RB Leipzig - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser RB Leipzig - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: Leipzig kann trotz CL-Niederlage gegen Man City auf einen tollen Saisonbeginn zurückblicken. Der gute Start dürfte am Samstag gegen die schwachen Bochumer ausgebaut werden.

Leipzig steht nach sechs Spieltagen bei 13 Punkten und einer Tordifferenz von plus 10. Das bedeutet den besten Bundesliga-Start für die Sachsen. Vor allem daheim sind die Bullen stark und seit sieben Liga-Partien ungeschlagen (6S, 1U). Die Chancen für eine Fortsetzung der Serie stehen gut. Denn an den kommenden Spieltagen trifft RB auf die Teams, die in der Tabelle aktuell die letzten vier Plätze belegen.

Den Auftakt macht am Samstag das Heimspiel gegen Bochum. Bei dieser Partie spielen wir mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten die Wette „Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Bochum auf „Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore“:

Leipzig ist daheim seit 7 Spielen ungeschlagen.

Bochum ist in der Bundesliga zu Gast bei RB noch ohne Punkt und Tor.

Der VfL ist in dieser Saison noch ohne Sieg.

RB Leipzig vs Bochum Quoten Analyse:

Die Kräfteverhältnisse bei der RB Leipzig vs Bochum Prognose sind mehr als deutlich. Die Hausherren sind gegen den Drittletzten der große Favorit.

So gibt es bei den neuen Wettanbietern Quoten im Schnitt von 1,25 für einen Heimsieg. Der erste Sieg des VfL in dieser Saison würde dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 11,0 belohnt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Bochum Prognose: Wie hat RB die Pleite gegen Man City verkraftet?

Am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel daheim gegen die Bayern nutzten die Bullen bei zwei Standards eiskalt die Münchner Schläfrigkeiten aus und lagen mit 2:0 in Führung. Da sich der Rekordmeister im zweiten Durchgang aber deutlich steigerte, endete das Spiel mit einem verdienten 2:2. Am Mittwoch wartete dann in der Red-Bull-Arena mit Manchester City das nächste Spitzenteam auf die Männer von Coach Marco Rose. Hier bekam RB allerdings erstmals seit längerer Zeit wieder die Grenzen aufgezeigt.

Die Skyblues beherrschten das Spiel und den Gegner nach Belieben. Die Hausherren wollten dem CL-Titelverteidiger möglichst wenig Räume anbieten und agierten so aber ungewohnt passiv, mutlos und ehrfürchtig. So ging Leipzig nach sieben Pflichtspielen ohne Niederlage (6S, 1U) mit einem 1:3 wieder einmal als Verlierer vom Feld. Junge Spieler wie Lois Openda, Mohamed Simakan und Castello Lukeba machen aber viel Hoffnung. In der Bundesliga-Tabelle steht RB auf Rang 5, drei Punkte hinter Platz 1.

Am vorletzten Spieltag kassierte Bochum eine 0:7-Klatsche bei den Bayern. Im Heimspiel gegen Gladbach am vergangenen Samstag forderte Trainer Thomas Letsch eine Reaktion von seiner Mannschaft. Diese blieb aber komplett aus. 60 Minuten lang zeigte sich der VfL völlig desolat und musste froh sein, dass er nur mit 0:3 zurücklag. Erst in der letzten halben Stunde kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel. Mehr als der Ehrentreffer zum Endstand von 1:3 war aber nicht drin.

Coach Letsch sprach nach der Partie von einem katastrophalen Spiel und will nun alles auf den Prüfstand stellen. Schon in der Vorsaison hatte der Ruhrverein mit 72 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga, aber trotzdem zum zweiten Mal den Klassenverbleib geschafft. Aktuell hat es bei den Blau-Weißen schon wieder 19 Mal geklingelt. Erneut steht keine Abwehrreihe schlechter da. Auch im Vorjahr war der VfL schlecht gestartet. Nach sechs Spieltagen stand man sogar ohne Zähler da. Nun sind es immerhin schon drei.

RB Leipzig - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:3 Manchester City (H), 2:2 Bayern (H), 3:2 Wehen Wiesbaden (A), 1:0 Gladbach (A), 3:1 Young Boys (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:3 Gladbach (H), 0:7 Bayern (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:1 St. Truiden (H), 2:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Bochum: 0:1 (A), 4:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 4:0 (H)

Bochum verlor die ersten acht Pflichtspiele gegen Leipzig bei einem Torverhältnis von 2:20. Am 25. Spieltag der Vorsaison konnte der VfL dann endlich mit einem 1:0-Heimsieg die ersten Punkte gegen RB holen.

In fünf Gastspielen bei den Roten Bullen kommt der Ruhrverein nur auf einen Treffer. Dieser stammt aus der Zweitliga-Saison 2015/16. In der ersten Liga konnten die Bochumer aber in drei von vier Vergleichen gegen RB mit einem Remis in die Halbzeit gehen. Klappt das auch am Samstag, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 3,05. Für mobile Wetten bei diesem Bookie empfehlen wir die Interwetten App.

Unser RB Leipzig - Bochum Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore

Alles andere als ein Sieg der Leipziger gegen Bochum wäre eine Überraschung. Faktoren wie der Heimvorteil, der direkte Vergleich, die Formkurve oder die Qualität sprechen sowieso für die Roten Bullen. Zudem hat RB aus der Vorsaison noch eine Rechnung mit dem VfL offen. Da die Defensive der Gäste so löchrig ist, dürften auch einige Tore fallen.