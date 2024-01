Ravens - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Ravens - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 28.01.2024 lautet: Der Titelverteidiger greift erneut nach dem Ticket fürs große NFL-Finale. Doch im Wett Tipp heute sehen wir den Nummer-1-Seed der AFC am Ende vorne.

Trotz einer durchaus holprigen NFL-Saison 2023 stehen die Chiefs zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game und wollen zum vierten Mal in den letzten fünf Spielzeiten in den Super Bowl einziehen. Doch am Sonntag geht Kansas City zu Gast in Baltimore als Außenseiter ins Rennen. Die Ravens waren mit einer Bilanz von 13-4 das beste NFL-Team der Regular Season und gewannen ihr erstes Playoff-Spiel am vergangenen Sonntag auch recht souverän.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,87 bei Oddset für die Wette „Sieg Ravens mit HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Ravens vs Chiefs auf „Sieg Ravens mit HC -3,5″:

Die Ravens waren das beste NFL-Team der Regular Season

Baltimore hat die beste Abwehr der Liga

Die Hausherren haben das stärkste Ground-Game und treffen auf eine mittelmäßige KC-Defense gegen den Run (Platz 17)



Ravens vs Chiefs Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren bei der Ravens vs Chiefs Prognose mit einem Spread von minus 3,5 Punkten als leichten Favoriten ins Rennen. So gibt es für einen Heimsieg von Baltimore durchschnittliche Quoten von 1,48.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Titelverteidigers mit Quoten im Schnitt von 2,70 belohnt. Vor einem Tipp auf dieses Conference-Championship-Game solltet ihr einen Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen und euch die besten Angebote sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ravens vs Chiefs Prognose: Wird Baltimore seiner Favoritenrolle gerecht?

Nachdem sich die Ravens in der Wild-Card-Round als No-1-Seed ausruhen durften, startete das Team am vergangenen Wochenende mit einem Heimspiel gegen die Texans in die Playoffs. In der ersten Halbzeit tat sich Baltimore noch schwer und kam nur auf 23 Net Passing Yards. Houston hatte den Gegner mit einem extrem blitz-lastigen Ansatz vor Probleme gestellt. So stand es zur Pause nur 10:10. Doch in der Pause sorgte Coach John Harbaugh für die nötigen Anpassungen.

Quarterback Lamar Jackson wurde den Ball in der zweiten Halbzeit viel schneller los. Der Spielmacher kam zum zweiten Mal in seiner Karriere auf zwei Touchdown-Pässe, zwei Rushing Touchdowns und blieb ohne Interception. So kamen die Hausherren in Quarter 3 und 4 auf eine Bilanz von 24:0 Punkten. Natürlich leistete auch wieder die Top-Defense der NFL ihren Beitrag und hielt die Offense um Rookie C.J. Stroud bei drei Punkten. Der einzige TD der Gäste war ein Punt Return.

KC-QB Patrick Mahomes musste am vergangenen Wochenende erstmals ein Playoff-Spiel in der Fremde absolvieren. Der Spielmacher agierte fehlerfrei, kam auf 17 Pässe (von 23) für 215 Yards und servierte seinem kongenialen Partner Travis Kelce zwei TDs. Running Back Isiah Pacheco steuerte 97 Yards und einen Rushing Score bei. Trotzdem ging es in Buffalo eng zu und die Chiefs brauchten Glück und eine schwache Schlussphase der Bills.

Denn die Defense von Kansas City, die in diesem Jahr das eigentliche Prunkstück der Mannschaft gewesen war, ließ 386 Yards und drei Touchdowns zu. Am Ende fanden Mahomes und seine Defense trotzdem wieder einen Weg, um zum sechsten Mal in Folge ins AFC Championship-Game einzuziehen. In diesem Jahr haben die Chiefs-Receiver mit der höchsten Drop-Rate der NFL zu kämpfen (5,7 Prozent). Auch der KC-Quaterback und sein Tight End konnten nicht an die vorangegangenen Spielzeiten anknüpfen.

Ravens - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ravens: 34:10 Texans (H), 10:17 Steelers (H), 56:19 Dolphins (H), 33:19 49ers (A), 23:7 Jaguars (A)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 27:24 Bills (A), 26:7 Dolphins (H), 13:12 Chargers (A), 25:17 Bengals (H), 14:20 Raiders (H)

Letzte Spiele Ravens vs Chiefs: 36:35 (H), 20:34 (H), 28:33 (A), 24:27 (A), 14:34 (H)



Diese Paarung gab es in der NFL erst zwölf Mal. Die Chiefs liegen im direkten Vergleich mit 7-5 vorne. Auch zu Gast in Baltimore konnte Kansas City fünfmal gewinnen, kassierte aber lediglich zwei Pleiten. In der Postseason trafen beide Franchises nur einmal aufeinander. Im Wild Card Game 2010 siegten die Ravens mit QB Joe Flacco in Missouri klar mit 30:7.

Das jüngste Duell im September 2021 konnten die Ravens knapp mit 36:35 für sich entscheiden. Davor hatte aber KC vier Siege in Folge gegen Baltimore gefeiert. Bei diesem jüngsten Erfolg kam Lamar Jackson auf dem Boden auf 107 Yards und zwei Scores. Sorgt der QB der Hausherren auch am Sonntag für einen TD am Boden, bekommt ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 1,80. Alle Infos über den Bookie liefert der Interwetten Test.

Unser Ravens - Chiefs Tipp: Sieg Ravens mit HC -3,5

Mit all ihrer Erfahrung, mit Head Coach Andy Reid und Pat Mahomes sind die Chiefs in wichtigen Spielen immer noch unangenehm und schwer zu schlagen. Das mussten zuletzt die Bills wieder einmal erfahren. Doch nun bekommt es der Titelverteidiger mit der besten Defense der Liga zu tun. Zudem werden die Ravens sicher auf ihr Laufspiel setzen, welches mit 156,6 Yards pro Partie das beste der NFL ist. Die Defense von KC steht gegen den Lauf nur auf Rang 17. So rechnen wir mit einem engen und spannenden Spiel. Am Ende dürften aber die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht werden und in den Super Bowl einziehen.