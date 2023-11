Ravens - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2023

Unser Baltimore Ravens - Seattle Seahawks Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 05.11.2023 lautet: Die Ravens sind nach drei Siegen in Serie als klarer Quotenfavorit ausgeschrieben. Wir nehmen in unserem Wett Tipp heute eine Handicap-Wette vor.

Die Ravens haben sich innerhalb der ersten acht Wochen in den Contender-Kreis gespielt. Lamar Jackson legte zwischenzeitlich eine MVP-würdige Performance nach der anderen aufs Feld und führte seine Franchise zur aktuellen 6-2 Bilanz. Nach drei Siegen in Serie sind die Ravens heiß auf das nächste Feuerwerk. Allerdings sollte niemand die Seattle Seahawks unterschätzen. Geno Smith hatte in der vergangenen Woche zwar einen kleinen Durchhänger, der durch seine Teamkameraden aber aufgefangen werden konnte.

Wir halten den Spread von +5,5 für zu hoch und geben deshalb folgenden Wett Tipp heute ab: „Sieg Seattle Seahawks (HC +6)“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Baltimore Ravens vs Seattle Seahawks auf „Sieg Seattle Seahawks (HC +6)“:

Laut EPA/Play bewegen sich die Offensiven der Seahawks (0,036) und der Ravens (0,035) auf Augenhöhe.

Die Defensiven von Baltimore (15,1 zugelassene Punkte pro Spiel) und Seattle (19,7) agieren auf einem hohen Niveau.

Die Seahawks haben ihre Defensive mit dem Trade für Leonard Williams nochmal aufgewertet.

Baltimore Ravens vs Seattle Seahawks Quoten Analyse:

Dieses Spiel könnte deutlich spannender werden, als die Quoten den Anschein machen. Sowohl die Seahawks als auch die Ravens haben in dieser Spielzeit erst zwei Spiele verloren. Trotzdem liegen die Siegquoten von Lamar Jackson und seiner Mannschaft nur bei maximal 1,40.

Trotz der kleinen Schwächephase von Geno Smith am vergangenen Wochenende tüteten die Seahawks gegen die vermeintlich beste Defensive der Liga (Browns) den zweiten Sieg in Serie ein. Reicht es mit etwas Glück auch zu einem Sieg über Baltimore, könnt ihr fantastische Quoten bis 3,20 einsacken. Hier geht es direkt zu den aktuellen Gratiswetten .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Baltimore Ravens vs Seattle Seahawks Prognose: Eine enge Partie

Zwei Mannschaften, die eine kleine Siegesserie aufgebaut und jeweils nur zwei Niederlagen auf dem Zettel haben, sollten enger zusammenliegen, als der Spread von +5,5 für die Seahawks andeutet.

Nehmen wir dafür erstmal die klassische Punktzahl pro Partie. Geno Smith führte seine Offensive im Schnitt zu 24,0 Punkten pro Spiel (11.). Auf der anderen Seite brachte die Ravens-Offensive rund um Quarterback Lamar Jackson 25,3 Zähler pro Begegnung auf die Anzeigetafel.

Die tiefergehenden Statistiken wie EPA/Play deuten ebenfalls kaum einen Unterschied an. Laut diesem Messwert steht die Offensive von Head Coach Pete Carroll bei 0,036 EPA/Play (8.), während Jim Harbaugh und sein Angriff sich einen Platz dahinter befinden (0,035).

Auf der defensiven Seite gehören beide Units zu den besseren der NFL. Während Baltimore die wenigsten Punkte der Liga im Schnitt zulässt (15,1), schlägt sich die Verteidigung der Seahawks ebenfalls tapfer (19,7). Nach dem Trade für Leonard Williams sollte die Abwehr der Seahawks sogar noch eine Schippe draufpacken können.

Baltimore Ravens - Seattle Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Baltimore Ravens: 31:24 Cardinals (A), 38:6 Lions (H), 24:16 Titans (A), 10:17 Steelers (A), 28:3 Browns (A).

Letzte 5 Spiele Seattle Seahawks: 24:20 Browns (H), 20:10 Cardinals (H), 13:17 Bengals (A), 24:3 Giants (A), 37:27 Panthers (H).

Letzte 5 Spiele Baltimore Ravens vs. Seattle Seahawks: 30:16 (A), 6:35 (H), 17:22 (A), 6:27 (A), 44:41 n.OT. (H).

Des Weiteren erwarten wir wieder eine Steigerung von Geno Smith. Über die gesamte Saison betrachtet hat der Passgeber der Seahawks einen fantastischen „Completion Percentage Over Expected“-Wert von 6,8, rangiert damit auf dem zweiten Platz der Liga und deutlich vor Lamar Jackson (4,9).

Kehren wir nochmal zurück zum Trade für Leonard Williams. Bereits ohne den Neuzugang haben die Seahawks eine Pressure-Rate von 36,3 Prozent, womit sie unter den besten 14 Teams der Liga positioniert sind. Bisher haben die Spieler von Pete Carroll jedes Spiel gewonnen, indem sie den gegnerischen Quarterback in über 30 Prozent der Snaps unter Druck setzen konnten.

Die Defensive der Ravens konkurriert in dieser Saison um den Titel „Beste Defense der Liga“, doch auch Seattle kann in der Verteidigung einiges anbieten. Somit könnte eine Wette auf „Unter 44,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin erstrebenswert sein. Hier könnt ihr euch direkt bei Bwin anmelden .

Unser Baltimore Ravens - Seattle Seahawks Tipp: Sieg Seattle Seahawks (HC +6)

Wir sehen beide Mannschaften auf Augenhöhe und erwarten eine sehr enge Partie. Die Seahawks haben sowohl offensiv als auch defensiv genügend Qualität im Roster, um den Ravens ein ausgeglichenes Match abzuverlangen.