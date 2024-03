RB Leipzig - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.24

Unser RB Leipzig - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Die Bullen werden gegen die schlechteste Abwehr der Bundesliga in jeder Hälfte zum Torerfolg kommen - davon gehen wir in unserem Wett Tipp heute aus.

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League sowie dem nun schon längeren Aus im DFB-Pokal hat RB Leipzig nur noch ein Ziel: Die abermalige Qualifikation für die Königsklasse! Bei diesem Vorhaben läuft es auf einen Zweikampf mit Dortmund hinaus und da sind drei Punkte gegen ein Team wie Darmstadt Pflicht.

Die Gäste erlebten erst am vergangenen Wochenende ein regelrechtes Debakel und wollen nun in der Red Bull Arena eine Reaktion zeigen. Wir sind da ziemlich skeptisch und erwarten abermals einige Gegentreffer für die Lilien. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,55 bei Oddset.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Darmstadt auf „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“:

Darmstadt verlor am letzten Wochenende mit 0:6 zu Hause gegen Augsburg.

Mit 58 Gegentoren stellen die Lilien die mit Abstand schwächste Abwehr der Bundesliga.

Das Hinspiel gewann Leipzig mit 3:1 und traf dabei in beiden Hälften.



RB Leipzig vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben überhaupt keinen Zweifel daran, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Ein Tipp auf die Roten Bullen bringt im besten Fall Wettquoten von gerade einmal 1,16. Selbst Wetten auf einen Heimsieg mit mindestens drei Toren Vorsprung bringen Quoten von circa 2,00. Zum Vergleich: Der Auswärtserfolg der Hessen ist mit Werten bis 17,00 quotiert.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Buchmacher den Gästen zu, wie an Quoten von bis zu 2,07 für „Beide Teams treffen“ deutlich wird. Auf der anderen Seite bleiben die Wettquoten für „Über 3,5 Tore“, also mindestens vier Treffer im Spiel, bei Oddset online und Co. unter der Marke von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Darmstadt Prognose: Einbahnstraßen-Fußball in Richtung Lilien-Tor

Zweimal bot RB Leipzig den Königlichen von Real Madrid im Achtelfinale der Champions League die Stirn. Doch einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen, aber allen voran die eigene mangelnde Effizienz sorgten dafür, dass für die Sachsen am Mittwoch das Abenteuer Königsklasse für diese Saison zu Ende ging (0:1, 1:1).

In der neuen Spielzeit wollen sie in diesem Bewerb einen neuen Anlauf nehmen, doch dafür müssen sie den Zweikampf mit Dortmund für sich entscheiden. Aktuell steht der BVB mit einem Zähler Vorsprung vor den Bullen auf dem vierten Platz. Mit einem Heimsieg am Samstag will man die Borussen vor ihrem Abend-Duell mit Bremen unter Druck setzen.

Der Heim-Dreier scheint dabei nur eine Frage der Höhe zu sein. Noch nie hat RB gegen einen Zweitliga-Aufsteiger verloren. In 30 solcher BL-Duelle gab es 27 Siege und drei Remis. Die letzten 14 Spiele gegen Aufsteiger hat Leipzig in Serie gewonnen. Die bisherigen drei BL-Duelle mit Darmstadt entschieden die Bullen mit gesamt 9:1 Toren für sich.

An den letzten fünf Spieltagen sammelte das Team von Marco Rose zehn von 15 möglichen Punkten - ein Wert, der nur von Leverkusen und Stuttgart getoppt wird. Daheim gewannen die Sachsen ihre letzten beiden BL-Spiele jeweils mit 2:0 gegen Union Berlin und Gladbach, nachdem sie die beiden Heimpartien gegen Frankfurt und Leverkusen noch verloren hatten.

RB Leipzig - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:1 Real Madrid (A), 4:1 Bochum (A), 1:2 Bayern (A), 2:0 Gladbach (H), 0:1 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:6 Augsburg (H), 1:1 Bremen (A), 1:2 Stuttgart (H), 0:0 Gladbach (A), 0:2 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Darmstadt: 3:1 (A), 4:0 (H), 2:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A)



Darmstadt erlebte am vergangenen Wochenende den bisherigen Tiefpunkt der laufenden Bundesliga-Saison. Nach einem starken Auftritt in Bremen, als man wegen zweier aberkannter Treffer am Ende nur 1:1 spielte, gingen die Lilien am heimischen Bölle gegen Augsburg mit 0:6 regelrecht unter. Schon nach 29 Minuten stand es 0:5. Damit blieben die Hessen gleichzeitig auch im 17. Bundesliga-Match in Folge sieglos (6U, 11N). Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt für das Schlusslicht, das erst 13 Punkte aus 23 Partien sammeln konnte, aber immer noch nur vier Zähler. Beim aktuellen Torverhältnis der Darmstädter muss man aber wohl noch einen Punkt dazurechnen.

Denn dieses beträgt -34 und ist allein um elf Tore schlechter als jenes der Kölner auf dem 16. Rang. Mit 58 Gegentoren stellt der SVD die mit Abstand schwächste Abwehr im Oberhaus. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel hatte nur ein Team nach 23 Spieltagen eine schlechtere Bilanz als die Lilien - und zwar Schalke in der Saison 2020/21 mit zehn Punkten und -45 Toren. Wirklich gar nichts spricht für die Gäste, deren Leistung man im Vorfeld nur schwer abschätzen kann. Wer deshalb eine Handicapwette in Richtung der Roten Bullen ins Auge fasst, sollte versuchen, diese mit einer Gratiswette ohne Einzahlung zu platzieren.

Unser RB Leipzig - Darmstadt Tipp: „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“

0:2 gegen Leverkusen, 1:2 gegen Stuttgart, fast der Sieg in Bremen und eine Woche später das Debakel gegen den FCA - gefühlt ist hier eine knappe Lilien-Pleite in etwa gleich wahrscheinlich wie die nächste Packung. Von daher sind wir der Meinung, dass man mit einer Torwette am besten fährt. RB gewann bereits das Hinspiel mit 3:1 und traf dabei in beiden Hälften. Mit zwei Toren avancierte Lois Openda, der in seinen ersten 24 BL-Partien für RB 17 Mal und damit so oft wie kein anderer traf, zum „Man of the Match“.

Zugegeben: Die Quoten sind nicht die höchsten, dafür ist das Risiko aber auch gering. Denn ob die Roten Bullen hier ein klassisches 2:0 einfahren, sich knapp mit nur einem Tor Unterschied durchsetzen oder die Hessen aus dem Stadion fegen, ist bei der Wundertüte Darmstadt aktuell nicht leicht vorherzusehen.