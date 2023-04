RB Leipzig - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Christopher Nkunku hat seinen Muskelfaserriss überstanden und kehrt nach einer sechswöchigen Pause in den Kader der Gastgeber zurück. Der Angreifer sorgt pro 90 Minuten für 0,61 erwartbare Tore und wird dem Angriff der Roten Bullen neuen Schwung verleihen. Im Duell mit Augsburg erwarten wir einen Sieg der Leipziger und Über 3,5 Tore. Bwin stellt für diesen Tipp eine Quote von 2,40 bereit.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Augsburg auf „Sieg Leipzig & Über 3,5 Tore“:

RB Leipzig vs Augsburg Quoten Analyse:

Das Hinspiel begann für die Fuggerstädter nahezu perfekt. Augsburg ging mit einer 1:0-Führung in die Pause und erhöhte zwischenzeitlich auf 3:0. RB Leipzig glaubte jedoch bis zum Schluss an ein Comeback und konnte das Endergebnis nach zwei Treffern in den letzten zwei Minuten sogar noch in ein 3:3-Unentschieden verwandeln.