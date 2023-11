Rayo Vallecano – Barcelona Tipp, Prognose, Quote | 25.11.2023

Unser Rayo Vallecano - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.11.2023 lautet: Rayo Vallecano wird gegen die Blaugrana keinen leichten Stand haben. Als Wett Tipp heute bietet sich ein Auswärtssieg ein.

Aufgrund des deutlich besseren Kaders tendieren wir zu einem Auswärtssieg mit weniger als 4,5 Toren.

Darum tippen wir bei Rayo Vallecano vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“:

Rayo Vallecano vs Barcelona Quoten Analyse:

Ein Blick zum Drei-Weg-Markt offenbart recht deutliche Verhältnisse. Die Blaugrana sind als Favorit auf drei Punkte gesetzt und bringen die mit Abstand niedrigste Rayo Vallecano Barcelona Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,60 mit sich.

Zweimal am Stück behielt jedoch zuletzt der Underdog die Oberhand. Wer von einem weiteren Erfolgserlebnis ausgeht, darf sich über den bis zu fünffachen Wetteinsatz freuen.

Rayo Vallecano vs. Barcelona Prognose: Bleibt Barça auch im 5. Duell mit Rayo sieglos (1U, 3N)?

Wenngleich die Elf von Trainer Francisco Rodríguez zuletzt mit dem Tabellenzweiten und -führer keine leichten Gegner zu bewältigen hatte, bahnt sich dennoch eine kleine Krise an.

Rayo Vallecano - Barcelona Statistik & Bilanz:

Obwohl Barcelona international schon seit Jahren nichts mehr bewegte, stand im Vorjahr zumindest die nationale Meisterschaft zu Buche. Ob in dieser Spielzeit daran angeknüpft werden kann, bleibt abzuwarten. Mit 30 erbeuteten Punkten rangieren die Katalanen auf Platz 3 der Tabelle. Auf Spitzenreiter Girona fehlen vier Punkte.

Neben dem Tabellenprimus ist der 27-fache spanische Meister als einziges Team auswärts ohne Niederlage (3S, 3U). Mit elf Auswärtstoren legen Lewandowski und Co. einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag. Der mittlerweile 35-jährige Pole übernimmt mit sieben Treffern die Rolle des besten Angreifers bei den Katalanen. Beim 2:1 am vergangenen Spieltag sorgte er mit einem Doppelpack für den Unterschied.