Ravens - Texans Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Darum tippen wir bei Baltimore Ravens vs Houston Texans auf „Texans Über 16,5 Punkte“:

Baltimore Ravens vs Houston Texans Quoten Analyse:

Baltimore stellte in der Regular Season eine historische Bestmarke auf. Als erstes Team der Geschichte schlugen die Ravens zehn Teams mit einer positiven Bilanz. Kein Wunder, dass Lamar Jackson und seine Kollegen mit Siegquoten bis 1,25 auch in den Sportwetten Apps als eindeutiger Favorit gelten.

Houston lieferte während dieser Spielzeit kontinuierlich eindrucksvolle Leistungen und hat bereits am Wildcard-Wochenende mit dem 45:14-Sieg über Cleveland überrascht. Ganz nebenbei wurde C.J. Stroud zum jüngsten Quarterback der NFL-Geschichte mit einem Sieg in den Playoffs. Folgt eine dicke Überraschung gegen Baltimore, gewinnt ihr bei den Buchmachern maximal das 4,60-Fache eures Einsatzes.

Baltimore Ravens vs Houston Texans Prognose: Ein abgeklärter Rookie-Quarterback

Zunehmender Druck scheint den Rookie in keinster Weise zu beeinflussen. Erst führte er sein Team in einem Do-or-Die-Spiel am letzten Spieltag der Regular Season in die Playoffs (23:19 vs. Colts), dann nahm er eine der besten Defensiven der NFL auseinander und führte die Texans zum 45:14-Erfolg über die Browns.