zugegeben: Die Gegner waren nicht die stärksten.

Ging es in den ersten beiden Runden noch gegen zwei Regionalligisten, bekam es Rapid Wien im Achtelfinale mit dem SKU Amstetten zu tun, der, wie der kommende Gegner, in der 2. Liga beheimatet ist. Der Bundesligist gewann auswärts mit 5:1. Anders als St. Pölten steht Amstetten allerdings mit vier Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Zu Hause sollte sich der Favorit am Sonntag aber dennoch klar durchsetzen. Mit einer 2-4-3-Bilanz steht er in der Bundesliga zwar nur auf Platz 9 der Heimtabelle, die Qualität im Kader ist dennoch eine viel größere als beim Gegner. Mit zwei Siegen und zwei Remis spielte Rapid eine positive Vorbereitung auf den Rest der Saison.

Rapid Wien - St. Pölten Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 Legia Warschau (N), 1:1 Szeged (N), 2:1 Slovacko (N), 5:0 Wiener Sport-Club (N), 0:1 Red Bull Salzburg (H)

Letzte 5 Spiele St. Pölten: 1:0 Kremser SC (N), 3:3 Hartberg (N), 7:0 Traiskirchen (N), 3:1 Sturm Graz Amateure (H), 0:2 Horn (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien vs St. Pölten: 2:2 (N), 2:1 (H), 2:1 (A), 0:1 (H), 2:2 (A)



Der SKN St. Pölten absolvierte drei Testspiele während der Winterpause und konnte mit zwei Siegen und einem Remis die Vorbereitung ebenfalls positiv gestalten. Mit einem 3:1-Erfolg über die Amateure von Sturm Graz, die in der 2. Liga auf dem drittletzten Platz stehen, hatte sich der SKN in die Winterpause verabschiedet. In der Tabelle belegt er aktuell den 3. Platz. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist angesichts der Tatsache, dass nur der Erste aufsteigt und St. Pölten einen Rückstand von elf Punkten auf den Spitzenreiter hat, dennoch so gut wie ausgeschlossen. Auswärts spielt der Zweitligist bislang eine starke Saison.

Von den bisherigen sieben Auswärtspartien in der 2. Liga hat er nur eine verloren (4S, 2U). Auch im Pokal zeigte der SKN bisher ansprechende Leistungen. Auf ein 3:0 bei Regionalligist TWL Elektra folgte ein 3:2-Erfolg bei Liga-Konkurrent Dornbirn. Im Achtelfinale schaltete der Underdog dann den Bundesligisten Austria Lustenau klar mit 4:0 aus. Den Sieg muss man aber auch richtig einordnen: Lustenau steht ohne Sieg und mit nur drei Punkten nach 17 Spielen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Bundesliga. In Wien werden sie ein ähnliches Kunststück nicht wiederholen. Egal, wie ihr euch entscheidet, werft vor Abgabe eures Tipps unbedingt einen Blick auf unseren Wettbonus Vergleich.

Unser Rapid Wien - St. Pölten Tipp: „Sieg Rapid Wien & Über 2,5 Tore“

Der Favorit sollte sich hier durchsetzen! Rapid spielt keine überragende Saison, doch mit dem Heimpublikum im Rücken sollte es gegen einen Zweitligisten dennoch eine recht klare Angelegenheit werden. Im letzten Jahr standen die Wiener im Finale des ÖFB-Cups und verpassten den ersten Pokalsieg seit 1995. Dieses Jahr wollen sie den insgesamt 15. Cup-Sieg holen. Wir trauen es den Gästen zu, mitzuspielen und auch ein Tor zu erzielen.