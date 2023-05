RB Leipzig - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser RB Leipzig - Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Bremen trifft, verliert aber auch das sechste Gastspiel bei RB.

Seit vergangenem Wochenende hat RB Leipzig die Champions League wieder in eigener Hand. Platz drei ist erklommen und soll auch nicht mehr abgegeben werden.

Am Sonntag ist Bremen zu Gast, das den Klassenerhalt zwar noch nicht rechnerisch, aber dennoch so gut wie sicher hat.

Auf ein Tor der Werderaner konnte man sich zuletzt verlassen und so tun wir das auch dieses Mal - auch wenn es für etwas Zählbares nicht reichen sollte. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Leipzig & Beide treffen“. Hierfür bietet Bwin eine Quote von 2,55.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Bremen auf „Sieg Leipzig & beide treffen“

Leipzig hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen

Bremen hat nur eine der letzten sechs Auswärtspartien gewonnen

Werder traf in den letzten zehn Bundesligaspielen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Bremen Quoten Analyse:

Für die besten Bookies auf dem Wettmarkt ist die Sache eindeutig. Sie schicken die Roten Bullen mit Quoten von höchstens 1,30 ins Rennen. Für einen Tipp auf einen Werder-Sieg lassen sie auf der anderen Seite Wettquoten im fast zweistelligen Bereich regnen.

Einen Treffer der Gäste halten sie für etwas wahrscheinlicher wie den Umstand, dass die Grün-Weißen ohne eigenes Tor nach Hause fahren. Die Wettoption „Beide treffen“ bringt Quoten bis 1,80. Die Gegenwette liefert Werte bis 1,90. So gefunden unter anderem bei Buchmacher Bwin, über dessen Bonus ihr hier Näheres erfahren könnt..

RB Leipzig vs Bremen Prognose: Bullen machen das Spiel

Mit dem zweiten Sieg in Freiburg binnen vier Tagen eroberte RB Leipzig am vergangenen Wochenende Rang drei. Nach dem 5:1, mit dem die Bullen ins Finale des DFB-Pokals einzogen, gewannen sie auch die Bundesligapartie im Breisgau. Wenn auch deutlich knapper mit nur 1:0. Schon am Spieltag zuvor gewannen sie mit nur 1:0 gegen Hoffenheim.

Insgesamt waren die letzten Wochen ziemlich erfolgreich. Sechs der letzten sieben Pflichtspiele haben die Sachsen für sich entschieden. Sie könnten am Wochenende zum großen Gewinner avancieren, da die Verfolger von Union Berlin und Freiburg, die nur einen Punkt hinter RB stehen, im direkten Duell aufeinandertreffen.

Leipzig selbst wird besonders darauf aus sein, dieses Heimspiel zu gewinnen, zumal es am nächsten Wochenende zu den Bayern geht und etwas Zählbares dort, auch bei der aktuellen Form des Rekordmeisters, alles andere als selbstverständlich ist. Daheim kommen die Bullen auf eine durchaus vorzeigenswerte 11-2-2-Bilanz bei 32:15 Toren.

Interessant aus wetttechnischer Sicht: In neun der letzten elf Pflichtspiele, in denen die Sachsen mitwirkten, traf nur ein Team. Fünfmal gewannen die Leipziger zu Null, viermal verloren sie zu Null. Doch drei der vier Pleiten datieren vom 1. April und davor. Daheim gab es fünf Siege in den letzten sechs Pflichtspielen.

RB Leipzig - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Freiburg (BL, A), 5:1 Freiburg (Pokal, A), 1:0 Hoffenheim (BL, H), 0:2 Leverkusen (BL, A), 3:2 Augsburg (BL, H)

Letzte 5 Spiele Bremen: 1:2 Bayern (BL, H), 1:2 Schalke (BL, A), 4:2 Hertha (BL, A), 1:2 Freiburg (BL, H), 2:2 Mainz (BL, A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Bremen: 2:1 (BL, A), 2:1 n.V. (Pokal, A), 4:1 (BL, A), 2:0 (BL, H), 3:0 (BL, H)

Bremen empfing am vergangenen Wochenende die Bayern und musste sich diesen knapp mit 1:2 geschlagen geben. Damit blieb der SVW bei 35 Punkten, hat aber bei nur noch drei ausstehenden Spieltagen einen komfortablen Vorsprung von sieben Zählern auf die Ränge 16 und 17. Der Klassenerhalt ist also so gut wie sicher.

Die Bremer hätten ihn schon längst eingetütet haben können, hätten sie nicht nur einen Sieg aus ihren letzten neun Bundesligaspielen geholt. Von den anderen acht Partien haben sie sechs verloren. Was ihnen aber zuletzt immer gelang, war mindestens ein eigener Treffer.

In ihren letzten zehn Bundesligapartien erzielten die Grün-Weißen immer mindestens ein eigenes Tor. Aber: In den letzten neun dieser Partien konnten sie selbst ihren Kasten auch nicht sauber halten. Heißt: In den letzten neun Spielen der Bremer trafen beide Teams. Auswärts traf Werder in 17 Pflichtspielen nur zweimal nicht.

Das Hinspiel an der Weser ging mit 2:1 an die Sachsen, die damit auch das fünfte Bundesligaduell in Folge für sich entschieden. In der letzten Saison schlugen sie die Bremer außerdem noch im Halbfinale des DFB-Pokals. Zu Hause hat RB seit dem Aufstieg alle fünf Heimduelle mit den Grün-Weißen gewonnen.

Unser RB Leipzig - Bremen Tipp: „Sieg RB Leipzig & Beide treffen“

Bremen traf zuletzt zwar regelmäßig, doch viel Zählbares sprang dabei nicht heraus. Nur zwei Siege gab es in den letzten zwölf Ligaspielen, acht der verbliebenen zehn wurden verloren.

Für RB ist ein Sieg im Kampf um die Champions League Pflicht, vor allem mit Blick auf die kommende Partie bei den Bayern. Zu Hause sollten die Bullen diesen Sieg auch einfahren, doch mit entsprechender Bremer Gegenwehr ist zu rechnen.