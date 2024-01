Ravens - Steelers Tipp, Prognose & Quoten | 06.01.2024

Unser Ravens - Steelers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 06.01.2024 lautet: Für Baltimore ist die Regular Season eigentlich gelaufen. Dank des No-1-Seeds in der AFC könnten sich die Ravens nun etwas ausruhen. Gegen den Divisions-Rivalen aus Pittsburgh rechnen wir im Wett Tipp heute aber trotzdem mit einer engen Kiste.

Am finalen Spieltag der Regular Season werden in der NFL die letzten Playoff-Tickets vergeben. Auch die Steelers, die bei 9-7 stehen, hoffen noch auf die Postseason. Dafür müssen sie aber in Baltimore gewinnen. Auf den anderen Plätzen muss auch einiges für Pittsburgh laufen. Doch schon die Aufgabe bei den Ravens, die als AFC-Top-Seed in die Playoffs gehen, ist nicht einfach. Allerdings könnten die Hausherren Topstars schonen.

Genau aus diesem Grund sehen die Buchmacher die Gäste aus „Steel City“ vorne. Unser Wett Tipp heute: „Sieg Ravens mit HC +5,5″ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Ravens vs Steelers auf „Sieg Ravens mit HC +5,5″:

5 der letzten 7 Duelle zwischen beiden Teams wurden nur mit einem Unterschied von 4 Punkten entschieden

Die Ravens sind der Top-Seed der AFC - die Steelers stehen nur auf Rang 9

Baltimore hat die letzten 6 Spiele alle gewonnen

Ravens vs Steelers Quoten Analyse:

Eigentlich müsste Baltimore daheim gegen Pittsburgh der klare Favorit sein. Denn der Record spricht mit 13-3 klar für die Hausherren. Doch für die Gastgeber geht es um nichts mehr. Sie werden einige Startspieler schonen.

So gehen die Männer aus der „Steel City“ bei der Ravens vs Steelers Prognose als Favoriten ins Rennen (Spread von -3,5). Für einen Sieg der Gäste gibt es durchschnittliche Quoten von 1,50. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der „Raben“ mit Quoten im Schnitt von 2,64 bezahlt. Wer trotzdem auf das heimische Team setzen will, kann sich zur Unterstützung mit Freiwetten helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ravens vs Steelers Prognose: Was zeigt Baltimore ohne seinen MVP-QB?

Mit dem 56:19-Kantersieg über die Dolphins haben sich die Ravens am vergangenen Wochenende den Top-Seed der AFC gesichert. Nachdem Baltimore am Spieltag zuvor auswärts auch die 49ers geschlagen hatte, gilt das Franchise aus Maryland nun als großer Favorit auf den Super-Bowl-Sieg.

In dieser Spielzeit kann sich Coach John Harbaugh auf seinen Quarterback in MVP-Form verlassen. Lamar Jackson hatte gegen Miami nur drei Incompletions (18/21), fünf TD-Pässe und zudem ein perfektes Passer Rating von 158,3.

Für Baltimore war der Erfolg gegen die Fins bereits der zehnte Sieg in dieser Saison gegen Teams mit einer positiven Bilanz. 56 Punkte waren die zweitmeisten in der Franchise-Geschichte. Bei den letzten sechs Partien, die alle gewonnen wurden, kann Jackson eine Bilanz von 14 TDs, 2 INTs und ein Passer Rating von 109,8 vorweisen.

Schon 2019 standen die Ravens als Nummer 1 der AFC fest und schonten Lamar Jackson und sechs Starter im finalen Spiel der Regular Season. Trotzdem gewann man mit 28:10 daheim gegen die Steelers.

Steelers-Nummer-1-Quarterback Kenny Pickett hatte sich Anfang Dezember am Knöchel verletzt und wurde zunächst von Mitchell Trubisky vertreten. Doch alle drei Spiele mit dem eigentlichen Backup gingen verloren.

Gegen die Bengals in Week 16 setzte Coach Mike Tomlin dann auf Mason Rudolph. Die Nummer 3 kam auf 290 Yards und zwei Touchdowns. Das reichte zum souveränen 34-11-Sieg. So durfte Rudolph auch am vergangenen Sonntag wieder ran. Dieses Mal ging es beim 30:23 bei den Seahawks deutlich enger zu.

Der Spielmacher brachte zwar 274 Yards an den Mann, blieb aber ohne TD. Dafür war das Run Game der Schlüssel. Najee Harris lief für 122 Yards und zwei Scores. Jaylen Warren kam auf 75 Yards und einen weiteren Touchdown. So steht jetzt schon fest, dass Steelers-Coach Tomlin erneut (seit 2007) eine Saison mit einer nicht-negativen Bilanz abschließen wird. QB Pickett bekam von den Ärzten eigentlich grünes Licht, muss sich aber nun erstmal hinter Mason Rudolph einreihen.

Ravens - Steelers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ravens: 56:19 Dolphins (H), 33:19 49ers (A), 23:7 Jaguars (A), 37:31 Rams (H), 20:10 Chargers (A)

Letzte 5 Spiele Steelers: 30:23 Seahawks (A), 34:11 Bengals (H), 13:30 Colts (A), 18:21 Patriots (H), 10:24 Cardinals (H)

Letzte 5 Spiele Ravens vs Steelers: 17:10 (H), 16:13 (A), 14:16 (H), 16:13 (A), 20:19 (H)

Die Steelers führen den direkten Vergleich gegen die Ravens mit 34-25 an. Auch zu Gast in Baltimore hat Pittsburgh mit 14-13 leicht die Nase vorne. Von den letzten sieben Duellen gegen das Team aus Maryland haben die Männer aus „Steel City“ auch nur eines verloren.

Im Kalenderjahr 2023 gab es diese Paarung schon zweimal. Am Neujahrstag siegten die „Black and Gold“ auswärts mit 16:13. Zudem fügte man in Week 5 dem Top-Team der AFC mit einem 17:10 vor den eigenen Fans eine von drei Saisonniederlagen zu.

Da beide Teams mit ihren Backup-QBs antreten, ist eine Partie mit wenigen Punkten durchaus möglich. Wird der Schnitt von 36 Zählern nicht überboten, gibt es bei Bwin dafür eine 1,80. Für so eine Wette bietet sich die Bwin Freebet für Bestandskunden an.

Unser Ravens - Steelers Tipp: Sieg Ravens mit HC +5,5

Die Steelers dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen. MVP-Kandidat Lamar Jackson bekommt auf jeden Fall eine Pause. Zudem kann Pittsburgh auf eine gute Bilanz gegen Baltimore zurückblicken.

Doch Ravens-Nummer-2-Quarterback Tyler Huntley hat sein Können in den vergangenen Spielzeiten schön des Öfteren unter Beweis gestellt. Zudem ist der Kader der Hausherren durchaus breit bestückt, spielt im M&T Bank Stadium und will dem Divisions-Rivalen keinen Freifahrtschein für die Playoffs schenken.

So rechnen wir damit, dass es zwischen beiden Rivalen wieder eng zugeht. Fünf der letzten sieben Aufeinandertreffen wurden mit maximal vier Punkten Unterschied beendet. In vielen dieser Matchups stand auf mindestens einer Seite auch ein Backup-QB auf dem Feld.