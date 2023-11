Ravens - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Ravens - Bengals Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 17.11.2023 lautet: Beide Teams wollen nach den Niederlagen in Week 10 wieder zurück auf die Siegerstraße. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Ravens am ehesten einen Erfolg zu.

In Woche 10 der NFL-Saison 2023 gab es gleich mehrere Überraschungen, darunter auch die Heimpleite der Ravens gegen die Browns und die Heimniederlage der Bengals gegen die Texans. Beiden Teams der AFC North bietet sich eine schnelle Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Denn im Thursday Night Game von Week 11 ist Cincinnati in Baltimore zu Gast. Bei dem Duell der Erzrivalen steht viel auf dem Spiel. Laut den Wettquoten sind die Hausherren hier die leichten Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,56 bei DAZN Bet den Wett Tipp heute „Sieg Ravens mit HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Ravens vs Bengals auf „Sieg Ravens mit HC -1,5″:

Die Ravens (7-3) sind das zweitbeste Team der AFC hinter den Chiefs (7-2)

Die Bengals konnten nur eines der letzten 5 Gastspiele in Baltimore gewinnen

Lamar Jackson steht als Starter bei 7-1 gegen Cincinnati

Ravens vs Bengals Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken bei der Ravens vs Bengals Prognose die Hausherren mit einem Spread von minus 3,5 Punkten aufs Feld. Damit sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,51 die Favoriten.

Doch mit einer Quote im Schnitt von 2,60 sind auch die „Tiger“ aus Cincinnati nicht chancenlos. Wer bei diesem Tipp etwas mehr ins Risiko gehen möchte, kann sich durch einen Wettbonus ohne Einzahlung absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ravens vs Bengals Prognose: Wer hat die Niederlagen aus Week 10 besser verkraftet?

Die Ravens legten am Sonntag daheim gegen die Browns eigentlich gut los. Zwischendurch hatten die Hausherren einen Vorsprung von 14 Punkten. Die Gäste aus Cleveland lagen 59 Minuten und 20 Sekunden in Rückstand. Doch kurz vor dem Ende besiegelte ein Field Goal die 31:33-Niederlage von Baltimore. Damit ging für QB Lamar Jackson und Co. eine Serie von vier Siegen in Folge zu Ende. In diesem Zeitraum hatte sich das Team von Coach John Harbaugh zum ernsthaften Super-Bowl-Contender gemausert.

Das glückte vor allem durch die überragenden Siege gegen die Lions (38:6) und die Seahawks (37:3). Selbst mit dieser Niederlage stehen die Ravens in der AFC je ein halbes Spiel vor den Steelers und Browns. Die Offense belegt unter dem neuen Coordinator Todd Monken Platz 5 bei „EPA per Play“ und in den Wochen 6 bis 9 sogar den ersten Rang. Die Defense steht bei „EPA per Play“ auch auf einem hervorragenden zweiten Platz und bei den „Points allowed“ auf Rang 1 (15,7 Points per Game).

Die Bengals waren mit einem angeschlagenen QB mit nur einem Sieg und drei Niederlagen in die Saison gestartet. Als Joe Burrow dann immer fitter wurde, kehrte das Team auf die Siegerstraße zurück. Lohn waren vier Erfolge in Serie, darunter auch gegen Teams wie die 49ers oder die Bills. Doch Cincinnati hat immer noch am schwachen Start zu knabbern. Mit der überraschenden 27:30-Heimpleite gegen die Texans am vergangenen Sonntag ist das Team von Coach Zac Taylor auf den letzten Platz in der AFC North gerutscht.

Wenn man im Kampf um die Krone in der Division noch Chancen haben will, darf man am Donnerstag in Baltimore eigentlich nicht verlieren. In den Wochen 5 bis 9 hatte die Cincy-Offense bei „EPA per Play“ den vierten Rang belegt. Quarterback Joe Burrow konnte am Sonntag seine gute Form aber nicht bestätigen und leistete sich im vierten Quarter gegen Houston zwei bittere Interceptions. Zudem hat Cincinnati auf dem Boden auf beiden Seiten des Balls große Schwächen.

Ravens - Bengals Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ravens: 31:33 Browns (H), 37:3 Seahawks (H), 31:24 Cardinals (A), 38:6 Lions (H), 24:16 Titans (A)

Letzte 5 Spiele Bengals: 27:30 Texans (H), 24:18 Bills (H), 31:17 49ers (A), 17:13 Seahawks (H), 34:20 Cardinals (A)

Letzte 5 Spiele Ravens vs Bengals: 27:24 (A), 17:24 (A), 16:27 (A), 19:17 (H), 21:41 (A)

Die Ravens führen den direkten Vergleich knapp mit 29-27 an. In Baltimore steht die Bilanz bei 18-9 für die Hausherren. Von den letzten fünf Duellen konnten die Bengals drei für sich entscheiden. Doch Cincinnati glückte nur in einem der letzten fünf Gastspiele ein Sieg im M&T Bank Stadium. Lamar Jackson kann als Starting-QB auf eine Bilanz von 7-1 gegen die „Tiger“ blicken. Das Hinspiel in dieser Saison in Woche 2 gewannen die Ravens mit 27:24.

Die Bengals-Offense kommt in dieser Saison auf einen Schnitt von 20,2 Zählern. Bleiben die Gäste auch am Donnerstag in Baltimore über dieser Marke, wird dies von Bet3000 mit einer Quote von 1,90 bezahlt. Hier gibt es alle Infos zur Bet3000 Registrierung.

Unser Ravens - Bengals Tipp: Sieg Ravens mit HC -1,5

Bei diesem Division-Duell steht viel auf dem Spiel. Die Ravens würden mit einer Niederlage die Tabellenführung verlieren. Die Bengals hätten nach einer Pleite nur noch geringe Chancen auf die Playoffs. Am Ende sehen wir die Hausherren vorne. Das liegt daran, dass sich Cincinnati in den vergangenen Jahren in Baltimore selten wohl gefühlt hat. Zudem gehört Cincy zu den Lieblingsgegnern von Lamar Jackson.

Der mobile Quarterback und das beste Run Game der Liga treffen auf die viertschwächste Rush Defense. Auf der Gegenseite bekommt es Joe Burrow mit einer der besten Defenses, vor allem gegen den Pass, zu tun.