Rayo Vallecano - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Rayo Vallecano - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 18.02.2024 lautet: Die Königlichen festigten durch einen Statement-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Girona (4:0) die Spitzenposition in La Liga. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir erneut dominante Madrilenen.

Nach ihrem famosen 4:0-Sieg gegen Girona trat Real Madrid in der Königsklasse gegen RB Leipzig an. Dort musste Carlo Ancelotti auf seinen angeschlagenen Top-Torschützen Jude Bellingham verzichten. Seine Vertretung, Brahim Diaz, ersetzte ihn bestmöglich und erzielte das goldene Tor zum 1:0-Auswärtssieg.

Am kommenden Spieltag wartet in der spanischen Primera Division ein Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano auf die Königlichen. Die „Bukaneros“ tauschten vor dieser Begegnung ihren Trainer, haben in unserem Wett Tipp heute aber trotzdem keine Chance. Wir spielen bei Oddset „Rayo Vallecano unter 0,5 Tore“ und nehmen die überraschend hohe Quote von 2,25 gerne an.

Darum tippen wir bei Rayo Vallecano vs Real Madrid auf „Rayo Vallecano unter 0,5 Tore“:

Real Madrid kassierte in 3 der letzten 4 Pflichtspiele kein Gegentor.

Rayo Vallecano erzielte bislang 0,9 Tore pro Spieltag (19.).

Rayo Vallecano erzielte in 42 Prozent seiner Ligaspiele kein eigenes Tor.



Rayo Vallecano vs Real Madrid Quoten Analyse:

Noch beträgt der Abstand von Rayo Vallecano auf den ersten Abstiegsplatz solide sieben Zähler. Die Verantwortlichen der „Bukaneros“ sahen sich nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Serie aber trotzdem zu einem Trainertausch gezwungen. Die Siegquoten der Buchmacher liegen zwischen 5,25 und 6,00 und sind kaum überraschend.

Ein Erfolg der Gäste aus Madrid bringt euch beim Buchmacher NEObet annähernd die Maximalquote von 1,63. Nach dem Vergleich der beiden Formkurven sollte diese Quote für jeden eine Überlegung wert sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rayo Vallecano vs Real Madrid Prognose: Königliche Dominanz

Carlo Ancelotti ist mit seiner Mannschaft erneut auf bestem Wege, in dieser Spielzeit etwas Großes zu erreichen. In der Königsklasse setzten die Madrilenen unter der Woche ihre Siegesserie fort (1:0 vs. RB Leipzig) und haben in dieser Spielzeit weiterhin eine 100-prozentige Siegquote (7 Spiele, 7 Siege).

Auf nationaler Ebene waren die Königlichen in den vergangenen Monaten ebenfalls kaum zu schlagen. Real Madrid gewann sieben seiner vorangegangenen acht Partien und stärkte durch den 4:0-Sieg am 24. Spieltag gegen Girona die Tabellenführung.

Neben der besten Offensive der Primera Division (2,2 Tore pro Spiel), ist die Defensive der Gäste nur mit maximalem Aufwand zu bezwingen. Carlo Ancelotti kann seinen Erfolg auf der besten Defensive der Liga aufbauen (0,6 Gegentore pro Spieltag), die ganz nebenbei die Hälfte ihrer Ligaspiele ohne Gegentor abschloss (12/24).

Zuletzt verließ Real Madrid das Feld in drei von vier Pflichtspielen ohne Gegentor und sollte auch gegen eine der zwei schwächsten Angriffsreihen (0,9 Tore pro Spiel) in La Liga die Möglichkeit zu einem Sieg ohne Gegentor erhalten.

Rayo Vallecano - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 1:2 Mallorca (A), 1:2 Sevilla (H), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:0 Real Sociedad (A), 0:2 Las Palmas (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 RB Leipzig (A), 4:0 Girona (H), 1:1 Atletico Madrid (H), 2:0 Getafe (A), 2:1 Las Palmas (A).

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano vs. Real Madrid: 0:0 (A), 1:2 (A), 3:2 (H), 0:1 (H), 1:2 (A).



Die Gastgeber schlossen bereits 42 Prozent ihrer Ligaspiele ohne eigenen Treffer ab und beendeten sogar vor heimischer Kulisse mehr als ein Drittel der Partien ohne eigenen Torjubel (36 Prozent).

Im direkten Vergleich mit den Königlichen hatten die „Franjirrojos“ ebenfalls in zwei der letzten vier Aufeinandertreffen keinen Grund zum Torjubel, rangen den Madrilenen am 5. Spieltag allerdings ein 0:0 ab.

Aus dem Spiel heraus erzielten bislang nur Cadiz (8) und Deportivo Alaves (11) weniger Treffer als Rayo Vallecano (12). Auf die Standards der Hausherren war in dieser Spielzeit ebenfalls kein Verlass (3 Tore).

Wollt ihr die Quote etwas ansteigen lassen, könnt ihr bei Oddset einfach auf „Real Madrid gewinnt ohne Gegentor“ setzen und die entsprechende Quote von 2,65 spielen.

Unser Rayo Vallecano - Real Madrid Tipp: Rayo Vallecano unter 0,5 Tore

Real Madrid scheint in dieser Saison das stärkste spanische Team zu sein. Untermauert wird diese Annahme von den wenigsten erwartbaren Gegentoren der spanischen Primera Division (22,6 xGA). Das versetzt die Ancelotti-Elf in jedem Spiel in die Lage, mit nur einem individuellen Genie-Streich im Angriff den Sieg einzufahren.